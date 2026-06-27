'ఇది యువత భవిష్యత్తును దొంగిలించడమే'- టెట్ పేపర్ లీక్పై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్
దేశంలోని విద్యా వ్యవస్థను దోపిడీ వ్యవస్థగా మార్చేశారన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత- ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ వల్ల యువత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతోందన్న రాహుల్- TET ప్రశ్నపత్రాల సెట్ను రూ.1.5 కోట్లకు ఒప్పందం కుదిరినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
Published : June 27, 2026 at 7:18 PM IST
Rahul On Maharashtra TET Paper Leak : మహారాష్ట్ర టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TET) ప్రశ్నాపత్రం లీక్పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశంలోని విద్యా వ్యవస్థను దోపిడీ వ్యవస్థగా మార్చేశారని ఆరోపించారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ వల్ల యువత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
एक और पेपर लीक।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 27, 2026
एक और परीक्षा रद्द।
इस बार महाराष्ट्र का TET।
देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
यह सिर्फ पेपर लीक नहीं,
यह युवाओं के भविष्य की चोरी है।
"మరోసారి ప్రశ్నపత్రం లీక్. మరో పరీక్ష రద్దు. ఈసారి, మహారాష్ట్ర TET పరీక్ష. దేశంలోని విద్యా పరీక్షల వ్యవస్థ ఒక దోపిడీ వ్యవస్థగా మారిపోయింది. దీనివల్ల దేశంలోని యువత అంతా అభద్రతాభావంలో పడిపోయారు. ఇది కేవలం ప్రశ్నపత్రం లీక్ మాత్రమే కాదు, ఇది యువత భవిష్యత్తును దొంగిలించడమే."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
ఇదిలా ఉండగా, థానే జిల్లాలోని భివాండీ పట్టణంలో టెట్ పేపర్ లీక్ జరిగినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. టెట్ అసలు ప్రశ్నపత్రంలోని ప్రశ్నలను పోలి ఉన్న కొన్ని పత్రాలు కొందరి వద్ద ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో ఆదివారం జరగాల్సిన TET-2026 పరీక్షను వాయిదా వేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి భివాండీ పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, దిల్లీ నుంచి భివాండికి తీసుకువచ్చిన TET ప్రశ్నపత్రాల సెట్ను రూ.1.5 కోట్ల భారీ మొత్తానికి విక్రయించేందుకు ఒప్పందం జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
మరోవైపు, టెట్ను పూర్తి పారదర్శకతతో పరీక్షను నిర్వహించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని మహారాష్ట్ర స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ (ఎంఎస్సీఈ) ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.