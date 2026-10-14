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'స్టార్​లింక్'​ గొర్రె తోలుతో ఉన్న తోడేలు- దానితో దేశభద్రతకు ముప్పు: కుట్నీతి సంచలన నివేదిక

స్టార్​లింక్ పట్ల భారత్​ అప్రమత్తంగా ఉండాలని దిల్లీకి చెందిన థింక్​ట్యాంక్​ హెచ్చరించింది. ఇది కేవలం వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసమే కాకుండా, అమెరికాకు నిఘా సమాచారం అందించే సాధనంగా పనిచేసే ప్రమాదముందని పేర్కొంది.

Elon Musk
ఎలాన్​మస్క్​ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2026 at 10:00 AM IST

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Starlink Security Concerns : Starlink Security Concerns : ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్​ మస్క్​కు చెందిన స్టార్​లింక్​ పట్ల భారత్​ అప్రమత్తంగా ఉండాలని దిల్లీకి చెందిన థింక్​ట్యాంక్​ కుట్నీతి ఫౌండేషన్​ హెచ్చరించింది. దీని విషయంలో భారత్​ కచ్చితంగా రక్షణాత్మక విధానాన్ని అవలంబించాలని సూచించింది.

భారతదేశంలో కమర్షియల్ శాటిలైట్​ కమ్యునికేషన్​ అంశంపై ప్రస్తుతం తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. స్పేస్​ ఎక్స్​ సీఈఓ ఎలాన్​ మస్క్​, తమ స్టార్​లింక్​కు రావాల్సిన లైసెన్సులను భారత్​లోని కొన్ని శక్తులు అడ్డుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. ఒకవేళ లైసెన్సులు వస్తే, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేని వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు స్టార్​లింక్​ సేవలు అందిస్తుందని, తాము పరోపకార దృక్పథంతో పనిచేస్తామన్నారు. అయితే ఆయన ఆరోపణలను భారత సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే దిల్లీకి చెందిన ఆపరేషనల్ థింక్​ ట్యాంక్​ కుట్నీతి ఫౌండేషన్​ ఒక పరిశోధన పత్రాన్ని విడుదల చేసింది. "భౌగోళిక రాజకీయ నియంత్రణ కోసం సాంకేతికత మదింపు" అనే పేరుతో ప్రచురించిన ఈ పత్రంలో భారత్​కు కీలక సూచనలు చేసింది. స్టార్​లింక్​ శాటిలైట్ నెట్​వర్క్ కేవలం వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే కాకుండా, అమెరికా భౌగోళిక రాజకీయ ప్రభావాన్ని విస్తరించడానికి ఒక సాధనంగా పనిచేస్తోందని హెచ్చరించింది.

గొర్రె తోలు కప్పుకున్న తోడేలు
స్టార్​లింక్ తనను తాను వెనుకబడిన ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అందించే సంస్థగా చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, అది గొర్రె తోలు కప్పుకున్న తోడేలు లాంటిదని సదరు థింక్​ ట్యాంక్ అభివర్ణించింది. ఇది అమెరికాకు చెందిన "గూఢచార, సైనిక, పారిశ్రామిక వ్యవస్థ"లాగా పనిచేస్తుందని పేర్కొంది. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన దేశాలు సాంకేతికతపై ఆధారపడడాన్ని, అగ్రదేశాలు ఆయుధంగా మార్చుకోవడం అనే సిద్ధంతాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. దీని ప్రకారం, ఒక అంతర్జాతీయ నెట్​వర్క్​ను ఎవరు నియంత్రిస్తారో, వారికి ఇతరులపై నిఘా పెట్టే శక్తి, నెట్​వర్క్​ సేవలను నిలిపివేసే హక్కూ రెండూ లభిస్తాయి. స్టార్​లింక్ ఈ రెండు శక్తులను కలిపి ఒకే ప్లాట్​ఫారమ్​గా మార్చిందని సదరు థింక్​ ట్యాంక్ పేర్కొంది.

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