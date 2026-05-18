క్షేత్రస్థాయి కష్టం, లౌకికవాద చరిష్మా- సతీశన్‌ను 'సీఎం' కుర్చీపై కూర్చోబెట్టిన అసలు కారణాలివేనా?

Published : May 18, 2026 at 10:46 AM IST

Why V D Satheesan Became Kerala CM : కేరళ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వీడీ సతీశన్‌ సోమవారం ప్రమాణం చేశారు. అయితే ఆయన సీఎం సీటు వరకు చేరడానికి ముందు, కాంగ్రెస్ అంతర్గత రాజకీయాలు ఎన్నో మలుపులు తిరిగాయి. మే 4న ఎన్నికల ఫలితాలు రాగా, వీడీసతీశనే తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అని మే 14న కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ప్రకటించింది. ఈ మధ్యనున్న 10 రోజుల వ్యవధి (మే 4 - 14)లో సీఎం అభ్యర్థి ఎంపిక కోసం హస్తం పార్టీ హైకమాండ్ పెద్ద కసరత్తే చేసింది. ఇందులో భాగంగా అటు దిల్లీలో, ఇటు తిరువనంతపురంలో కీలక రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇంతకీ వి.డి.సతీశన్‌‌నే సీఎం పదవికి ఎందుకు ఎంపిక చేశారు ? పెద్ద సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల మద్దతును పొందిన రాహుల్ గాంధీ సన్నిహితుడు కేసీ వేణుగోపాల్‌‌ను సైతం సతీశన్ ఎలా దాటేశారు? ఆయనకు సపోర్ట్ చేసిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌లోని ఆ బలమైన నేత ఎవరు ? రాష్ట్రస్థాయిలోని ఇంకా ఏయే అంశాలు ఆయనకు ప్లస్ పాయింట్లుగా మారాయి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మే 7 టు మే 14 : సీన్ మారిపోయింది
కొత్తగా ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలతో 2026 మే 7న ఏఐసీసీ కేంద్ర పరిశీలకులు తిరువనంతపురంలో తొలి అధికారిక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సీఎం అభ్యర్థి ఎంపికకు సంబంధించిన ఈ సంప్రదింపులలో కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మొత్తం 63 మంది ఎమ్మెల్యేలలో 43 మంది కేసీ వేణుగోపాల్ వైపు మొగ్గు చూపారు. కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రస్తుతం అలప్పుజ (కేరళ) నుంచి లోక్‌సభ ఎంపీగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (ఆర్గనైజేషన్)గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈయన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి సన్నిహితులు. ఈ కారణం వల్లే మే 7న జరిగిన సమావేశంలో మెజారిటీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల మద్దతును పొందగలిగారు. కానీ మే 14న మధ్యాహ్నం తిరువనంతపురంలోని కేపీసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ (సీఎల్‌పీ) తుది సమావేశంలో సీన్ మారిపోయింది. ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక కోసం జరిగిన అంతర్గత ముఖాముఖి సంప్రదింపులలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలలో 33 మంది సతీశన్‌కు మద్దతు పలికారు. కేసీ వేణుగోపాల్‌కు 22 మంది, రమేష్ చెన్నితాలకు 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు ఇచ్చారు. మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు తుది నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ అధిష్టానికే వదిలేశారు.

ప్రియాంక, ఐయూఎంఎల్ మద్దతు
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్) కూటమి కేరళలోని మొత్తం 140 స్థానాలకుగానూ 102 సీట్లను గెల్చుకుంది. వీటిలో అత్యధికంగా 63 సీట్లను కాంగ్రెస్, 22 సీట్లను ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (ఐయూఎంఎల్) సాధించాయి. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌కు అత్యంత ప్రధాన మిత్రపక్షం ఐయూఎంఎల్. కాంగ్రెస్‌లోని మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో పాటు కీలక మిత్రపక్షం ఐయూఎంఎల్ మద్దతును సాధించడంలో సతీశన్‌ సఫలమయ్యారు. మే 4న కేరళ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే వి.డి.సతీశన్‌ సీఎం అభ్యర్ధిత్వానికి ఐయూఎంఎల్ మద్దతు ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం, పరిశీలకులతో జరిపిన అంతర్గత చర్చల్లోనూ ఈవిషయాన్ని ఆ పార్టీ తెలియజేసింది. కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా ప్రస్తుతం కేరళలోని వయనాడ్ లోక్‌సభ స్థానం నుంచి ఎంపీగా ఉన్నారు. వయనాడ్‌లో క్షేత్రస్థాయిలో ఐయూఎంఎల్ పార్టీకి ఉన్న బలం ప్రియాంకతో పాటు రాహుల్ గాంధీకి బాగా తెలుసు. అందుకే 22 అసెంబ్లీ సీట్లను కలిగిన ఐయూఎంఎల్ వైఖరిని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ తోసిపుచ్చలేకపోయింది. కేసీ వేణుగోపాల్‌‌కు కాంగ్రెస్ పెద్దలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, వి.డి.సతీశన్‌‌కు అనుకూలంగా ప్రియాంకా గాంధీ వైఖరిని తీసుకోవడంతో రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోయాయి. మే 14న మధ్యాహ్నం తిరువనంతపురంలో సీఎల్‌పీ తుది సమావేశం వేదికగా కాబోయే సీఎం సతీశన్ అని ప్రకటించారు.

విపక్ష నేతగా కాంగ్రెస్‌ బలోపేతం
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి అత్యంత బలహీనంగా ఉన్న సమయంలో సతీశన్ కేరళ విపక్ష నేతగా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. విపక్ష నేత హోదాలో పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ సర్కారును ఎదుర్కొన్నారు. నిరుద్యోగం, వ్యవస్థీకృత అవినీతి, శబరిమలలో బంగారం దొంగతనం కేసు వంటి వాటిపై విజయన్ ప్రభుత్వాన్ని సతీశన్ నిలదీశారు. ఎన్నో నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. డేటా, పరిశోధనల వివరాలతో ఆయన కేరళ అసెంబ్లీలో ప్రసంగాలు చేసేవారు. అధికార యంత్రాంగాన్ని జవాబుదారీగా ఉంచడంపై ఆయన ఆంగ్లంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు యావత్ దేశంలో వైరల్ అయ్యాయి. లౌకిక రాజకీయాలకు కట్టుబడి వి.డి.సతీశన్ వ్యవహరించారు. అందుకే ఇప్పుడు ఆయనకు ఐయూఎంఎల్ పార్టీ మద్దతు లభించింది. అంతేకాదు, ఈ ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ కూటమి ఎన్నికల ప్రచారానికి వి.డి.సతీశన్ సారథ్యం వహించారు. కేరళలోని 140 సీట్లలో 100కుపైగా సీట్లను యూడీఎఫ్ గెలవకుంటే, తాను రాజకీయాలకు వీడ్కోలు పలికి అరణ్యవాసానికి వెళ్లిపోతానని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వి.డి.సతీశన్‌లోని ఆత్మవిశ్వాసానికి అద్దం పడుతున్నాయి. చివరకు ఆయన చెప్పినట్టే రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ఫలితం వచ్చింది.

సతీశన్‌ యాత్ర - ప్రజలతో మమేకం
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందుసతీశన్‌ నెల రోజుల పాటు యూడీఎఫ్ పుదుయుగ యాత్రను నిర్వహించారు. ఇది యూడీఎఫ్ కూటమి భారీ విజయానికి బాటలు వేసింది. ఈ యాత్రలో ఎల్‌డీఎఫ్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ఆయన ఎండగట్టారు. రాష్ట్రంలోని చాలా సమస్యలకు విధానపరమైన పరిష్కారాలను సూచించారు. నూతన కేరళ నిర్మాణం కోసం ఒక దార్శనికతను నిర్దేశించారు. దీనివల్ల యూడీఎఫ్ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు చైతన్యవంతం అయ్యారు.

టీమ్ యూడీఎఫ్
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి ఓడిపోయింది. దీంతో ఈ కూటమిలోని ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్‌ (ఐయూఎంఎల్) పార్టీ ఎల్‌డీఎఫ్‌ కూటమిలోకి మారుతుందనే ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. ఆ తరుణంలో ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో సతీశన్ టీమ్ యూడీఎఫ్ అంటూ అసెంబ్లీలో వాణిని వినిపించారు. ఆయన తనను తాను కాంగ్రెస్‌లోని ఒక వర్గానికి నాయకుడిగానో, కేవలం కాంగ్రెస్ నాయకుడిగానో ప్రదర్శించుకోలేదు. ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్‌‌పై ముఖ్యమంత్రి విజయన్ విమర్శలు చేసిన సమయాల్లో, ఆ పార్టీని సతీశన్ సమర్థించారు. టీమ్ యూడీఎఫ్‌ అంటూ గళం విప్పారు. అందుకే సతీశన్ సీఎం కావాలని ఐయూఎంఎల్ అంత బలంగా కోరుకుంది.

మిత్రపక్షాల మద్దతు
సతీశన్‌కు 22 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్, ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న కేరళ కాంగ్రెస్ (జోసెఫ్), ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న రివల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ మద్దతు ప్రకటించాయి. అందుకే సీఎం అభ్యర్థిత్వం కోసం సతీశన్‌‌ను ఎంపిక చేయడం అనేది కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌కు అనివార్యంగా మారింది. ఒకవేళ మిత్రపక్షాల వైఖరిని పట్టించుకోకుండా వేరొక నేతను కాంగ్రెస్ సీఎం చేస్తే, యూడీఎఫ్ కూటమి సర్కారును ఐదేళ్లు నడపడం సవాళ్లతో కూడుకున్న అంశంగా మారుతుంది.

కేరళలో శాసన మండలి లేదు
లోక్‌సభ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్‌కు దిల్లీ మనిషిగా కేరళలో పేరుంది. ఆయన 2017 నుంచి ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఒకవేళ వేణుగోపాల్‌ను ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపిక చేసి ఉంటే, కాంగ్రెస్‌ తక్షణమే రెండు కొత్త ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాల్సి వచ్చేది. వేణుగోపాల్ ప్రస్తుతం అలప్పుజ నుంచి లోక్‌సభ ఎంపీగా ఉన్నారు. ఇలాంటప్పుడు లోక్‌సభ ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసి, ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టాలి. సీఎం అయిన ఆరు నెలల్లోగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక కావాలి. ఉప ఎన్నికలో ఎవరైనా సరే ఓడిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇంకో కీలక విషయం ఏమిటంటే, కేరళలో కేరళకు శాసన మండలి లేదు. అందుకే వేణుగోపాల్‌ను మండలికి పంపే అవకాశమూ లేదు. ఈవిధమైన కారణాలతో కేరళ సీఎం పదవిని సతీశన్ దక్కించుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో, ప్రత్యేకించి కేరళలో క్షేత్రస్థాయిలో ఆయన సంపాదించిన పేరు ప్రఖ్యాతులే కలిసొచ్చాయి. ప్రతిపక్ష నేతగా హస్తం పార్టీ బలోపేతానికి గత ఐదేళ్లు గ్రౌండ్ లెవల్‌లో చేసిన శ్రమే ఫలించింది. ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని సాధించి పెట్టింది.

