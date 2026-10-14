'స్టార్లింక్' గొర్రె తోలుతో ఉన్న తోడేలు- దానితో దేశభద్రతకు ముప్పు: కుట్నీతి సంచలన నివేదిక
స్టార్లింక్ పట్ల భారత్ అప్రమత్తంగా ఉండాలని దిల్లీకి చెందిన థింక్ట్యాంక్ హెచ్చరించింది. ఇది కేవలం వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసమే కాకుండా, అమెరికాకు నిఘా సమాచారం అందించే సాధనంగా పనిచేసే ప్రమాదముందని పేర్కొంది.
Published : October 14, 2026 at 10:00 AM IST
Starlink Security Concerns : Starlink Security Concerns : ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ పట్ల భారత్ అప్రమత్తంగా ఉండాలని దిల్లీకి చెందిన థింక్ట్యాంక్ కుట్నీతి ఫౌండేషన్ హెచ్చరించింది. దీని విషయంలో భారత్ కచ్చితంగా రక్షణాత్మక విధానాన్ని అవలంబించాలని సూచించింది.
భారతదేశంలో కమర్షియల్ శాటిలైట్ కమ్యునికేషన్ అంశంపై ప్రస్తుతం తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. స్పేస్ ఎక్స్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్, తమ స్టార్లింక్కు రావాల్సిన లైసెన్సులను భారత్లోని కొన్ని శక్తులు అడ్డుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. ఒకవేళ లైసెన్సులు వస్తే, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేని వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు స్టార్లింక్ సేవలు అందిస్తుందని, తాము పరోపకార దృక్పథంతో పనిచేస్తామన్నారు. అయితే ఆయన ఆరోపణలను భారత సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే దిల్లీకి చెందిన ఆపరేషనల్ థింక్ ట్యాంక్ కుట్నీతి ఫౌండేషన్ ఒక పరిశోధన పత్రాన్ని విడుదల చేసింది. "భౌగోళిక రాజకీయ నియంత్రణ కోసం సాంకేతికత మదింపు" అనే పేరుతో ప్రచురించిన ఈ పత్రంలో భారత్కు కీలక సూచనలు చేసింది. స్టార్లింక్ శాటిలైట్ నెట్వర్క్ కేవలం వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే కాకుండా, అమెరికా భౌగోళిక రాజకీయ ప్రభావాన్ని విస్తరించడానికి ఒక సాధనంగా పనిచేస్తోందని హెచ్చరించింది.
గొర్రె తోలు కప్పుకున్న తోడేలు
స్టార్లింక్ తనను తాను వెనుకబడిన ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అందించే సంస్థగా చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, అది గొర్రె తోలు కప్పుకున్న తోడేలు లాంటిదని సదరు థింక్ ట్యాంక్ అభివర్ణించింది. ఇది అమెరికాకు చెందిన "గూఢచార, సైనిక, పారిశ్రామిక వ్యవస్థ"లాగా పనిచేస్తుందని పేర్కొంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన దేశాలు సాంకేతికతపై ఆధారపడడాన్ని, అగ్రదేశాలు ఆయుధంగా మార్చుకోవడం అనే సిద్ధంతాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. దీని ప్రకారం, ఒక అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్ను ఎవరు నియంత్రిస్తారో, వారికి ఇతరులపై నిఘా పెట్టే శక్తి, నెట్వర్క్ సేవలను నిలిపివేసే హక్కూ రెండూ లభిస్తాయి. స్టార్లింక్ ఈ రెండు శక్తులను కలిపి ఒకే ప్లాట్ఫారమ్గా మార్చిందని సదరు థింక్ ట్యాంక్ పేర్కొంది.