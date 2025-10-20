ETV Bharat / bharat

రైతులకు గుడ్​న్యూస్- సోలార్ ప్యానెల్స్, మోటార్లు ఇక సేఫ్- ఈ ట్రాన్స్​మీటర్​తో దొంగలకు చెక్!

పొలంలోని వస్తువులు దొంగతనాలు చెక్- ఈ ట్రాన్స్ మీటర్ తో దొంగలెవరో తెలిసిపోతుంది!

Theives Detect Human Body Sensor
నిర్మల్ చంద్ర తయారు చేసిన ట్రాన్స్​మీటర్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 5:16 PM IST

Theives Detect Human Body Sensor : పొలంలో రైతులు ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ ప్యానెల్స్, వాటర్ మోటార్లను రాత్రివేళల్లో దొంగలు చోరీ చేస్తుంటారు. ఇలా ఈ సామాగ్రిని కాపాడుకోవడం కర్షకులకు సవాల్​తో కూడుకున్న పనే. అయితే ఇలాంటి దొంగతనాలకు చెక్ పెట్టేందుకు నడుం బిగించారు ఒడిశాకు చెందిన నిర్మల్ చంద్ర. ఎలక్ట్రానిక్ హ్యూమన్ బాడీ సెన్సార్ అండ్ ట్రాన్స్‌ మీటర్​ను తయారుచేశారు. దీంతో పొలంలోకి వచ్చే దొంగతలను ఈ ట్రాన్స్ మీటర్ ఈజీగా పట్టిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ట్రాన్స్‌ మీటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దొంగలను ఎలా పట్టిస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిష్కరణలపై ఆసక్తి
నిర్మల్ చంద్ర(70) స్వస్థలం కీందుఝర్ జిల్లాలోని పట్నా బ్లాక్​లోని చెమెనా గ్రామం. ఆయనలో శాస్త్రీయ మేధావి చిన్న వయసు నుంచి ఉన్నారు. నిర్మల్ చంద్ర ఇంజినీర్ కాదు. అలాగే పెద్ద పెద్ద కాలేజీల్లో ఉన్నత చదువులు చదవలేదు. కానీ తన తెలివితేటలు, శాస్త్రీయ నైపుణ్యాలు, ఆవిష్కరణల వల్ల 50 ఏళ్ల క్రితమే వార్తల్లో నిలిచారు. 1976లో ఆయన ఒక ట్రాన్స్‌ మీటర్​ను తయారు చేశాడు. దీంతో నిర్మల్ చంద్ర ఏదైనా మాట్లాడితే రేడియాలో అది ప్రసారం అయ్యేది. ఆకాశవాణి చెమెనా అనే స్వీయ నిర్మిత రేడియో స్టేషన్‌ను నిర్వహించారు.

నిర్మల్ చంద్ర (ETV Bharat)

ఈ ట్రాన్స్ మీటర్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
1976లో తాను తయారు చేసిన ట్రాన్స్‌ మీటర్‌కు ఇప్పుడు ఆధునిక రూపాన్ని ఇచ్చాడు నిర్మల్ చంద్ర. దీనికి ఎలక్ట్రానిక్ హ్యూమన్ బాడీ సెన్సార్ అండ్ ట్రాన్స్‌ మీటర్ అని పేరు పెట్టాడు. తన మూడెకరాల తోటలో దీన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. దొంగ రాత్రిపూట సోలార్ ప్యానెల్స్, వాటర్ మోటార్లను దొంగిలించడానికి తోటలోకి ప్రవేశిస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ హ్యూమన్ బాడీ సెన్సార్ ట్రాన్స్‌ మీటర్‌కు సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఫలితంగా, ఇంట్లో ఉన్న మరొక రిసీవర్ పదే పదే శబ్దం చేస్తుంది. తోటలోకి ఎవరో ప్రవేశించారని సంకేతాన్ని అందిస్తుంది. ఫలితంగా, దొంగను సులభంగా పట్టుకోవచ్చు. ఇది మనుషులను మాత్రమే కాకుండా తోటలో ప్రవేశించిన జంతువులు, పక్షులను కూడా గుర్తించి సమాచారాన్ని అందించగలదు.

ఈ ట్రాన్స్ మీటర్ ఎలా పనిచేస్తుందో దాని సృష్టికర్త నిర్మల్ చంద్ర వివరించారు. "నేను ఈ యంత్రాన్ని తోట రక్షణ కోసం తయారు చేశాను. ఎవరైనా దొంగతనం చేయడానికి తోటలోకి ప్రవేశిస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ హ్యూమన్ బాడీ సెన్సార్ వైర్‌ లెస్ ద్వారా నా ఇంటికి సందేశం పంపుతుది. ఇంట్లో ఒక గంట ఉంది. అది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఏదైనా జంతువు వస్తే, అది ఒకసారి మోగుతుంది. ఎవరైనా మనుషులు వస్తే ప్రతి 5 సెకన్లకు ఒకసారి మోగుతుంది. తోటలో ఎవరైనా దొంగతనం చేస్తే, కాలింగ్ బెల్ మోగడం ఆగదు." అని నిర్మల్ చంద్ర వెల్లడించాడు.

నిర్మల్ చంద్ర తయారు చేసిన ట్రాన్స్​మీటర్ (ETV Bharat)

ఎలక్ట్రికల్ వర్క్​లోనూ నిపుణుడే
1976లో ఎలక్ట్రానిక్ ట్యూబ్స్, కాయిల్స్, కెపాసిటర్లు, వాయిస్ మైక్రోఫోన్ల సహాయంతో ట్రాన్స్‌ మీటర్​ను తయారు చేశాడు నిర్మల్ చంద్ర. 1976లో, కియోంఝర్ సైన్స్ కాలేజీలో తన ట్రాన్స్‌ మీటర్‌ను ఒక సైన్స్ ప్రాజెక్ట్‌లో ప్రదర్శించాడు. ఆ తర్వాత నిర్మల్, ఆయన స్నేహితులు కియోంఝర్ పట్టణంలో ఒక ట్రాన్స్‌ మీటర్‌ను ఏర్పాటు చేసి, ఆకాశవాణి చెమేనా అనే రేడియో స్టేషన్​ను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో గ్రామోఫోన్ల ద్వారా పాత పాటలు, జోకులను ప్రసారం చేశారు. ఈ పరికరాన్ని వెబ్ మాధ్యమం ద్వారా ఒడిశాలోని ఏ రేడియో కేంద్రానికైనా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఈ ప్రసారం తర్వాత, పోలీసులు నిర్మల్ కోసం వెతికారు. ఆ తర్వాత సైలెంట్ అయిపోయారు.

నిర్మల్ చంద్ర (ETV Bharat)

దివ్యాంగుడి కోసం ట్రైసైకిల్
నిర్మల్ 1985లో వాచ్, రేడియో, వీసీఆర్ మరమ్మతు దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు. 2013లో, కియోంఝర్ పట్టణానికి చెందిన ఒక దివ్యాంగుడికి బ్యాటరీతో నడిచే ట్రైసైకిల్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చి అందరీ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. అయితే, తనకు ప్రభుత్వం అండగా నిలిస్తే, తాను మరిన్ని పరిశోధనలు చేసి నాణ్యత గల పరికరాలను తయారు చేసేవాడిని నిర్మల్ అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా నిర్మల్ వల్ల గ్రామంలోని కొంతమంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఆయన వద్ద ఎలక్ట్రికల్ పనులు నేర్చుకుంటున్నారు. నిర్మల్ వద్ద ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ నేర్చుకున్న ధర్మేంద్ర కుమార్, ఇప్పుడు గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు.

రైతుల పొలాల నుంచి నీటి పంపులు, సోలార్ ప్యానెల్‌ల దొంగతనాన్ని అరికట్టడానికి నిర్మల్ తయారు చేసిన ట్రాన్ మీటర్ బాగా ఉపయోగపడుతుందని ధర్మేంద్ర తెలిపారు. "1992లో నేను నిర్మల్ చంద్రను సంప్రదించి, ఎలక్ట్రికల్ రిపేర్లు నేర్చుకున్నాను. నేను ఆయనతో మూడేళ్లు పనిచేశాను. ఇప్పుడు పంపులు, ఆర్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ మోటార్లను రిపేర్ చేస్తున్నాను" అని ధర్మేంద్ర పేర్కొన్నారు.

'నిర్మల్​ను ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలి'
రైతులకు ఉపయోగపడే పరికరాన్ని తయారుచేసిన నిర్మల్ చంద్రకు ప్రభుత్వం మరింత ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని సామాజిక కార్యకర్త రాధాకాంత్ ఒడిశా సర్కార్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. "నిర్మల్ ఒక ప్రసిద్ధ వ్యక్తి. ఆయన రేడియో ఛానల్​ను ప్రారంభించారు. ప్రజలు దాని గురించి తెలుసుకున్నారు. 70వ దశకంలో, ఆయన కీందుఝర్ జిల్లా ప్రత్యేకతను చూపించారు. నేడు, ఆయన ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికమ్యూనికేషన్లకు సంబంధించిన ఆవిష్కరణ చేశారు. వ్యవసాయ యంత్రాల దొంగతనాన్ని నిరోధించగల పరికరాన్ని తీసుకువచ్చారు." అని ఆయన అన్నారు.

