"వారు ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయగలరు": సువేందు పీఏ హత్యకేసులో రాజ్సింగ్ నిర్బంధంపై సిసోదియా ధ్వజం
సువేందు అధికారి సహాయకుడి హత్య కేసులో అరెస్టై విడుదలైన రాజ్సింగ్- అసలైన వారిని విడిచిపెట్టి నిర్దోషిని అరెస్టు చేశారంటూ పోలీసులపై ఆరోపణలు- బీజేపీ దర్యాప్తు సంస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తోందని సిసోదియా విమర్శ
Published : May 22, 2026 at 4:48 PM IST
Manish Sisodia Slams BJP : బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రాథ్ హత్య కేసు రాజకీయంగా కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. ఈ కేసులో అరెస్టై అనంతరం విడుదలైన రాజ్సింగ్ వ్యవహారంపై, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సీనియర్ నేత, దిల్లీ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి మనీశ్ సిసోదియా బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. దర్యాప్తు సంస్థలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
"రాజ్సింగ్, అతని కుటుంబం బీజేపీకి మద్దతుదారులు. ఎన్కౌంటర్లు, ఈడీ-సీబీఐ దాడులు, తప్పుడు కేసుల్లో అరెస్టులను వారు కూడా చప్పట్లతో స్వాగతించి ఉండొచ్చు. అదే ధైర్యంతో బీజేపీ ఎవరినైనా ఏ కేసులోనైనా అరెస్టు చేయగలమనే భావనకు వచ్చింది. రాజ్సింగ్ విడుదల కాలేదంటే బీజేపీ పోలీసుల ఎన్కౌంటర్లో మాస్టర్మైండ్ హతమయ్యాడని భక్త మీడియా దేశమంతా ప్రచారం చేసేది. ఇతరుల ఎన్కౌంటర్కు చప్పట్లు కొట్టిన వారిపై, అదే రీతిలో బుల్లెట్లు దూసుకొచ్చేవి" అని సిసోదియా వ్యాఖ్యానించారు.
राज सिंह और उनका परिवार BJP के भक्त हैं। उन्होंने अतिमहिमामंडित होने वाले पुलिस एनकाउंटर, ED-CBI के छापे और फ़र्ज़ी मुकदमों में गिरफ्तारियां …. इस सब पर तालियाँ भी बजाई होंगी…— Manish Sisodia (@msisodia) May 22, 2026
इनकी तालियों से भी BJP को और हौसला मिला होगा कि वो जब चाहे, जिस आरोप में चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर… https://t.co/Kv7FZN4Yqn
విడుదల అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన రాజ్సింగ్
ఇదిలా ఉండగా, విడుదల అనంతరం రాజ్సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తనను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని ఆరోపించారు. పేరు ఒక్కటే కావడం వల్ల పొరపాటున మరో రాజ్కుమార్ సింగ్కు బదులుగా తనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని చెప్పారు. తన తల్లితో కలిసి అయోధ్య దర్శనానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా పోలీసులు అరెస్టు చేశారని తెలిపారు. 'ఆ సమయంలో నా మాట వినలేదు. ఎలాంటి ఆధారాలు అడగలేదు. ఎన్కౌంటర్ చేస్తామని బెదిరించి, నేను చేయని నేరాన్ని ఒప్పుకోమని ఒత్తిడి చేశారు' అని ఆరోపించారు.
తర్వాత తనను కోల్కతాకు తీసుకెళ్లి సీఐడీ అధికారులు మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించారని రాజ్సింగ్ ఆరోపించారు. చేయని నేరాన్ని ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించారని చెప్పారు. తనని నేరస్థుడిగా ముద్ర వేయడమే వారి ఉద్దేశమని అన్నారు. అయితే సీబీఐ విచారణ తర్వాత తనకు ఈ కేసుతో సంబంధం లేదని తేలిందని రాజ్సింగ్ పేర్కొన్నారు. కోర్టులో కూడా సీబీఐ ఈ కేసులో తనకు ఎలాంటి ప్రమేయం లేదని అఫిడవిట్ దాఖలు చేసిందని తెలిపారు. నిష్పక్షపాత విచారణ చేసినందుకు సీబీఐకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే తనను అక్రమంగా అరెస్టు చేసిన పోలీసు బృందంపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ను కోరారు.
ఇదిలా ఉండగా, సీబీఐ వర్గాల ప్రకారం, ఒక పేరుతో గందరగోళం ఏర్పడి, పొరపాటున తప్పుడు గుర్తింపుతో రాజ్సింగ్ అరెస్టయ్యాడని విచారణలో తేలింది. ఈ కేసులో అసలు నిందితుడిగా భావిస్తున్న రాజ్కుమార్తో పాటు మరికొందరిని సీబీఐ, ఉత్తర్ప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. కాగా, మే 6న బంగాల్లోని మధ్యమ్గ్రామ్ సమీపంలో చంద్రనాథ్ రాథ్ హత్యకు గురైన ఘటన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
#WATCH | Ballia, Uttar Pradesh: Raj Singh, arrested in Suvendu Adhikari PA Murder Case, released by CBI, says, " ... i was wrongly arrested, mistaken with another raj kumar singh. i had gone to ayodhya with my mother for darshan. while coming back home, a police team arrested me.… pic.twitter.com/CfiP03I9Dj— ANI (@ANI) May 21, 2026
సువేందు అధికారి పీఏ హత్య
కాగా, కొద్దిరోజుల క్రితం బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రథ్ హత్యతో బంగాల్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. అయితే, ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ఈ హత్య జరిగిందని సువేందు ఆరోపించారు. హంతకులు రెండు రోజుల పాటు ఈ ప్రాంతంలో రెక్కీ నిర్వహించారని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కొద్దిరోజుల క్రితం సువేందు మీడియాతో మాట్లాడారు. చంద్రనాథ్ హత్య హృదయవిదారకమని, దీన్ని తాను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని చెప్పాడు. అయితే, దాడి జరిగిన తీరును బట్టి చూస్తే, దుండగులు ముందుగానే రెక్కీ నిర్వహించారని స్పష్టంగా తెలుస్తోందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు, ఈ ఘటన గత 15ఏళ్ల అరాచక పాలన ఫలితమని అన్నారు. అయితే, గూండాలను ఏరివేసే ప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ ప్రారంభిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
