Published : November 11, 2025 at 10:17 PM IST

Major Terror Attacks in India :దేశ రాజధాని దిల్లీలో సోమవారం సాయంత్రం జరిగిన భారీ పేలుడు తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 12కు పెరిగింది. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పుల్వామాకు చెందిన డాక్టర్ ఉమర్‌ నబీ ఈ పేలుడులో కీలక వ్యక్తి అని నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. పేలుడుకు కారణమైన కారులో ఓ వ్యక్తి శరీర భాగాలను అధికారులు గుర్తించారు. అవి ఉమర్‌వా? కావా? అనేది తెలుసుకునేందుకు డీఎన్‌ఏ నమూనాల కోసం అతడి తల్లి షమీమా బేగంను పోలీసులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన బ్లాస్ట్‌తో దేశంలోని మహా నగరాలు, సున్నిత ప్రాంతాల ప్రజానీకాన్ని మరోసారి భయాందోళనలు అలుముకున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో మన దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు దిల్లీ నగరంలో జరిగిన ఉగ్రపేలుళ్ల చిట్టాపై లుక్ వేద్దాం.

గతంలోనూ ఎర్రకోటే టార్గెట్
గతంలోనూ ఉగ్రమూకలు అత్యంత కీలకమైన దిల్లీలోని ఎర్రకోట ప్రాంతాన్ని టార్గెట్ చేశారు. 1997 నవంబరు 30న ఆ ఏరియా పరిధిలో జంట బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి. ఆ ఘటనలో ముగ్గురు చనిపోగా, 70 మంది గాయపడ్డారు. ఇది జరిగిన మూడేళ్ల తర్వాత (2000 జూన్ 18న), మరోసారి ఎర్రకోట సమీపంలో రెండు శక్తివంతమైన బ్లాస్ట్స్ జరిగాయి. దీంతో ఎనిమిదేళ్ల బాలిక సహా ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయారు. దాదాపు డజను మంది గాయపడ్డారు.

భారీ ప్రాణనష్టాన్ని మిగిల్చిన బాంబు పేలుడు ఘటనలివీ

  • ముంబయిలో 12 బాంబు పేలుళ్లు : 1993 సంవత్సరం మార్చి 12న దేశ వాణిజ్య రాజధాని నగరం ముంబయిని 12 వరుస బాంబు పేలుళ్లు కుదిపేశాయి. ఈ ఘటనల్లో 257 మంది చనిపోగా, 1,400 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. ఈ దాడుల్లో ఉగ్రమూకలు ప్రధానంగా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, ఎయిర్ ఇండియా భవనం, అనేక హోటళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.
  • ముంబయి రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో పేలుళ్లు : ముంబయిలో 2006 జులై 11న భీకర ఉగ్రదాడి జరిగింది. సాయంత్రం 6.20 గంటల తర్వాత నగరంలోని సబర్బన్ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో వరుస పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఈ దాడుల్లో 147 మంది చనిపోగా, 439 మంది గాయపడ్డారు. చర్చిగేట్ నుంచి బోరివలికి వెళ్తున్న వెస్ట్రన్ రైల్వే సబర్బన్ రైలులోని ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో తొలి పేలుడు జరిగింది. అనంతరం 15 నిమిషాల్లోనే ఖార్ - శాంటా క్రూజ్ స్టేషన్ మధ్య పేలుడు సంభవించింది. ఆ తర్వాత మాతుంగా రోడ్ స్టేషన్ సమీపంలో, మహీం, బాంద్రా, బోరివలి, జోగేశ్వరి, మీరా రోడ్ ఏరియాల్లో పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ స్టేషన్లన్నీ వెస్ట్రన్ రైల్వే లైన్‌ పరిధిలోనే ఉన్నాయి. దీని వెనుక సిమి, లష్కరే తైబా ఉగ్రసంస్థల హస్తం ఉందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
  • జైపూర్ సీరియల్ బ్లాస్ట్స్ : రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌‌ను పింక్ సిటీ అంటారు. ఈ నగరంలో 2008 మే 13న వరుస పేలుళ్లు జరిగాయి. దీంతో 65 మంది చనిపోగా,150 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. నగరంలోని చాంద్‌పోయి, చోటి చౌపాడ్, సుభాష్ చౌక్, జంతర్ మంతర్, హవా మహల్, బాడి చౌపాడ్, జోహ్రీ బజార్, త్రిపోలియా బజార్‌లలో బ్లాస్ట్స్ జరిగాయి.
  • సంఝౌతా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో పేలుళ్లు : న్యూదిల్లీ - వాఘా మధ్య నడిచే సంఝౌతా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో 2007 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 19న రెండు బాంబులు పేలాయి. దీంతో 67 మంది చనిపోగా, 50 మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది పాకిస్థానీ పౌరులే.
  • తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో 1998 ఫిబ్రవరి 14న 12 బాంబులు పేలాయి. ఈ ఘటనల్లో 58 మంది చనిపోగా, 200 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్‌కే అద్వానీ ర్యాలీకి కొద్దిసేపటి ముందే ఈ బాంబులు పేలడం గమనార్హం.
  • 2003 సంవత్సరం ఆగస్టు 25న ముంబయిలో రెండు భారీ బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి. జవేరీ బజార్, గేట్‌వే ఆఫ్ ఇండియా వద్ద ఈ బ్లాస్ట్స్ చోటుచేసుకున్నాయి. నగరంలోని మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఉగ్రవాదులు ఈ దాడి చేశారు. ఈ పేలుళ్లలో 54 మంది మరణించారు. 180 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.
  • గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల్లో 2008 జులై 26న వరుస పేలుళ్లు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో 50 మంది చనిపోగా, 212 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. 10 వేర్వేరు ప్రదేశాలలో 17 పేలుళ్లు జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

భారత్‌లో జరిగిన ప్రధాన బాంబు పేలుళ్ల ఘటనలు

  • కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో 2013 ఏప్రిల్ 17న కలకలం రేగింది. బీజేపీ కార్యాలయం సమీపంలో పార్క్ చేసిన మోటార్‌ సైకిల్‌పై ఉంచిన బాంబు పేలింది. దీంతో 16 మంది గాయపడ్డారు. దీనిలో ఉగ్రవాద సంస్థలు ఇండియన్ ముజాహిదీన్, లష్కరే తైబాల హస్తం ఉందని గుర్తించారు.
  • ముంబయిలోని పలు రద్దీ ప్రాంతాల్లో 2011 జులై 13న సాయంత్రం 6.54 నుంచి 7.05 గంటల మధ్య మూడు పేలుళ్లు జరిగాయి. దీంతో 21 మంది చనిపోగా, 141 మంది గాయపడ్డారు. అంతకంటే ముందు 1993, 2003 సంవత్సరాల్లోనూ ముంబయిలో బాంబు పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి.
  • 2007 ఆగస్టు 25న హైదరాబాద్‌ నగరంలోని లుంబినీ పార్క్, కోఠి ఏరియాల్లో ఉన్న గోకుల్ చాట్ వద్ద బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి. లుంబినీ పార్క్ వద్ద మొదటి బాంబు పేలుడు, కోఠిలోని గోకుల్ చాట్ వద్ద మరొక బాంబు పేలుడు జరిగాయి. దీంతో 41 మందికిపైగా చనిపోయారు. 54 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లోని ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి కింద ఓ పేలని బాంబు దొరికింది.
  • గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌లో 2006 ఫిబ్రవరి 19న భారీ బాంబు పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 25 మంది గాయపడ్డారు.
  • ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసిలో 2006 మార్చి 7న మూడు బాంబులు పేలాయి. ఈ ఘటనల్లో 21 మంది చనిపోగా, 62 మంది గాయపడ్డారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు సంకట్ మోచన్ ఆలయం సమీపంలో మొదటి బాంబు పేలింది. కంటోన్మెంట్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రెండో బాంబు పేలింది. న్యూదిల్లీకి బయలుదేరిన శివగంగా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోని రద్దీ కోచ్‌లో మూడో బాంబు పేలింది.
  • మహారాష్ట్రలోని నాశిక్ జిల్లా మాలెగావ్‌లో 2006 సెప్టెంబరు 08న రెండు బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో 31 మంది చనిపోగా, 100 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు షబ్-ఎ-బారత్ సందర్భంగా ప్రార్థనల కోసం ముస్లింలు గుమిగూడిన వేళ పేలుళ్లు సంభవించాయి. మాలెగావ్‌లోని బడా ఖబ్రస్థాన్, ముషైరా చౌక్ వద్ద రెండు వరుస పేలుళ్లు జరిగాయి. ఖబ్రస్థాన్ నుంచి ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీయగా, తొక్కిసలాట జరిగింది.
  • జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌లో ఉన్న రాష్ట్ర అసెంబ్లీపై 2001 అక్టోబరు 1న ఉగ్రవాదులు ఆత్మాహుతి దాడి చేశారు. దీంతో 39 మంది చనిపోగా, 60 మంది గాయపడ్డారు. ఉగ్రవాదులు మొదట అసెంబ్లీ ప్రాంగణం గేటు వద్ద కారు బాంబును పేల్చారు. అనంతరం భద్రతా దళాల ఎన్‌కౌంటర్‌లో అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో దాక్కున్న ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించారు. ఈ ఘటనల్లో మొత్తం నలుగురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఈ దాడికి తమదే బాధ్యత అని ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహ్మద్ ప్రకటించింది.

1997లో దిల్లీలో హారర్
1997 సంవత్సరం అక్టోబరు, డిసెంబరు నెలల్లో వరుస పేలుళ్లతో దిల్లీ మహానగరం వణికిపోయింది. ఆ ఏడాది అక్టోబరు 1న సదర్ బజార్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఊరేగింపు సమీపంలో రెండు బాంబులు పేలాయి. దీంతో 30 మంది గాయపడ్డారు. అక్టోబరు 9న ఐటీఓలోని దిల్లీ పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయం ఎదుట జరిగిన బాంబు పేలుళ్లలో 50 మంది గాయపడ్డారు. అక్టోబరు 10న శాంతివన్, కౌరియా పుల్, కింగ్స్‌వే క్యాంప్ ప్రాంతాలలో జరిగిన మూడు బాంబు పేలుళ్లలో ఒకరు చనిపోగా, 16 మంది గాయపడ్డారు. అక్టోబరు 18న రాణి బాగ్ మార్కెట్లో జరిగిన జంట పేలుళ్లలో ఒకరు చనిపోగా, 23 మంది గాయపడ్డారు. అక్టోబరు 26న కరోల్ బాగ్ మార్కెట్లో జరిగిన జంట పేలుళ్లలో ఒకరు చనిపోగా, 34 మంది గాయపడ్డారు. డిసెంబరు 30న పంజాబీ బాగ్ సమీపంలోని బస్సులో జరిగిన బాంబు పేలుళ్లలో నలుగురు ప్రయాణికులు చనిపోగా, 30 మంది గాయపడ్డారు.

దిల్లీలో బాంబు పేలుళ్ల ఘటనలు (1998 - 2021)

  • దిల్లీ నగరంలో ఇంతకంటే ముందు 2021 జనవరి 29న పేలుడు జరిగింది. ఇజ్రాయెల్ రాయబార కార్యాలయం సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ బ్లాస్ట్‌లో రాయబార కార్యాలయానికి చెందిన కారు పేలిపోయింది. ఒక మహిళ తీవ్రంగా గాయపడింది.
  • దిల్లీ హైకోర్టు వెలుపల ఉన్న కార్ పార్కింగ్‌లో 2011 మే 25న స్వల్ప పేలుడు జరిగింది. అయితే ప్రాణనష్టం జరగలేదు.
  • దిల్లీ హైకోర్టు ప్రవేశద్వారం వద్ద 2011 సెప్టెంబరు 7న బ్రీఫ్‌కేస్‌ బాంబు పేలింది. దీంతో హైకోర్టులో రద్దీగా ఉండే రిసెప్షన్ ప్రాంతం ఛిద్రమైంది. 15 మంది మృతి చెందగా, 67 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.
  • దిల్లీ కుతుబ్ మినార్ సమీపంలోని మెహ్రౌలి పూల మార్కెట్‌లో 2008 సెప్టెంబరు 27న తక్కువ తీవ్రత గల పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు చనిపోగా, 21 మంది గాయపడ్డారు .
  • 2008 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 13న దిల్లీ నగరంలో కలకలం రేగింది. 45 నిమిషాల వ్యవధిలో కన్నాట్ ప్లేస్, కరోల్ బాగ్‌లోని గఫర్ మార్కెట్, గ్రేటర్ కైలాష్-I ఏరియా పరిధిలోని ఎం-బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ఐదు వరుస పేలుళ్లు జరిగాయి. 25 మంది మరణించారు. 100 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.
  • పాత దిల్లీలోని జామా మసీదు ప్రాంగణంలో 2006 ఏప్రిల్ 14న జరిగిన రెండు పేలుళ్లలో 14 మంది గాయపడ్డారు.
  • దిల్లీలోని సరోజినీ నగర్, పహార్‌గంజ్ మార్కెట్‌లో 2005 అక్టోబరు 29న మూడు పేలుళ్లు జరిగాయి. 59 మందికిపైగా చనిపోయారు. కొంతమంది విదేశీయులు సహా 100 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. దిల్లీలోని గోవింద్‌పురి ప్రాంతంలో ఓ బస్సులో ఒకరు గాయపడ్డారు.
  • దిల్లీలోని రెండు సినిమా హాళ్లలో 2005 మే 22న వరుస పేలుళ్లు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో ఒకరు మరణించగా, 60 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.
  • దిల్లీలోని ఇంటర్ స్టేట్ బస్ టెర్మినల్ (ఐఎస్‌బీటీ)కు చెందిన కాశ్మీరీ గేట్ వద్ద ఆగి ఉన్న బస్సులో 1998 జులై 26న భారీ పేలుడు జరిగింది. దీంతో ఇద్దరు మరణించారు. ముగ్గురు గాయపడ్డారు.

