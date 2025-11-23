ETV Bharat / bharat

వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్‌గా వివాహ వేదిక- 3 యుగాలుగా వెలుగుతున్న 'అఖండ' ధుని- 'త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం' విశేషాలివే!

త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయంలోనే శివపార్వతుల పెళ్లి- ఆదిదంపతులు సప్త ప్రదక్షిణలు చేసిన ధునిలో నేటికీ వెలుగులు- వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్‌గా మారిన మహిమాన్విత మందిరం- ప్రధాని మోదీ పిలుపుతో పెరిగిన క్రేజ్

Wedding Venue Of Shiva Parvati
Wedding Venue Of Shiva Parvati (ETV Bharat)
Wedding Venue Of Shiva Parvati : వివాహం ఒక పవిత్రమైన శుభ కార్యం. ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ అత్యంత కీలక ఘట్టం. దీన్ని ప్రత్యేకంగా, కలకాలం గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. ఇలాంటి వారికి విశిష్టమైన వివాహ వేదికగా మారుతోంది 'త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం'. ఈ పుణ్య క్షేత్రంలో సాక్షాత్తూ బ్రహ్మదేవుడు పూజారిగా, విష్ణుమూర్తి సాక్షిగా ఆది దంపతులైన శివపార్వతుల కల్యాణ మహోత్సవం జరిగింది. త్రేతాయుగంలో ఈ వివాహ ఘట్టం జరిగింది.

నాడు శివపార్వతులు ఏడు ప్రదక్షిణలు చేసేందుకు ఈ ఆలయం ఎదుట ఒక అఖండ ధుని(హవన కుండం)ని వెలిగించారు. అది మూడు యుగాలుగా వెలుగుతూనే ఉంది. ఇవన్నీ చూసి, ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎంతోమంది యువతరం పరితపిస్తున్నారు. దీంతో ఇది ఆనందంతో పాటు ఆధ్యాత్మికతను పంచే వివాహ నెలవుగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం విశేషాలతో కథనమిది.

Wedding Venue Of Shiva Parvati
వివాహ బంధాన్ని ప్రారంభించే సరైన చోటు (ETV Bharat)

ఆది దంపతుల పెళ్లి అక్కడే జరిగింది!
సత్య యుగం, త్రేతా యుగం, ద్వాపర యుగం గడిచిపోయాయి. ఆ యుగాలకు పరమ పవిత్ర సాక్షి త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం. ఇది ఉత్తరాఖండ్​లోని రుద్రప్రయాగ్ జిల్లా త్రియుగి నారాయణ్ గ్రామంలో ఉంది. ఇది విష్ణుమూర్తి ఆలయం. త్రేతా యుగంలో ఇందులోనే విష్ణుమూర్తి సాక్షిగా శివపార్వతుల కల్యాణం జరిగింది. శ్రీ వైష్ణవులు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావించే అభిమాన క్షేత్రాలలో త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం ఒకటి. ఈ ఆలయం ఎదుట ఒక అఖండ ధుని(హవన కుండం) ఉంది.

ఇది నిత్యం వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ధుని చుట్టే ఆది దంపతులు శివపార్వతులు కలిసి ఏడు ప్రదక్షిణలు చేశారు. భక్తులు ఈ అఖండ ధుని కోసం కలపను సమర్పిస్తుంటారు. ఆలయం ఎదురుగా 'బ్రహ్మశిల' అనే ప్రదేశం ఉంది. సరిగ్గా అక్కడే శివ పార్వతుల పెళ్లి జరిగిందని అంటారు. 'సరస్వతీ గంగ' అనే నీటిధార ఈ ఆలయం ప్రాంగణం నుంచే మొదలవుతుంది. ఈ నీటిధారతోనే ఆలయం చుట్టూ ఉన్న రుద్ర కుండ్, విష్ణు కుండ్, బ్రహ్మ కుండ్, సరస్వతీ కుండ్ అనే నాలుగు స్నానఘట్టాలు నిండుతాయి.

మోదీ పిలుపుతో 'త్రియుగి నారాయణ్'కు పెరిగిన తాకిడి
త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం వేదికగా ప్రస్తుతం పెద్ద సంఖ్యలో వివాహాలు జరుగుతున్నాయి. స్థానికులు మాత్రమే కాకుండా దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల నుంచి యువత ఇక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఏటా వివాహ సీజన్‌లో ఈ ఆలయంలో ప్రతిరోజూ ఐదు నుంచి ఆరు పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయి. శివపార్వతుల పవిత్ర వివాహం జరిగిన చోటే, తాము కూడా పెళ్లి చేసుకొని ఎంతోమంది ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని పొందుతున్నారు. ఉత్తరాఖండ్ అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ అని ప్రధాని మోదీ కొనియాడిన తర్వాత, పెళ్లి వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ఆ రాష్ట్రానికి క్యూ కడుతున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.

Wedding Venue Of Shiva Parvati
వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్‌గా మారిన మహిమాన్విత మందిరం (ETV Bharat)

ఈ రాష్ట్రంలోని త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఉత్తర్​ప్రదేశ్, హరియాణా, దిల్లీల నుంచి ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్రాల నుంచి చాలామంది ఆలయ నిర్వాహకులకు ఫోన్ చేసి, అడ్రస్ చెప్పమని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడి ప్రశాంతమైన లోయలు మనస్సును ప్రశాంతపరుస్తాయి. చల్లటి గాలులు జీవితానికి కొత్త వెచ్చదనాన్ని అందిస్తాయి. త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయంలో మూడు యుగాలుగా మండుతున్న అగ్ని నూతన వధూవరుల సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది.

ఈరోజు మా కల నెరవేరింది : మయాంక్ నౌదియాల్, కాజల్ వర్మ
"ఈరోజు మా కల నెరవేరింది. మేం అనుకున్న విధంగానే త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నాం. ఆది దంపతుల పెళ్లి ఇక్కడే జరిగింది. ఇలాంటి చోట మేం పెళ్లి చేసుకోవడం గొప్ప లక్. మా కొత్త జీవితానికి ఇక్కడ నాంది పలికినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. మేం చండీగఢ్ సమీపంలోని కల్కా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం" అని మయాంక్ నౌదియాల్, కాజల్ వర్మ తెలిపారు.

వివాహ బంధాన్ని ప్రారంభించే సరైన చోటు
"వివాహం కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు. అది రెండు హృదయాలను, రెండు కుటుంబాలను ఏకం చేసే మార్గం. ప్రతి ఒక్కరూ తమ కొత్త జీవితం గురించి, కొత్త ప్రారంభం గురించి ఉత్సాహంగా ఉంటారు. అలాంటి వారికి సరైన చోటు త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం. ఈ పరమ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు" అని త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయంలో పెళ్లిళ్ల కోసం వచ్చిన పలు జంటలు చెప్పాయి.

ఏటా ఫిబ్రవరి - మార్చిలో పెద్దసంఖ్యలో పెళ్లిళ్లు
"పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించే జంటలు తమ కుటుంబాలతో కలిసి త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయానికి రావాలి. ఇరు కుటుంబాల సమ్మతిని పొందిన తర్వాత, రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ ద్వారా వారికి ఆలయంలోనే పెళ్లిని జరిపిస్తారు. ఏటా ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి వరకు శుభ ముహూర్తాల్లో ఇక్కడ పెద్దసంఖ్యలో పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయి. ఏటా ఈ ఆలయంలో జరిగే వివాహాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీనివల్ల స్థానికంగా ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. స్థానిక వ్యాపారులకు కొత్త గిరాకీ ఏర్పడుతోంది" అని తీర్థ పురోహిత్ సమితి ఛైర్మన్ సచ్చిదానంద పంచపురి తెలిపారు.

త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయానికి ఎలా వెళ్లాలి?
ఉత్తరాఖండ్‌లోని రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలో మందాకిని, సోంగంగా నదుల సంగమం వద్ద త్రియుగి నారాయణ్ ఆలయం ఉంది. కేదార్‌నాథ్ యాత్ర మార్గంలోని అత్యంత కీలకమైన సోన్‌ప్రయాగ్ నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈ ఆలయం ఉంది. దాదాపు 1,980 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ మందిరం ఉంది.

రోడ్డు మార్గం సరిగ్గాలేక టూర్ ప్లాన్లు క్యాన్సల్
"సోన్‌ప్రయాగ్ - త్రియుగి నారాయణ్ గ్రామం రోడ్డును మెరుగుపర్చేందుకు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలు కేటాయించింది. కానీ రాష్ట్ర రహదారుల శాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఆ మార్గం శిథిలావస్థలో మగ్గుతోంది. ఈ కారణంతో చాలామంది ఈ ఆలయానికి వచ్చే ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకుంటున్నారు. రోడ్డు మార్గాన్ని బాగుచేస్తే ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి మరింత పెరుగుతుంది. భక్తుల సౌకర్యార్ధం ఆలయ పరిసరాల్లో మరిన్ని మరుగుదొడ్లు, పారిశుధ్య సౌకర్యాలను నిర్మించాలి" అని తీర్థ పురోహిత్ సమితి కార్యదర్శి సర్వేశానంద భట్ తెలిపారు.

