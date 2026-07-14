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"కోర్టునే తప్పుదోవ పట్టిస్తారా? ఇది అహంకారం కాకపోతే మరేంటి?"- ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం

'దివ్యాంగులపై జోకులు, కోర్టు ఉత్తర్వుల ఉల్లంఘనలు- ఇది అహంకారం కాకపోతే ఇంకేంటి?'- సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్స్​పై సుప్రీంకోర్టు ఫైర్​

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 5:50 PM IST

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SC Slams Influencers : దివ్యాంగులపై జోకులు వేసి, కోర్టు ఉత్తర్వులను సైతం ఉల్లంఘించిన హాస్య నటుడు సమయ్​ రైనా, యూట్యూబర్లు రణవీర్ అల్హాబాదియా, ఆశీష్​ చంచలానీలపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వీరంతా తమకు తాముగా 'యూత్ ఐకాన్లు'గా ప్రకటించుకున్నారని వ్యాఖ్యానించింది.

సమయ్​ రైనా, రణ్​వీర్ అల్హాబాదియాతోపాటు మరికొందరు కమెడియన్లు దివ్యాంగులపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారని ఎస్​ఎంఏ క్యూర్​ ఫౌండేషన్​ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. దీనితో గతంలో విచారణ చేసిన న్యాయస్థానం, దివ్యాంగులకు గౌరవ, మర్యాదలు ఇవ్వాలని, వారి విజయాల గురించి ఈ కమెడియన్స్​ తమ షోలలో చెప్పాలని ఆదేశించింది. అంతేకాదు తమ షోలకు దివ్యాంగులను కూడా ఆహ్వానించి, వచ్చిన నిధులను బాధితుల చికిత్సకు అందజేయాలని ఆదేశించింది. తాజాగా చీఫ్​ జస్టిస్​ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్​ వి.మోహన్​లతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం దీనిపై మరోసారి విచారణ చేపట్టింది. సమయ్ రైనా తన షోకి వికలాంగులను ఆహ్వానించకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

"సమయ్​ రైనా కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించానడంలో మాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ కోర్టు ముందు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అతడు పూర్తిగా బరితెగించి ఉల్లంఘించాడు. నిన్న కంప్లయన్స్​ అఫిడవిట్​ దాఖలు చేశామని పేర్కొన్నాడు. కానీ అతను ఎలాంటి అఫిడవిట్ దాఖలు చేయలేదు. ఇది తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తన. దేశం వెలుపల ఉండడం వల్ల తాము న్యాయవ్యవస్థ పరిధికి అతీతులమని వారు భావిస్తున్నారు. ఇది అహంకారం కాకపోతే మరేంటి? ఒకవేళ ఇది అహంకారం కాకపోతే, మనం ఆక్స్​ఫర్డ్ డిక్షనరీని కూడా మార్చాలి ఉంటుంది" అని సీజేఐ సూర్యకాంత్​ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

రూ.3 లక్షల జరిమానా
తరువాత సమయ్​ రైనాకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది. తరువాత అతని న్యాయవాది అభ్యర్థనతో దానిని రూ.3 లక్షలకు తగ్గించింది. మరోసారి తప్పు చేస్తే ఈ మొత్తాన్ని రూ.30 లక్షలకు పెంచుతామని హెచ్చరించింది. జరిమానాను 2 వారాల్లోగా సుప్రీంకోర్టుకు జమ చేయాలని సీజేఐ ఆదేశించింది.

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SC SLAMS INFLUENCER SAMAY RAINA
SC SLAMS RANVEER ALLAHBADIA
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