ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం' రెడీ- అక్టోబరు 19న ప్రారంభించనున్న సీఎం యోగి- రామాయణంలోని 50 పాత్రల మైనపు విగ్రహాలతో మ్యూజియం
Published : October 16, 2025 at 4:02 PM IST
Worlds First Ramayana Wax Museum : ఒకటి కాదు రెండు కాదు రామాయణంలోని 50 కీలక పాత్రలను జీవకళ ఉట్టిపడేలా మైనంతో తయారు చేశారు. ఈ మైనపు విగ్రహాలతో రాములోరి జననం నుంచి రావణుడి అంతం వరకు ప్రతీ ముఖ్య ఘట్టాన్ని చూడచక్కగా ప్రజెంట్ చేశారు. వీటితో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'ను అయోధ్యా నగరంలో నిర్మించారు. అక్టోబరు 19న (ఆదివారం) దీపోత్సవం సందర్భంగా దీన్ని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రారంభించనున్నారు. రామభక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని పంచే ఈ విశిష్ట మ్యూజియంతో ముడిపడిన విశేషాలతో కథనమిది.
రూ.6 కోట్లతో మ్యూజియం నిర్మాణం!
శ్రీరాముడు జన్మించిన అయోధ్యా నగరం మరో చారిత్రక మైలురాయిని సాధించబోతోంది. ఈ నగరంలోని చౌరాసి కోసి పరిక్రమ్ మార్గంలోని కాశీరాం కాలనీకి ఎదురుగా ఉన్న స్థలంలో రామాయణ మైనపు మ్యూజియాన్ని నిర్మించారు. కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన సునీల్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం కంపెనీ దీన్ని నిర్మించింది. గతంలో మహారాష్ట్రలోని లోనావాలా, కేరళలోని తిరువనంతపురంలో సెలబ్రిటీల వ్యాక్స్ మ్యూజియంను నిర్మించిన ట్రాక్ రికార్డు ఈ కంపెనీకి ఉంది. అందుకే అయోధ్యలో ప్రపంచస్థాయి రామాయణ మైనపు మ్యూజియంను నిర్మించే అవకాశాన్ని ఈ సంస్థకు కల్పించారు. 9,850 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఫుల్ ఎయిర్ కండీషన్డ్ (ఏసీ) వసతితో రెండు అంతస్తుల్లో ఈ మ్యూజియంను నిర్మించారు. మొత్తం నిర్మాణ వ్యయం రూ.6 కోట్లు.
రామాయణ మైనపు మ్యూజియంలో ఏమున్నాయి?
అయోధ్యలోని రామాయణ మైనపు మ్యూజియంలో మైనంతో తయారు చేసిన 50 రామాయణ పాత్రలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు, భరతుడు, హనుమంతుడు, రావణుడు, విభీషణుడు సహా అన్ని ముఖ్య పాత్రలు ఉన్నాయి. జీవకళ ఉట్టిపడేలా ఈ మైనపు విగ్రహాలను తయారు చేయించారు. దక్షిణ భారత సాంప్రదాయిక నిర్మాణ శైలిలో ఈ మ్యూజియంను నిర్మించారు. మ్యూజియంలోని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో శ్రీరాముడి బాల్యం నుంచి సీతా మాత స్వయంవరం వరకు అన్ని ముఖ్య ఘట్టాలను చూపించేలా మైనపు విగ్రహాలను వరుస క్రమంలో ఏర్పాటు చేశారు. మ్యూజియంలోని మొదటి అంతస్తులో రామయ్య వనవాసం, లంకా దహనం, రామ-రావణ యుద్ధం అనే ఘట్టాలను చూపేలా మైనపు విగ్రహాలను వరుస క్రమంలో ఏర్పాటు చేశారు.
వనవాసం సమయంలో అడవుల్లో రామయ్య, సీతామాత తిరుగుతుండటాన్ని, సీతామాత అపహరణ ఘట్టాన్ని, రావణుడిని రాముడు అంతం చేసే సీన్ను వర్ణించేలా ప్రత్యేక మైనపు విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అన్ని మైనపు విగ్రహాలను 3డీ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్లతో అలంకరించారు. లంకను దహనం చేసే హనుమంతుడి మైనపు విగ్రహంపై, అగ్నిఛాయల లైటింగ్ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. దీన్ని చూసి రామభక్తులు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వానికి లోనవుతారు.
త్రేతా యుగంలోకి వెళ్లిన అనుభూతి
సందర్శకులు ఈ మ్యూజియం లోపలికి అడుగుపెట్టగానే, త్రేతా యుగంలోకి వెళ్లిన అనుభూతిని పొందుతారు. ఈ భవనంలోని మూలల్లో ఏర్పాటు చేసిన స్పీకర్ల నుంచి నిత్యం రామ తారక మంత్రం వినిపిస్తుంది. అది రామభక్తుల మనస్సులకు శాంతిని, భక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. సందర్శకులు ఈ మైనపు విగ్రహాల దుస్తులు, జుట్టు, మొహాలను తాకి చూడొచ్చు. ఈ మ్యూజియం ప్రవేశ ద్వారం అద్భుతమైన గణేశుడి విగ్రహం ఉంది. రామ్ లల్లా బాల్య రూపంతో కూడిన మైనపు విగ్రహం కూడా ఇక్కడ ఉంది. దీనితో భక్తులు సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
ప్రవేశ రుసుము రూ.100!
సునీల్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం కంపెనీ, అయోధ్య మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కలిసి ఈ మ్యూజియాన్ని నిర్మించాయి. దీనిలోకి వెళ్లడానికి రూ.100 చెల్లించి టికెట్ కొనాల్సి ఉంటుంది. ఒకేసారి 100 మందికి ప్రవేశం కల్పిస్తారు. ఈ మ్యూజియానికి వచ్చే ఆదాయంలో 12 శాతాన్ని నేరుగా అయోధ్య మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు కేటాయిస్తారు. ఈ నిధులతో అయోధ్య అభివృద్ధికి సహకారం లభిస్తుందని మున్సిపల్ కమిషనర్ జయేంద్ర కుమార్ తెలిపారు. మ్యూజియంలో సమగ్ర భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. నాలుగు అత్యవసర అగ్నిమాపక వ్యవస్థలను సిద్ధంగా ఉంచారు. సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. 24x7 పర్యవేక్షణ కోసం సెక్యూరిటీ గార్డులను నియమించారు.
ఇది ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతుంది!
"ఈ మ్యూజియానికు వచ్చేవారు ఆధ్యాత్మికతను ఆస్వాదించడమే కాకుండా దక్షిణ భారత, ఉత్తర భారత వంటకాలను స్నాక్స్గా ఇక్కడ తినొచ్చు. మ్యూజియం వెలుపల పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశాం. స్టూడియో కాఫీ హౌస్, స్నాక్ జోన్, వినోద ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఇది అయోధ్యలో ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతుంది" అని కేరళకు చెందిన సునీల్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం కంపెనీ అధిపతి సునీల్ తెలిపారు.
