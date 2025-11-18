ETV Bharat / bharat

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన గ్రామ ప్రధాన్‌గా యువతి- గ్రామాభివృద్ధి‌పై విజన్‌తో గ్రామపెద్దలను మెప్పించిన శివానీ రాణా

Shivani Rana Youngest Sarpanch In India
Shivani Rana Youngest Sarpanch In India (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 11:17 AM IST

3 Min Read
Youngest Sarpanch In India : ఏకగ్రీవ ఎన్నికల్లో ఈ ఎన్నిక వేరప్ప. సాధారణంగానైతే నాయకుడి అనుభవం, ప్రభావశీలత, ప్రజాసేవ ఆధారంగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటారు. కానీ ఓ గ్రామం విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎలాంటి అనుభవం లేకపోయినా, గ్రామసేవ చేయాలనే బలమైన సంకల్పం కలిగిన ఓ యువతిని ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్‌గా ఎన్నుకుంది. అది కూడా, సర్పంచ్ కావడానికి అవసరమైన కనీస అర్హత వయసు ఆమెకు రాకముందే ఈ తీర్మానం చేశారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? 21 ఏళ్ల వయసులోనే ఆ యువతి సర్పంచ్ పీఠాన్ని ఎలా దక్కించుకున్నారు ? గ్రామస్థులు ఆమెకే ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకిచ్చారు? తెలుసుకుందాం.

గ్రామపెద్దల మనసులు గెల్చుకున్న శివానీ
ఆమె పేరు శివానీ రాణా. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం తెహ్రీ జిల్లా ధార్‌గావ్ గ్రామస్థురాలు. తండ్రి పేరు విశాల్ సింగ్ రాణా. స్థానికంగా మంచి పేరున్న కుటుంబం. రాష్ట్రంలోని పౌరీ గర్వాల్ జిల్లాలో ఉన్న హేమవతి నందన్ బహుగుణ గర్వాల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో శివానీ రాణా బీఎస్‌సీ చేశారు. ఆమె అక్క కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. కాలేజీ స్థాయిలో విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం శివానీ కృషి చేశారు. మొదటి నుంచి ఆమె సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఈనేపథ్యంలో ఈ ఏడాది గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడగానే శివానీ రాణా కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. సర్పంచ్ పోస్ట్‌కు పోటీ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఈ విషయాన్ని తన తండ్రికి చెప్పారు. అనంతరం ధార్‌గావ్ గ్రామపెద్దలతోనూ దీనిపై ఆమె చర్చించారు. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి తన దగ్గరున్న ప్రణాళికలను వారికి వివరించారు. వాటిని విని గ్రామపెద్దలు ప్రభావితులు అయ్యారు.

Youngest Sarpanch In India
21 ఏళ్లకే సర్పంచ్ అయిన యువతి (ETV Bharat)

ఏకగ్రీవ ఎన్నిక తీర్మానం, షాకింగ్ అప్‌డేట్
గ్రామపెద్దలంతా చర్చించుకొని ఈసారి శివానీ రాణాను ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్‌గా ఎన్నుకుంటున్నట్లు తీర్మానించారు. ఈసారి ఓబీసీ వర్గం మహిళకు ధార్‌గావ్ గ్రామ సర్పంచ్ పదవి రిజర్వ్ అయింది. శివానీ కూడా ఓబీసీ మహిళే కావడంతో ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండాపోయింది. ఒకవేళ జనరల్ కేటగిరీ మహిళకు ఈ స్థానం రిజర్వ్ అయినా, తాము శివానీనే సర్పంచ్‌గా ఎన్నుకొని ఉండేవాళ్లమని తీర్మానం ప్రతిలో గ్రామస్థులు ప్రస్తావించడం విశేషం. ఈ ఏడాది జులై 24 నుంచి 28 వరకు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి. జులై నెలలో ధార్‌గావ్ గ్రామపెద్దల తీర్మానం కాపీ ఎన్నికల అధికారుల చేతికి అందాక, ఓ షాకింగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. సర్పంచ్ కావాలంటే కనీసం 21 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి. శివానీకి 3 నెలలు తక్కువ ఏజ్ ఉండటంతో, గ్రామస్థుల తీర్మానాన్ని అధికారులు తిరస్కరించారు. ధార్‌గావ్ నుంచి మరెవ్వరూ నామినేషన్ వేయకపోవడంతో ఎన్నిక తేదీ వాయిదాపడింది. పుట్టిన తేదీ (2004 అక్టోబరు 16) ప్రకారం, ఈ ఏడాది అక్టోబరు 16న శివానీ రాణాకు 21 ఏళ్ల ఏజ్ వచ్చింది. అనంతరం గ్రామస్థుల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక తీర్మానంతో ఆమె నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో గ్రామ సర్పంచ్ పోస్ట్ దక్కడం ఖాయమైంది.

Youngest Sarpanch In India
సర్పంచ్ శివానీ రాణా (ETV Bharat)

గ్రామస్థులు నాపై పెట్టుకున్న ఆశలను నెరవేరుస్తాను : శివానీ రాణా
'నాపై ఇప్పుడు బాధ్యత పెరిగింది. గ్రామస్థులు నాపై పెట్టుకున్న ఆశలను నెరవేరుస్తాను. మా ఊరు చాలా చిన్నది. ఇక్కడి నుంచి చాలామంది ఉపాధి కోసం వలస వెళ్లిపోయారు. యువత భాగస్వామ్యంతో గ్రామం అభివృద్ధికి పాటుపడతాను. గ్రామస్థులను నిత్యం అందుబాటులో ఉంటాను. గ్రామంలో ఉంటూ ప్రజాసేవ చేస్తానని చెప్పడం వల్లే నాకు ఈ అవకాశాన్ని గ్రామస్థులు ఇచ్చారు. నా తదుపరి చదువులను ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో కొనసాగిస్తాను' అని శివానీ రాణా తెలిపారు.

