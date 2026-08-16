'నా మిత్రులు నన్ను కలవడానికి వచ్చాయి'- ఎర్రకోటకు వెళ్లే ముందు ఆవులు, నెమళ్లతో మోదీ ముచ్చట్లు
ఎర్రకోటకు బయలుదేరే ముందు జంతు మిత్రులతో ప్రధాని మోదీ ఆత్మీయ క్షణాలు- ఆవులు, నెమళ్లకు ఆహారం అందిస్తూ, వాటితో ముచ్చటించిన ప్రధాని
Published : August 16, 2026 at 1:37 PM IST
PM Modi Animal Video : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తన దైనందిన జీవితంలో వన్యప్రాణులకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో అందరికీ తెలిసిందే. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోటకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో తన నివాసంలో ఆవులు, నెమళ్లతో కొంత సమయం గడిపారు. వాటికి ఆహారం అందిస్తూ, ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన సోషల్ మీడియా వేదిక ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు.
సాధారణంగా రోజూ ఉదయం వాటికి ఆహారం అందిస్తానని మోదీ పేర్కొన్నారు. అయితే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా తాను ముందుగానే బయలుదేరాల్సి రావడంతో, తన జంతు మిత్రులు కూడా ఆ విషయాన్ని పసిగట్టినట్టుగా అనిపించిందన్నారు. అందుకే ఎర్రకోటకు బయల్దేరే సమయంలో తనను కలిసేందుకు వచ్చాయని తెలిపారు. చివర్లో 'స్పెషల్ యాజ్ ఆల్వేస్' అని ఇస్టా పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా తెగ వైరల్ అవుతోంది.
Prime Minister Narendra Modi posts on Instagram, "Feeding my friends every morning is a daily routine. Yesterday morning, they somehow realised I’m leaving early so they came to meet me as I was leaving for the Red Fort." pic.twitter.com/TtNvaaZJMQ— ANI (@ANI) August 16, 2026
ప్రధాని మోదీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో తన అధికారిక కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రకృతి, జంతువులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత అనుభవాలను కూడా అప్పుడప్పుడూ పంచుకుంటుంటారు. తాజా పోస్టు కూడా అలాంటి అరుదైన వ్యక్తిగత కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. దేశ అత్యున్నత పదవిలో ఉన్న వ్యక్తిగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున ఆయన షెడ్యూల్ సాధారణంగా అత్యంత బిజీగా ఉంటుంది. జాతీయ పతాకావిష్కరణ, దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగం, ఇతర అధికారిక కార్యక్రమాల మధ్య, ఉదయం తన జంతు మిత్రులతో గడిపిన క్షణాలను పంచుకోవడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
ఎర్రకోటపై జాతీయ పతాకావిష్కరణ
జంతు మిత్రులతో ఆత్మీయ సమయాన్ని గడిపిన అనంతరం మోదీ ఎర్రకోటకు చేరుకున్నారు. అక్కడ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు నేతృత్వం వహించారు. చారిత్రక ఎర్రకోట ప్రాకారాలపై జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా స్వదేశీ 105 ఎంఎం లైట్ ఫీల్డ్ గన్స్తో 21 తుపాకుల గౌరవ వందనం నిర్వహించారు. అనంతరం దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని, 2047 నాటికి భారత్ను 'వికసిత్ భారత్'గా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యాన్ని మరోసారి ప్రస్తావించారు. దేశ అభివృద్ధిలో యువత కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు. దేశ ఆర్థిక ప్రగతి, తయారీ రంగం, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలు, రక్షణ, మౌలిక వసతులు వంటి అంశాలపై ప్రసంగంలో ప్రాధాన్యత కనిపించింది. కీలక రంగాల్లో విదేశీ ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి దేశీయ సామర్థ్యాలను పెంచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు. తయారీ రంగంతో పాటు ఆహార ప్రాసెసింగ్, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కనెక్టివిటీ, రక్షణ రంగం, పచ్చ ఆర్థిక వ్యవస్థ, సముద్ర ఆధారిత ఆర్థిక రంగం వంటి వాటిని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ప్రస్తావించారు.
బన్నీ గడ్డిభూముల్లో 20 కృష్ణజింకలు
ఇదిలా ఉండగా, 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా, గుజరాత్లోని కచ్లో ఉన్న బన్నీ గడ్డిభూముల్లో 20కృష్ణ జింకలను విడిచిపెట్టారు. స్థానికంగా వన్యప్రాణుల సంఖ్యను పెంచడానికి, బన్నీ గడ్డిభూముల్లో పర్యావరణ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచడానికి గుజరాత్ అటవీ శాఖ, వంతారా సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టాయి. స్థానికంగా శాకాహార జంతువులను తిరిగి ప్రవేశపెట్టడం ఆహార గొలుసును సమతుల్యం చేయడం, స్థానిక పర్యావరణం కోలుకునేలా సహాయపడటం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని అటవీశాఖ, వంతారా తెలిపాయి. వంతారా బృందం ఈ కృష్ణ జింకలకు అత్యుత్తమ వైద్య పరీక్షలు, సురక్షితమైన రవాణా ఏర్పాట్లను చేసింది. కృష్ణ జింకలు వంటి శాకాహార జంతువులను తిరిగి తేవడం ద్వారా బన్నీ గడ్డిభూముల్లో విస్తృత జీవవైవిధ్యం పెంపొందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేసింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని జంతువులను ప్రవేశపెట్టే ప్రణాళికలకు అనుకూలంగా పర్యావరణాన్ని సన్నద్ధం చేయడానికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుందని తెలిపింది.