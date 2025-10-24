ETV Bharat / bharat

మా సర్కార్​లో మరికొందరు ఉపముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు: తేజస్వి యాదవ్​

మహాగఠ్​బంధన్​ సర్కార్​లో మరికొందరు ఉపముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు- ఆర్​జేడీ నేత, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్​ వెల్లడి

Tejashwi Yadav
Tejashwi Yadav (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Tejashwi Yadav Says More Deputy CMs : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ మహాగఠ్​బంధన్​ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్​ కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ ప్రభుత్వం వస్తే, మంత్రివర్గంలో ఒకరు కంటే ఎక్కువ మంది ఉపముఖ్యమంత్రులు ఉంటారని పేర్కొన్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లోనే దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు. అంతేకాదు, నీతీశ్​ కుమార్​ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంపై బిహార్​ ప్రజలు కోపంతో, అసంతృప్తితో ఉన్నారని, అందుకే వారు మార్పు కోరుకుంటున్నారని తేజస్వి యాదవ్​ అన్నారు.

ఇప్పటికే ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్​ను మహాగఠ్​బంధన్​ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా అధికారికంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే, కూటమిలోని వికాశ్​షీల్​ ఇన్సాన్​ పార్టీ (వీఐపీ ) చీఫ్​ ముకేశ్​ సహానీని కూటమి తరఫున ఉపముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. అయితే డిప్యూటీ సీఎంలు సహానీతో పాటు మరికొందరు ఉంటారని తేజస్వి చెప్పడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

"నీతీశ్​ కుమార్​ ప్రభుత్వం గత 20 ఏళ్లుగా బిహార్ ప్రజలను దోపిడీ చేస్తోంది. అందుకే బిహార్ ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. వారు ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు."
- తేజస్వి యాదవ్​, ఆర్​జేడీ నేత, మహాగఠ్​బంధన్​ సీఎం అభ్యర్థి

మోదీ అవుట్​సైడర్​
బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తేజస్వి యాదవ్ శుక్రవారం​ సహర్సాలో ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ప్రధాని మోదీ లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు.

"ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్​లో ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేసుకుని, బిహార్​లో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఇది జరగదు. మేముం బిహారీలం. మేము 'బహారీ' (బయటి వ్యక్తుల)లకు భయపడం. బిహార్​ను బయటి వ్యక్తులు కాదు, సొంత ప్రజలే పాలించాలి."
- తేజస్వి యాదవ్​, ఆర్​జేడీ నేత, మహాగఠ్​బంధన్​ సీఎం అభ్యర్థి

బిహార్ ఎన్నికలకు ఇంకా రెండు వారాల సమయం ఉంది. ఇలాంటి కీలక సమయంలో మహాగఠ్​బంధన్ కూటమి తరఫున సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థులను ప్రకటించడం గమనార్హం. అంటే దీని ద్వారా మిగిలిన ఈకొద్ది సమయంలోనైనా తాము అంతా ఐక్యంగా ఉన్నట్లు చెప్పడానికి, ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించడానికి ఎంత వెసులుబాటు కలిగిందని చెప్పవచ్చు.

తప్పని పరిస్థితుల్లో!

ప్రస్తుతం తేజస్వీ యాదవ్ బిహార్​ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. గతంలో ఉపముఖ్యమమంత్రిగా ఆయన పని చేశారు. మహాగఠ్​బంధన్​లో విభేదాల నేపథ్యంలో కొన్ని స్థానాల్లో ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ పరస్పరం పోటీ చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ 61 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా, ఆర్​జేడీ 143 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది.

ఇంతకు ముందు తేజస్వి, రాహుల్ బిహార్​లో సంయుక్తంగా ఓటర్ అధికార్ యాత్ర నిర్వహించారు. కానీ ఆ సమయంలో రాహుల్​గానీ, కాంగ్రెస్ కానీ తేజస్వి యాదవ్​ని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఎక్కడా చెప్పలేదు. కానీ ఎన్నికలు తరుముకొస్తున్న వేళ తేజస్విని సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. దీనితో తనను సీఎం అభ్యర్థిగా గుర్తించిన కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తేజస్వి యాదవ్ ఎప్పటిలానే రఘోపూర్​ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. కాగా, బిహార్​లో రెండు దశల్లో నవంబర్​ 6, 11 తేదీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఫలితాలు నవంబర్ 14న ప్రకటించనున్నారు.

