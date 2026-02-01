కర్ణాటక అసెంబ్లీ స్పీకర్​ కుర్చీలాగే తమకూ కావాలన్న ఉత్తరప్రదేశ్ స్పీకర్!- ఎందుకో తెలుసా?​

ETV Bharat / bharat

The chair Which made by The mysoor Artist
The chair Which made by The mysoor Artist (Etv Bharat)
Published : February 1, 2026 at 9:55 PM IST

Uttarpradesh Assembly Speaker Chair : ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్ ఉపయోగిస్తున్న కుర్చీకి కర్ణాటకతో ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. అత్యంత కళాత్మకంగా చెక్కిన ఈ స్పీకర్ కుర్చీని మైసూర్‌కు చెందిన ఒక ప్రముఖ కళాకారుడు రూపొందించారు. ఇది కర్ణాటక సంప్రదాయ శిల్పకళా నైపుణ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మైసూర్‌కు చెందిన మాస్టర్ క్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్ కైజర్ అలీ ఖాన్ ఈ కళాఖండాన్ని సృష్టించారు. స్పీకర్​ కుర్చీ రూపకల్పన, నిర్మాణం, తదితర అంశాల గురించి ఆ కళాకారుడు పలు వివరాలను పంచుకున్నారు. అయోధ్యలో ప్రసిద్ధ రామాలయంలో ప్రతిష్ఠించిన బాలరాముడి (రామ్​లల్లా) విగ్రహాన్ని కూడా రూపొందించింది మైసూర్​ శిల్ప కళాకారుడే. దేశంలో ప్రముఖ కళా వైభవానికి మైసూర్​ కళాకారులు ప్రతీకగా నిలుస్తున్నారు.

అలాంటి కుర్చీయే కావాలి!
గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో బెంగళూరు వేదికగా జరిగిన కామన్వెల్త్ పార్లమెంటరీ అసోసియేషన్ ఇండియా రీజియన్ 11వ సదస్సులో ఈ కుర్చీ తయారీకి బీజం పడింది. మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శాసనసభల నుంచి స్పీకర్లు, డిప్యూటీ స్పీకర్లు, కార్యదర్శులతో పాటు ఇతర సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు. అయితే, ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సతీష్ మహానా, కర్ణాటక అసెంబ్లీ స్పీకర్ యూటీ ఖాదర్ ఉపయోగించిన కుర్చీని చూసి ముగ్ధులయ్యారు. ఆయన దాని డిజైన్‌ను నిశితంగా గమనించి, ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో కూడా ఇలాంటి కుర్చీ ఉండాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశారు. దీంతో కర్ణాటక స్పీకర్​ మైసూరు హస్తకళాకారుడితో సతీశ్​ మహానాకు పరిచయం చేశారు. తర్వాత, చిన్న డిజైన్ మార్పులతో కర్ణాటక నమూనా ఆధారంగానే మరో కొత్త కుర్చీని రూపొందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.

కుర్చీ చారిత్రక నేపథ్యమిదే!
కుర్చీకి సంబంధించిన చరిత్రను ప్రస్తుత కర్ణాటక అసెంబ్లీ స్పీకర్​ వివరిస్తూ, "1956లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కెంగల్ హనుమంతయ్య ఆదేశాల మేరకు హున్సూర్ టేకు, శివమొగ్గ కలప ఉపయోగించి కర్ణాటక స్పీకర్ కుర్చీని రూపొందించారు. ఈ కుర్చీపైన గొడుగు, పైభాగంలో జాతీయ చిహ్నాలను చెక్కారు. అయితే ఆర్మ్‌రెస్ట్‌లో సింహం, ఏనుగు బొమ్మలు కళాత్మకంగా చెక్కారు. అయితే, దీన్ని తయారు చేసేందుకు కూడా, అటవీ శాఖ ద్వారా సేకరించిన మేలైన రోజ్‌వుడ్ (గులాబీ కలప)తోనే కళాకారుడు అందంగా రూపు దిద్దారు" అని ఆయన వివరించారు.

The chair which made for Uttarpradesh Assembly
ఉత్తరప్రదేశ్​ అసెంబ్లీ స్పీకర్ కుర్చీ (ETV Bharat)

సవాలే కానీ సంతృప్తినిచ్చింది!
తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, కైజర్ అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, "1957లో తయారు చేసిన కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఆసనాన్ని, ఇటీవల బెంగళూరులో జరిగిన స్పీకర్ల సమావేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ స్పీకర్ మెచ్చుకున్నారు. తమకూ అలాంటిదే కావాలని కోరారు. ఈ కుర్చీని తయారు చేయడం సవాలుతో కూడుకున్నది. అయినా, నాకు దీని నుంచి ఎంతో గౌరవం లభిస్తోంది. ఇది నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. అయితే, ఇది 7.5 అడుగుల ఎత్తు, 4 అడుగుల వెడల్పుతో చేశాము. దీన్ని సీటు భాగాన్ని చర్మం(లెదర్​)తో తయారు చేశాము. దీనిపై స్తంభాలు, సూర్యచంద్రులు అధికారాన్ని, గౌరవాన్ని ప్రతిబింబించే వివిధ చిహ్నాలను చెక్కాము" అని ఆయన వివరించారు.

ఈ అవకాశం అందరికీ రాదు!
పనిని ప్రారంభించే ముందు, స్పీకర్ సతీష్ మహానా ఆహ్వానం మేరకు కైజర్​ ఉత్తరప్రదేశ్‌ను సందర్శించినట్లు తెలిపారు. ముందుగా ఏ రకమైన డిజైన్​ కావాలో, దాని కోసం స్పీకర్ సమక్షంలో స్కెచ్‌లు, డ్రాయింగ్‌లను చూపించామని ఆయన​ తెలిపారు. స్పీకర్​ ఆమోదించిన డిజైన్​లోనే​ కుర్చీని చెక్కమని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే, ఈ కుర్చీ పూర్తి చేయడానికి మూడున్నర నెలల సమయం పట్టిందని తెలిపారు. తొమ్మిదో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నా, తన కళా నైపుణ్యమే తనను ఉన్నత స్థానాలకు చేర్చిందన్నారు. బెళగావిలోని వికాస్ సౌధ వంటి అనేక ఇతర ప్రముఖ కార్యాలయాలకు కూడా తాను కుర్చీలను తయారు చేశానని వివరించారు. 'ఈ అవకాశం అందరికీ రాదు' అని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, లెజెండరీ నటుడు డాక్టర్ రాజ్‌కుమార్ తనను ప్రోత్సహించారని, తన చేతిపనులకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని గతంలో ఆయన చెప్పినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు.

