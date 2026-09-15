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దొంగతనానికి వచ్చి ఇంటి గ్రిల్స్‌లో ఇరుక్కుపోయిన్న వ్యక్తి- కర్రలు, రాడ్లతో స్థానికుల దాడి- వైరల్ వీడియో​!

ఎన్ఆర్ఐకి చెందిన మూసివున్న ఇంట్లో చోరీకి యత్నం- ఇనుప గ్రిల్స్‌లో చిక్కుకుని బయటకు రాలేకపోయిన వ్యక్తి- వైరల్‌ వీడియో ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

Thief Stuck In The Grills
దొంగతనానికి వచ్చి గ్రిల్స్‌లో ఇరుక్కున్న దొంగ (Screengrab)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 1:11 PM IST

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Thief Stuck In The Grills : చాలా కాలంగా ఖాళీగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ ఇంట్లో చోరీ చేసేందుకు వెళ్లిన ఓ వ్యక్తికి అనుకోని పరిస్థితి ఎదురైంది. రాత్రి వేళ భవనంలోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, అక్కడి ఇనుప గ్రిల్స్‌లో చిక్కుకుపోయాడు. ఎంత ప్రయత్నించినా బయటకు రాలేకపోవడంతో అక్కడే ఉండిపోయాడు. అతడిని గమనించిన స్థానికులు చుట్టూ గుమిగూడారు. దొంగతనానికి వచ్చి గ్రిల్స్‌లో చిక్కుకున్నాడని అనుమానించి కర్రలు, రాడ్లతో అతడిపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

అమెరికాలో ఉంటున్న ఇంటి యజమాని
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గుజరాత్‌లోని సూరత్‌కు చెందిన కిషోర్‌భాయ్‌ చాలా కాలంగా అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు. నానా వరాచా ప్రాంతంలోని రాజారాంనగర్‌ సొసైటీలో ఆయనకు ఓ భవనం ఉంది. ఆయన విదేశాల్లో ఉండటంతో ఆ ఇంటిని చాలా కాలంగా ఖాలీగానే ఉంచారు. ఇల్లు చాలాకాలంగా ఖాళీగా ఉండటాన్ని గమనించిన ఓ వ్యక్తి, అక్కడ దొంగతనం చేసేందుకు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. రాత్రి వేళ భవనంలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే లోపలికి వెళ్లే క్రమంలో అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఇనుప గ్రిల్స్‌లో ఇరుక్కుపోయాడు.

బయటకు రాలేక అవస్థలు
గ్రిల్స్‌లో చిక్కుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చేందుకు ఆ వ్యక్తి చాలా ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. ఎంత ప్రయత్నించినా అతడికి బయటపడటం సాధ్యం కాలేదు. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న కొందరు స్థానికులు గ్రిల్స్‌ మధ్యలో ఓ వ్యక్తి ఇరుక్కుపోయి ఉండటాన్ని గమనించారు. దగ్గరకు వెళ్లి పరిశీలించగా, అతడు ఇంట్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఇరుక్కుపోయాడని స్థానికులు అనుమానించారు. దీంతో కొందరు జనాలు గుమిగూడారు. ఆ తర్వాత అతడిపై కర్రలు, రాడ్లతో దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

వీడియో తీసిన స్థానికులు
ఈ ఘటనను కొందరు స్థానికులు తమ ఫోన్లలో వీడియో తీశారు. అక్కడికి వచ్చినవారు దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు. అటుగా వెళ్తున్నవారు కూడా తమ వాహనాలను ఆపి అక్కడ ఏం జరుగుతోందో చూశారు. ఇలా చిత్రీకరించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లోకి చేరింది. ప్రస్తుతం ఆ దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారడంతో ఈ ఘటన పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. వైరల్‌ వీడియోపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఈ ఘటన జరిగి ఇప్పటికే 10 రోజులు గడిచినట్లు గుర్తించారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనపై తమకు ఎవరూ సమాచారం ఇవ్వలేదని కపోద్రా పోలీస్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఎం.ఆర్. సోలంకి తెలిపారు. ఈ వీడియో నానా వరాచాలోని రాజారాంనగర్‌ సొసైటీకి చెందినదేనని పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఘటన జరిగిన సమయంలో పోలీసులకు ఎలాంటి సమాచారం అందలేదని చెప్పారు.

ఎవరు ఆ వ్యక్తి?
గ్రిల్స్‌లో చిక్కుకున్న వ్యక్తి ఎవరు? అసలు అతడు ఆ ఇంట్లోకి ఎందుకు ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించాడు? అనే విషయాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. అతడు నిజంగానే దొంగతనం చేసేందుకు వచ్చాడా? అనే అంశంపైనా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంటి యజమాని కిషోర్‌భాయ్‌ ప్రస్తుతం అమెరికాలోనే నివసిస్తున్నారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇంట్లో ఎలాంటి దొంగతనం జరగలేదు. ఇంట్లో నగదు లేదా విలువైన వస్తువులు కూడా ఏమీ లేవని చెప్పారు.

వైరల్‌ వీడియో ఆధారంగా దర్యాప్తు
ప్రస్తుతం పోలీసులు వైరల్‌గా మారిన వీడియో ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. వీడియోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి వివరాలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అతడు ఇంట్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించిన కారణం, ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనే అంశాలపై కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. అదే సమయంలో స్థానికులు అతడిపై దాడి చేసిన ఘటనపైనా వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఘటన జరిగి 10 రోజులు గడిచిన తర్వాత వీడియో వైరల్‌ కావడంతో విషయం వెలుగులోకి రావడం గమనార్హం.

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