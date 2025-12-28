'గాడ్సే సపోర్టర్స్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిందేమీ లేదు'- RSSను కొనియాడిన వ్యాఖ్యలపై దిగ్విజయ్ యూటర్న్

ETV Bharat / bharat

Digvijay singh
Digvijay singh (Source : PTI)
December 28, 2025

Digvijay singh comments On RSS : ఆర్ఎస్ఎస్, జన సంఘ్‌, బీజేపీలను కొనియాడుతూ శనివారం ఉదయం చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ప్రతీ సంస్థ క్రమశిక్షణాయుతంగా బలోపేతం కావాలనే కోణంలోనే తాను ఆ కామెంట్స్ చేశానని ఆయన ఆదివారం స్పష్టం చేశారు. నాథూరామ్ గాడ్సే మద్దతుదారుల నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదని దిగ్విజయ్ తేల్చిచెప్పారు. గత 50 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్‌లో ఉంటూ మతతత్వ శక్తులపై పోరాడుతున్న తాను, ఇకపైనా ఆర్ఎస్ఎస్ సైద్ధాంతిక భావజాలాన్ని వ్యతిరేకించి తీరుతానని వెల్లడించారు.

ఆర్ఎస్ఎస్, జన సంఘ్‌ల బలమైన వ్యవస్థాగత నిర్మాణాన్ని మాత్రమే తాను ప్రశంసించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. సైద్ధాంతికపరంగా సదా బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్‌లకు వ్యతిరేకంగానే నిలబడతానన్నారు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ను దిగ్విజయ్ సింగ్ కొనియాడటంపై కాంగ్రెస్ నేతల్లో భిన్న, విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా ఆదివారం ఆయన తన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చారు. 'ఆర్ఎస్ఎస్‌‌లో క్రమశిక్షణకు ఉండే ప్రాముఖ్యత గురించి ఏమంటారు?' అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, 'నాథూరాం గాడ్సే లాంటి హంతకుల నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు' అని దిగ్విజయ్ బదులిచ్చారు.

గాంధీజీ కాంగ్రెస్‌కు, గాడ్సే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం నేర్పగలదు ? : పవన్ ఖేడా
దిగ్విజయ్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం ఛైర్మన్ పవన్ ఖేడా ఆదివారం ఘాటుగా స్పందించారు. ఆయన కూడా ఆర్ఎస్ఎస్‌కు, నాథూరాం గాడ్సే‌తో లింకు పెడుతూ మాట్లాడారు. గాంధీజీ స్థాపించిన కాంగ్రెస్‌కు, గాడ్సే భావజాలంతో ఏర్పడిన ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం నేర్పగలదు అని పవన్ ఖేడా ప్రశ్నించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి నేర్చుకోదగిన అంశమేదీ లేదన్నారు.

దిగ్విజయ్ వ్యాఖ్యల్లో తప్పేమీ లేదు- కాంగ్రెస్ వ్యవస్థాగత బలోపేతం అత్యవసరం : థరూర్
దిగ్విజయ్ వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ మద్దతు ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవస్థాగత బలోపేతాన్ని ఆశిస్తూ దిగ్విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో తప్పేమీ లేదన్నారు. వాస్తవానికి కాంగ్రెస్‌ను వ్యవస్థాగతంగా బలోపేతం చేయాల్సిన అత్యవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదివారం కాంగ్రెస్ పార్టీ 140వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవానికి థరూర్ హాజరయ్యారు. ఈసందర్భంగా విలేకరులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఆయన బదులిచ్చారు.

'దిగ్విజయ్‌తో మాట్లాడారా ?'అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, 'దిగ్విజయ్, నేను మంచి స్నేహితులం. మేం మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. కాంగ్రెస్ వ్యవస్థాగతంగా బలోపేతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో సందేహమేం లేదు' అని థరూర్ చెప్పారు. 'ఈ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం కాంగ్రెస్‌కు చాలా ముఖ్యమైంది. గత 140 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ చరిత్ర నుంచి పార్టీ చాలా నేర్చుకోవచ్చు. పార్టీలో అంతర్గత క్రమశిక్షణకు అత్యధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి. సొంత అనుభవాల నుంచి నేర్చుకోవడంపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్ పెట్టాలి' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

నిజం అనే బాంబును దిగ్విజయ్ జారవిడిచారు : బీజేపీ
రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని బహిరంగంగా వ్యతిరేకిస్తూనే కాంగ్రెస్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసి ఉండొచ్చని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ అన్నారు. దిగ్విజయ్ జారవిడిచిన నిజం అనే షాకింగ్ బాంబుకు స్పందించే సత్తా రాహుల్‌గాంధీకి ఉందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్‌ను ఒకే ఒక కుటుంబం నియంతృత్వంతో నడుపుతున్న తీరును దిగ్విజయ్ వ్యాఖ్యలు బట్టబయలు చేశాయన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోయిందని విమర్శించారు. ఈమేరకు ఎక్స్ వేదికగా సీఆర్ కేశవన్ ట్వీట్ చేశారు.

ఇంతకీ దిగ్విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలేంటి ?
శనివారం రోజు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్వీట్ చేశారు. అందులో ఒక కీలకమైన ఫొటోను ఆయన జతపరిచారు. అందులో బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్‌కే అడ్వాణీ వద్ద ప్రధాని మోదీ కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ ఫొటోను తాను 'క్వోరా' అనే వెబ్‌సైట్ నుంచి సేకరించానని ట్వీట్‌లో దిగ్విజయ్ ప్రస్తావించారు. దీన్ని చూసి చాలా ప్రభావితం అయ్యానన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ మూలాలు ఎంత బలంగా ఉంటాయో ఈ ఫొటోను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. ముఖ్య నేతల పాదల చెంత కూర్చున్న ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవకుడు, బీజేపీ సాధారణ కార్యకర్త రాష్ట్ర సీఎం, దేశ పీఎం అయ్యారని దిగ్విజయ్ కొనియాడారు. వ్యవస్థాగత బలం అంటే ఇదే అని ఆయన కితాబిచ్చారు.

బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్​పై దిగ్విజయ్ ప్రశంసలు- కాంగ్రెస్​లో ప్రకంపనలు

