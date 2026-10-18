చైనా ఏజెంట్లకు రహస్య సమాచారం లీక్- ఆర్మీ అధికారి భార్యపై కేసు నమోదు
విద్యావేత్తల ముసుగులో ఉన్న చైనా ఏజెంట్లకు సమాచారం అందించిందన్న ఆరోపణలపై సీనియర్ ఆర్మీ అధికారి భార్యపై జమ్ముకశ్మీర్లో కేసు నమోదైంది. అక్కడి పోలీసులు పలు సెక్షన్లు కింద ఆమెపై అభియోగాలు మోపారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : October 18, 2026 at 6:14 PM IST
Army Officer Wife China Agents : భారత సీనియర్ ఆర్మీ అధికారి భార్యపై జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విద్యావేత్తల ముసుగులో సంప్రదించిన విదేశీ గూఢచారి సంస్థల (చైనా సహా పలు దేశాలకు చెందిన) ఏజెంట్లకు భారత సైన్యానికి చెందిన కీలక సమాచారాన్ని ఆమె చేరవేసినట్లు వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గాంధీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆర్మీ ఆఫీసర్ భార్యపై కేసు నమోదైంది. 'అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్- 1923'లోని సెక్షన్- 3, సెక్షన్ 5, అలాగే 'భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)' లోని సెక్షన్లు 152, 61(2) కింద పోలీసులు అభియోగాలు మోపారు. ఆమెను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.