యూట్యూబ్లో హోమ్ టూర్- బంగారంతో సహా ఇళ్లంతా దోచుకెళ్లిన దొంగలు!
హోమ్ టూర్ చేసిన మహిళా యూట్యూబర్- దాని సాయంతో ఇంట్లోని నగదు, బంగారంతో పాటు రెడ్ బుల్ డ్రింక్స్ కూడా లూటీ చేసిన దొంగలు
Published : June 8, 2026 at 7:10 PM IST
Youtuber House Robbery Case : సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది కనీస ఇంగితం లేకుండా హోమ్ టూర్లు చేస్తున్నారు. గుట్టుగా ఉంచుకోవాల్సిన విషయాలను సైతం వీడియోలుగా తీసి ఆన్లైన్లో పెడుతున్నారు. చివరికి అదే వారి కొంప ముంచుతోంది. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది.
మధ్యప్రదేశ్, శివపురిలోని మోహిని ఖ్యావదా గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళ ఇటీవల తన ఇంటిని, ఇంట్లోని నగదును చూపిస్తూ హోమ్ టూర్ చేసింది. దానిని సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసింది. దానిని చూసిన దొంగలు ఓ అర్ధరాత్రి వేళ చాలా చాకచక్యంగా ఇంట్లోకి దూరి డబ్బులు, విలువైన బంగారు, వెండి నగలు దోచుకొని పరారయ్యారు. దీనితో ఆమె లబోదిబోమంటున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "రచనా గుజ్జర్ అనే మహిళ యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ల్లో వీడియోలు పోస్టు చేస్తుంటారు. ఇటీవల ఆమె తన ఇంటిని చూపిస్తూ హోమ్ టూర్ చేశారు. అందులో తన ఇంటి లేవుట్ను, ఇంట్లో ఉన్న డబ్బును, బంగారు, వెండి నగలను సైతం చూపించారు. వీటిని చూసిన కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అర్థరాత్రి దాటాక సుమారు 1:49 గంటల సమయంలో రచనా గుజ్జర్ (భర్త ఉదల్ సింగ్ గుజ్జర్) ఇంటి వెనుక వైపు నుంచి ఇంట్లోకి దూరే ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్లు దాదాపు 8 అడుగుల ఎత్తైన కాంపౌండ్పై ఉన్న ఫెన్సింగ్ వైర్లను కట్ చేసి, లోపలికి చొరబడ్డారు. ఆ సమయంలో రచన, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పై అంతస్తులో నిద్రిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా, వారికి తెలియకుండా దొంగలు గదికి బయటి నుంచి గడియపెట్టారు. ఆ తర్వాత కింది అంతస్తులోని గదిలో ఉన్న అల్మారాను పగలగొట్టారు. అందులో ఉన్న రూ.1.91 లక్షల నగదు, 4 బంగారు ఉంగరాలు, ఒక మంగళసూత్రం, వెండి వడ్డాణం(కార్ధని) సహా ఇతర విలువైన వస్తువులను దొంగిలించారు."
రెడ్ బుల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ కూడా వదల్లేదు!
రచన ఇంటిని దోచుకోవడానికి వచ్చిన దొంగలు, చివరకి రెడ్ బుల్ డ్రింక్ బాటిళ్లను కూడా వదల్లేదు. ఏకంగా 27 క్యాన్లను తీసుకెళ్లారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, సదరు దొంగలు సుమారు రూ.8 లక్షల విలువైన సొత్తుతో పారిపోయారు.
రచన భర్త ఉదల్ సింగ్ గుజ్జర్ మాట్లాడుతూ, "అర్ధరాత్రి దాటాక సుమారు 2:30 గంటల సమయంలో నేను నీళ్లు తాగడానికి లేచాను. తెలుపు తీయడానికి ప్రయత్నించాను. కానీ అది రాకపోవడంతో బయటి నుంచి గొళ్లెం వేసినట్లు గుర్తించాను. అనుమానం వచ్చి నా మొబైల్ ఫోన్లో సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీని చెక్ చేశాను. అయితే దొంగలు చాలా తెలివిగా, ఎలాంటి దృశ్యాలు రికార్డు కాకుండా ఆ కెమెరాలను పైకి తిప్పేశారు. దీనితో నేను నా సోదరుడు గిరిరాజ్కు ఫోన్ చేసి రప్పించాను. అతను వచ్చేసరికి మెయిల్ గేటు కూడూ లోపలి నుంచి లాక్ చేసి ఉంది. చివరకు నా 8 ఏళ్ల మేనల్లుడు కాంపౌండ్ వాల్ ఎక్కి లోపలికి వచ్చి గేటు తీయడంతో మేము బయటకు వచ్చాం" అని చెప్పారు.
ఆమెకు అదో అలవాటు!
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ ప్రారంభించారు. ఈ కేసుపై నర్వర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్హెచ్ఓ) వినయ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, "సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దొంగల కోసం గాలిస్తున్నాం. త్వరలోనే ఈ కేసును ఛేదిస్తాం" అని చెప్పారు. కాగా, రచనా గుర్జర్ మొదటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో తన లగ్జరీ లైఫ్ను ప్రదర్శిస్తుంటారు. తన విశాలమైన ఇంటిని, ఖరీదైన డెకరేషన్ వస్తువులను, బంగారం, వెండి నగలను చూపిస్తుంటారు. అంతేకాదు తన లైఫ్ స్టైల్కు సంబంధించిన వీడియోలను క్రమం తప్పకుండా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. వీటిని చూసే దొంగలు ఈ నేరానికి పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
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