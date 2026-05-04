ఎన్టీఆర్ తర్వాత విజయ్ : తొలి ఎన్నికల్లోనే సూపర్ హిట్ షో
తమిళనాడులో విజయ్ 'విజిల్' ప్రభంజనం- ఒంటరి పోరుతో 100కుపైగా సీట్లు కైవసం- తొలి ప్రయత్నంలోనే సీఎం అయ్యే ఛాన్స్- ప్రచారంలో ఎన్టీఆర్ బాట - వ్యూహంలో ఎంజీఆర్ బాట
Published : May 4, 2026 at 2:48 PM IST
Tamilnadu Election 2026 Result : ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ తరహాలో స్టార్ హీరో విజయ్ సైతం తొలి ఎన్నికల్లోనే సూపర్ హిట్ అయ్యారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ విజిల్ గుర్తు ప్రభంజనం సృష్టించింది. విజయ్కు చెందిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీ సింగిల్గానే 100కుపైగా అసెంబ్లీ సీట్లలో ఆధిక్యంలో ఉంది. దీంతో కాబోయే తమిళనాడు సీఎం హీరో విజయే అని స్పష్టమైంది. అయితే దక్షిణాదిన గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో సినీరంగానికి చెందిన ఎంతోమంది స్టార్లు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. అందులో సక్సెస్ రేటు చాలా తక్కువే. టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ తర్వాత ఆ స్థాయిలో విజయం సాధించిన సినీతార దళపతి విజయ్ మాత్రమే కాడవం గమనార్హం. ఎన్టీఆర్ తర్వాత విజయ్ కాంత్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్ లాంటి స్టార్ హీరోలు రాజకీయాల్లో వచ్చినా ఈ స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయారు. ఈసందర్భంగా రాజకీయ అరంగేట్రంలోనే సీఎంలుగా అయిన ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ల ప్రస్థానంతో హీరో విజయ్ తాజా విజయాన్ని పోల్చి చూద్దాం.
తక్కువ సమయంలో అద్భుత ఫలితం
హీరో విజయ్ చాలా తక్కువ టైంలోనే రాజకీయాల్లో అద్భుత ఫలితాన్ని సాధించారు. ఆయన 2024 ఫిబ్రవరి 2నే తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని ప్రకటించారు. 2024 ఆగస్టు 22న పార్టీ జెండాను, గీతాన్ని ఆవిష్కరించారు. 2024 అక్టోబర్ 27న టీవీకే సిద్ధాంతాలను విజయ్ ప్రకటించారు. ఈ పార్టీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 2026 జనవరి 22న అధికారికంగా 'విజిల్' గుర్తును కేటాయించింది. అంటే టీవీకే పార్టీకి గుర్తును మూడు నెలల క్రితమే కేటాయించారు. అయినప్పటికీ అతిస్వల్ప వ్యవధిలోనే అత్యంత వేగంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల ప్రజలకు తన పార్టీ గుర్తును, అజెండాను చేరవేయడంలో విజయ్ సక్సెస్ అయ్యారు. ఏ కూటమితోనూ పొత్తు పెట్టుకోకుండా మొత్తం 234 స్థానాల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని మార్చి 18నే ఆయన ప్రకటించారు.
వ్యూహంలో ఎంజీఆర్ బాట
వాస్తవానికి డీఎంకే పార్టీని సీఎన్ అన్నాదురై 1949 సెప్టెంబర్ 17న స్థాపించారు. ఆయన 1969 ఫిబ్రవరి 3న మరణించిన అనంతరం కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆ సమయానికి ఎంజీ రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) డీఎంకేలోనే ఉన్నారు. ఆయనకు పార్టీలో మంచి పాపులారిటీ ఉండేది. అన్నాదురై మరణం అనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, డీఎంకే పార్టీని నడిపే విషయంలో కరుణానిధి, ఎంజీఆర్ మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి. 1971లో కరుణానిధి మంత్రి వర్గంలోనూ ఎంజీఆర్కు చోటు దక్కలేదు. దీంతో డీఎంకేలోనే ఉంటూ, కరుణానిధి సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా ఎంజీఆర్ మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. 1972లో డీఎంకే కోశాధికారిగా ఉన్న సమయంలో ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీఎంకే మంత్రుల వ్యక్తిగత ఆస్తుల లెక్కలను విడుదల చేయాలని ఎంజీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 1972 అక్టోబరు 10న ఎంజీఆర్ను డీఎంకే నుంచి బహిష్కరించారు. తనను పార్టీ నుంచి పంపేసిన వారం రోజుల్లోనే 1972 అక్టోబర్ 17న అన్నాడీఎంకే పార్టీని ఎంజీఆర్ ప్రకటించారు. అన్నాదురై ఆశయాల సాధన కోసం పనిచేసే అసలైన పార్టీ అన్నాడీఎంకేనే అంటూ ప్రజలకు చేరువయ్యారు. కట్ చేస్తే, 1977 తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ నాయకత్వంలోని అన్నా డీఎంకే కూటమి 144 సీట్లతో నిర్ణయాత్మక విజయాన్ని అందుకుంది. హీరో విజయ్ సైతం ఇలాంటి వ్యూహాన్నే క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేశారు. డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలకు ప్రత్యామ్నాయంగా టీవీకే పార్టీ నిలుస్తుందని విజయ్ చేసిన ప్రకటనలు నిజమయ్యాయి. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలే అందుకు నిదర్శనం.
పొత్తుల్లో ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్లకు పూర్తి భిన్నం
నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్) తన మొదటి ఎన్నికల్లో(1983) మేనకా గాంధీ నేతృత్వంలోని సంజయ్ విచార్ మంచ్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మొత్తం 294 స్థానాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ 289 చోట్ల పోటీ చేయగా, పొత్తులో భాగంగా 5 స్థానాలను సంజయ్ విచార్ మంచ్కు వదిలిపెట్టారు. ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీ 202 స్థానాల్లో గెలిచి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇక ఎంజీ రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) తన మొదటి ఎన్నికల్లో (1977) సీపీఎం, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ వంటి చిన్న పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకొని పోటీ చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్కు చెందిన అన్నా డీఎంకే పార్టీ సారథ్యంలోని సంకీర్ణ కూటమి మొత్తం 234 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా, 144 చోట్ల విజయం దక్కింది. అన్నా డీఎంకే ఏకంగా 130 చోట్ల గెలుపు సాధించింది. హీరో విజయ్ ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో సింగిల్గానే పోటీచేశారు. ఏ పార్టీతోనూ ఆయన పొత్తు పెట్టుకోలేదు. ఏ కూటమిలోనూ చేరలేదు. అయినా విజయ్ను ఘన విజయం వరించింది. తమిళనాడులో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేల ఆధిపత్యానికి గండి కొడుతూ టీవీకే సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించే దిశగా దూసుకుపోతోంది.
