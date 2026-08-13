ETV Bharat / bharat

RSS, BJPలు ఒక జోకర్ల గుంపు- అప్పటి వరకు వారిని నిద్రపోనివ్వం: రాహుల్ ఘాటు విమర్శలు

అధికార పార్టీకి భిన్నంగా ఉండటమే కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతమన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత- ఆర్​ఎస్​ఎస్​ నాయకులకు ప్రస్తుత భారతదేశంపై ఎలాంటి అవగాహన లేదని రాహుల్ వ్యాఖ్య- ఆర్​ఎస్​ఎస్​ బడా పెట్టుబడిదారుల చేతుల్లో సాధనంగా మారిపోయిందని విమర్శ

Rahul Slams BJP On Protesters
కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Slams BJP On Protesters : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ, బీజేపీపై గురువారం విరుచుకుపడ్డారు. ఇటీవల జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్​ పేపర్ లీక్​కు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు చేసిన నిరసనలను ప్రభుత్వం అణచివేసిన తీరుపై ఆయన తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తమ బాధను వ్యక్తం చేయాలని విద్యార్థులు అనుకుంటుంటే, ఆ ప్రభుత్వం మాత్రం నిబంధనల పేరుతో వారి గొంతు నొక్కేస్తోందని ఆరోపించారు. కేంద్రంలోని అధికార పక్షం కేవలం కొద్దిమంది వ్యక్తులకు మాత్రమే ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా దేశంపై ఒక కఠినమైన వ్యవస్థను బలవంతంగా రుద్దడమే వారి రాజకీయ తత్వమని దుయ్యబట్టారు. గురువారం దిల్లీలో జరిగిన 'రచనాత్మక కాంగ్రెస్ జాతీయ సదస్సు'లో ఆయన మాట్లాడారు.

అధికార పార్టీకి భిన్నంగా కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతం
అయితే, అధికార పార్టీకి భిన్నంగా కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతం ఉంటుందని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. దేశ ప్రజలు తమ భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరిచేలా చేయడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజలపై బలవంతంగా రుద్దుతున్న నిబంధనలను కాంగ్రెస్ పార్టీ బద్దలు కొడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. నాలుగేళ్ల క్రితం ఉత్తరాఖండ్‌లో అత్యాచారానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఓ యువతి తల్లి తనను కలిసి కన్నీరు పెట్టుకుందని రాహుల్ గుర్తుచేసుకున్నారు. బాధితురాలు తన ఆవేదనను వ్యక్తపరచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, ప్రస్తుత వ్యవస్థ మాత్రం ఆమెను మాట్లాడనివ్వడం లేదు మండిపడ్డారు. ఆమె మాట్లాడితే శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందని అంటున్నారు. మరోవైపు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ దౌత్య విధానంపై రాహుల్​ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అంతర్జాతీయ నాయకులను కౌగిలించుకోవడం కాకుండా దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడటమే ప్రభుత్వ పని అని హితవు పలికారు. కేవలం స్నేహాం, బహిరంగ ఆత్మీయ ప్రదర్శనలపై ఆధారపడకుండా, అంతర్జాతీయ సంబంధాలకు జాతీయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించాలని తెలిపారు.

"కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇతర ప్రతిపక్షాలు కలిసి తమ గళాన్ని వినిపించడం ప్రారంభించాయి. ఇక దీన్ని ఎవరూ ఆపలేరు. నరేంద్ర మోదీ రాజీనామా చేసి, అమిత్ షా పదవి నుంచి తప్పుకునే వరకు మేం వదిలిపెట్టం. చివరికి వారు 'మమ్మల్ని క్షమించండి, మమ్మల్ని వదిలేయండి' అని అంగీకరించి చేతులెత్తేసే వరకు మేం వారిని నిద్రపోనివ్వం. అయితే, ఇదంతా ద్వేషం, హింస లేకుండా ప్రజాస్వామ్య బద్దంగానే ఎదుర్కొంటాం. దేశ విలువలు, సంస్కృతి కోసం మావంతు ఈ పోరాటం చేస్తున్నాం. మన దేశం, ఆప్యాయత, ప్రేమ, సోదరభావం, అహింస కలిగిన దేశం. ఈ విషయాన్ని మేం అందరికీ నిరూపిస్తాం."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

ఆర్​ఎస్​ఎస్​పై రాహుల్​ కీలక వ్యాఖ్యలు
మరోవైప, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్​ సంఘ్​(ఆర్‌ఎస్‌ఎస్)పై కూడా రాహుల్​ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్​ఎస్​ఎస్​ నాయకులకు ప్రస్తుత భారతదేశంపై ఎలాంటి అవగాహన లేదని ఎద్దేవా చేశారు. గతంలో మనం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంతో పోరాడామని, కానీ ప్రస్తుతం మనం పోరాడుతున్నది మన దేశ చరిత్ర, సిద్ధాంతాలపై కనీస అవగాహన లేని కొందరు జోకర్లతో అని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే 3,000 ఏళ్ల నాటి విషయాలు కాదు, ప్రస్తుత భారతదేశాన్ని, ఇక్కడి ప్రజల భావాలను అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన హితవు పలికారు.

ఒకప్పుడు ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ అంటే దేశంలోని చిన్న వ్యాపారులు, స్వర్ణకారులు, నగల వ్యాపారులకు ప్రాతినిధ్యం వహించారని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. కానీ ఆ కాలం నాటి ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ఎప్పుడో కనుమరుగు అయిపోయిందని అన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ పూర్తిగా రూపాంతరం చెంది పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ శక్తులు, బడా పెట్టుబడిదారుల చేతుల్లో ఒక సాధనంగా మారిపోయిందని ఆరోపించారు. చేతుల్లో కర్రలు పట్టుకుని తిరుగుతూ వారు తమను తాము హాస్యాస్పదంగా మార్చుకుంటున్నారని దుయ్యబట్టారు.

రాహుల్ గాంధీ అహంకారానికి వర్షాకాల సమావేశాలు బలి- బీజేపీ ఫైర్

విలేజ్​లో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్- పెళ్లికాని వారు మద్యం తాగితే రూ.5వేల ఫైన్- వివాహితులకూ నిబంధనలు!

TAGGED:

RAHUL TARGET BJP
RAHUL ON DELHI PROTESTERS
RAHUL PRESS CONFERENCE IN DELHI
RAHUL ALLEGATIONS ON RSS
RAHUL SLAMS BJP ON PROTESTERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.