పేదలు, నిస్సహాయుల కోసం 'ప్రతాప్' జీవితం త్యాగం- పెళ్లి చేసుకోకుండా వారి హక్కుల కోసం పోరాటాలు
నిస్సహాయుల గొంతుకగా నిలుస్తున్న వ్యక్తి- నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారి హక్కుల కోసం ఉద్యమాలు- తన వ్యక్తిగత జీవితం కోసం ఆలోచించకుండా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం కృషి
Published : June 9, 2026 at 1:17 PM IST
Pratap Sahu Social Activist Odisha : సమాజంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారి పాలిట ఆయన ఆపద్భాంధవుడు. నిస్సహాయులకు ఆసరా. తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించలేనివారి గొంతుక. వీధి వ్యాపారుల సమస్యలైనా, మురికివాడల్లోని నివాసితుల ఇబ్బందులైనా ప్రశ్నించడంలో ఆయన ముందుంటారు. పేదల గొంతుకై ముందుకు సాగుతున్నారు. ఆయనే ఒడిశాకు చెందిన ప్రతాప్ సాహు. గత మూడు దశాబ్దాలుగా ప్రతాప్ రాష్ట్ర రాజధాని భువనేశ్వర్లోని నిస్సహాయులకు సేవ చేస్తున్నారు. అంతలా అట్టడుగు వర్గాలు, పేదల కోసం పాటుపడుతున్న ప్రతాప్ సాహుపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
మూడు దశాబ్దాలుగా సేవ
ప్రతాప్ స్వస్థలం కటక్ జిల్లాలోని ఓ చిన్న గ్రామం. అయితే దాదాపు 30 ఏళ్ల క్రితం ఉపాధి కోసం తన స్వగ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి భువనేశ్వర్కు వచ్చేశారు. మురికివాడల్లోని నివాసితులు, వీధి వ్యాపారులు, ట్రాన్స్జెండర్లు, నిర్మాణ కార్మికులు పడుతున్న బాధలు అతడ్ని తీవ్రంగా కలిచివేశాయి. అప్పటి నుంచి గత మూడు దశాబ్దాలుగా సమాజంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారి తరఫున తన గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో నిస్సహాయులకు సహాయం చేయడమే ఆయన జీవనాధారంగా మారిపోయింది. నిర్లక్ష్యానికి గురైన ప్రజలే అవివాహితుడైన ప్రతాప్కు సర్వస్వం అయిపోయారు. ఏకంగా కుటుంబసభ్యుల్లా మారిపోయారు.
సమాజంలోని వివిధ వర్గాల ప్రజలకు వారి హక్కుల గురించి అవగాహన కల్పించడం నుంచి ఏ మార్గాల ద్వారా తమ హక్కులను డిమాండ్ చేయవచ్చు? ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు? ఏ వేదికపై తమ అభిప్రాయాలను వినిపించవచ్చు? వంటి విషయాలను తెలియజేయడం వరకు అన్ని విషయాల్లో నిర్లక్ష్యానికి గురైనవారికి ప్రతాప్ సాయం చేస్తున్నారు. హక్కులు, ప్రభుత్వ పథకాలను పొందడం వంటి విషయాల్లో కూడా ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారిపాలిట దేవుడిగా ప్రతాప్ మారిపోయారు.
సవాళ్లు ఎదురైనా, వెనక్కి తగ్గలేదు : ప్రతాప్ సాహు
తన పోరాటాల గురించి ప్రతాప్ సాహు వివరించారు. ప్రజల బాధలను దగ్గర నుంచి చూసి తాను ఊరుకోలేకపోయానని చెప్పారు. అందుకే ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నానని వెల్లడించారు. అందుకు ముందుగా తాను మానసికంగా సిద్ధమయ్యానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత సుదీర్ఘ పోరాటం కోసం ప్రజలను సిద్ధం చేశానని స్పష్టం చేశారు. అనేక సవాళ్లు, ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ తాను ఎప్పుడూ వెనక్కి తగ్గలేదన్నారు. ఇప్పటికే అనేక పోరాటాల్లో విజయం సాధించామని, ఇంకా కొన్ని ఉద్యమాలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
'బతికున్నంత కాలం ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే ఉంటాను'
"భువనేశ్వర్లోని మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే వారి హక్కులు, సంక్షేమం కోసం ఎవరూ గళం విప్పలేదు. అండగా నిలవలేదు. మురికివాడల్లోని నివాసితుల హక్కుల కోసం ఒడిశా బస్తీ సంఘర్ష సమితిని ఏర్పాటు చేశాం. ఈ సమితి తర్వాత మురికివాడల్లోని నివాసితుల భూమి హక్కుల కోసం పోరాడింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వేలాది మంది మురికివాడల్లోని నివాసితులకు శాశ్వత భూమి లీజు హక్కులను కల్పించింది. ప్రజలకు సహాయం చేయడం, జంతువులకు, పక్షులకు సేవ చేయడం ద్వారా నేను అపారమైన ఆనందాన్ని పొందుతాను. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను చూసి గర్వపడతారు. అదే నాకు బలాన్ని ఇస్తుంది. కొంతమంది దాతలు ఈ పనులన్నింటిలో నాకు సహాయం చేస్తారు. ఆ డబ్బుతో నేను ఇతరులకు సహాయం చేస్తాను. నేను బతికి ఉన్నంత కాలం ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే ఉంటాను." అని ప్రతాప్ సాహు స్పష్టం చేశారు.
వీధి వ్యాపారులకు సైతం అండగా
మురికివాడల్లోని నివాసితుల కోసమే కాకుండా వీధి వ్యాపారుల హక్కులను కాపాడటానికి కూడా జాతీయ స్థాయిలో ప్రతాప్ సాహు ఉద్యమించారు. దీని ఫలితంగా 'స్ట్రీట్ వెండర్స్ (జీవనోపాధి రక్షణ, వీధి వ్యాపార నియంత్రణ) చట్టం-2014' అమల్లోకి వచ్చింది. ఇదే విషయాన్ని ఓ వీధి వ్యాపారి సూర్యమణి సాహు ప్రస్తావించారు. "వీధి వ్యాపారుల హక్కులకు సంబంధించి ఎటువంటి నిబంధనలు లేనప్పుడు మేము తీవ్ర వేధింపులకు గురయ్యాం. చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. ప్రతాప్ నాయకత్వంలో ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాం. ఆ తర్వాత పరిస్థితి మారింది. నేడు నగరంలో వీధి వ్యాపారుల కోసం వెండింగ్ జోన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇదంతా ప్రతాప్ వల్లే సాధ్యమైంది. ఆయన నిస్వార్థంగా అందరికీ సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తారు." సూర్యమణి సాహు చెప్పారు.
ట్రాన్స్జెండర్స్ హక్కుల కోసం పోరాటం
ఒడిశాలోని ట్రాన్స్జెండర్స్కు లభించాల్సిన హక్కుల కోసం కూడా ప్రతాప్ సాహు పోరాడుతున్నారు. ట్రాన్స్జెండర్స్కు ఆధార్, ఇతర గుర్తింపు కార్డులు జారీ మొదలుకొని, వారిని జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టంలో చేర్చడం, విద్యలో రిజర్వేషన్లు, ప్రత్యేక మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలు, వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల కింద ప్రయోజనాలు, భత్యాలు అందించడం వంటి డిమాండ్ల కోసం ఆయన కొన్నేైళ్లుగా పోరాడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, కొవిడ్ వంటి మహమ్మారి సమయంలోనూ ప్రజలకు అండగా నిలిచారు ప్రతాప్.
"ఫణి తుఫాను సమయంలో వారం రోజులకు పైగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అప్పుడు ప్రతాప్ తన మోటార్సైకిల్ వెనుక జనరేటర్ను అమర్చుకుని ఊరూరా తిరిగేవారు. ప్రజలు అతని జనరేటర్తో తమ మొబైల్ ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకునేవారు. కొవిడ్ సమయంలో ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొనప్పుడు ప్రతాప్ రోగులను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఇళ్లను శానిటైజ్ చేశారు. కొవిడ్తో మరణించినవారి అంత్యక్రియలు కూడా నిర్వహించారు. ఇతరుల కోసం పనిచేయడానికి ఒక మంచి మనసు కావాలి. అది ప్రతాప్కు ఉంది." అని భువనేశ్వర్లోని మురికివాడకు చెందిన సుస్మిత సాహు అన్నారు.
జంతుప్రేమికుడు కూడా
ప్రతాప్ సాహుకు జంతువుపైనా అపారమైన ప్రేమ ఉంది. ఎండ తీవ్రంగా ఉన్న రోజుల్లో వివిధ ప్రదేశాలలో పక్షుల కోసం నీటి తొట్టెలు ఏర్పాటు చేస్తారు. వీధి కుక్కలకు ఆహారం పెడతారు. అనారోగ్యంతో ఉన్న జంతువులకు చికిత్స చేయిస్తారు. ఇదంతా ప్రతాప్ దినచర్యలో భాగంగా మారిపోయింది.
దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఎకో ఫ్రెండ్లీ 'గ్రీన్ కళాగ్రామ్'- ఎక్కడో తెలుసా?
రెండు చేతులు కోల్పోయినా వెనుతిరగ లేదు- కాళ్లతో రాస్తూ పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతున్న బ్రిజేశ్