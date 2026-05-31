దిల్లీలో దయనీయ పరిస్థితిలో చిల్డ్రన్స్ పార్కులు- సౌకర్యాల లేమితో సందర్శకుల పాట్లు

దేశ రాజధానిలోని చిన్నారుల పార్కుల్లో సౌకర్యాలు లేక సందర్శకులు ఇబ్బందులు- తుప్పుపట్టి ప్రమాదకరంగా ఊయలలు- పిల్లల భద్రతపై ఆందోళనలో పేరెంట్స్

Published : May 31, 2026 at 9:11 AM IST

Delhi Childrens Parks Situation : చిల్డ్రన్స్ పార్కులు అనేవి చిన్నారుల ఆటపాటలతో కళకళలాడాల్సిన ప్రదేశాలు. అయితే దేశ రాజధాని దిల్లీలో మాత్రం ఆ పరిస్థితి లేదు. అక్కడి చిల్డ్రన్స్ పార్కులు తుప్పుపట్టిన ఊయలలు, పాడైపోయిన ఆట స్థలాలు, పగిలిన టైల్స్, తాగు నీటి సౌకర్యం లేకపోవడం వంటి సమస్యలతో దర్శనమిస్తున్నాయి. అక్కడి అనేక ప్రధాన చిల్డ్రన్స్ పార్కుల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పార్కులకు పంపేందుకు భయపడుతున్నారు. ఈ స్టోరీలో దిల్లీలోని చిల్డ్రన్స్ పార్కుల దుస్థితిపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

ఇండియా గేట్ చిల్డ్రన్స్ పార్కు
ఇండియా గేట్ చిల్డ్రన్స్ పార్కు ఒకప్పుడు దిల్లీలో చాలా పాపులర్ ఉద్యానవనం. ఇంకా చెప్పాలంటే దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మకమైన చిల్డ్రన్స్ పార్కుల్లో ఇదొకటి. అయితే నేడు ఇండియా గేట్ చిల్డ్రన్స్ పార్కు దయనీయ స్థితిలో ఉంది. సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం వల్ల అక్కడి ఊయలలు పాడైపోయాయి. ఆట వస్తువులపై ఉన్న పెయింట్ ఊడియింది. మరికొంత ఆట సామగ్రి తుప్పు పట్టింది. నేలపై వేసిన రబ్బరు మ్యాటీలు ఊడిపోయాయి. అలాగే సెలవుల్లో పార్కును సందర్శించే కుటుంబాలు తాగునీటి కోసం వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది. చిన్నారులు దాహం తీర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మురికి టాయిలెట్లు, పనిచేయని ఫౌంటైన్లు, విరిగిన ఊయలలు దర్శనమిస్తున్నాయి. పిల్లల పార్కులో ఉండాల్సిన అత్యంత అవసరమైన సౌకర్యాలు ఏవీ లేవు.

మురికిగా టాయిలెట్లు : సందర్శకురాలు మోనికా
రాజస్థాన్‌కు చెందిన మోనికా తన తన పిల్లలతో కలిసి ఇండియా గేట్ చిల్డ్రన్స్ పార్కును సందర్శించింది. కానీ పార్కు పరిస్థితి చూసి ఆమె నిరాశ చెందారు. పార్కులోని టాయిలెట్లు చాలా మురికిగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు. తాగునీటి సౌకర్యం కూడా లేదని పేర్కొన్నారు. తాము మంచి సౌకర్యాలు ఉంటాయని ఆశించి పిల్లలతో ఇండియా గేట్ చిల్డ్రన్స్ పార్కుకు వచ్చామని వెల్లడించారు. పార్కులోని ఉద్యోగుల కోసం ఒక కార్యాలయంలో కూలర్ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ప్రజలకు అలాంటి సౌకర్యం ఏదీ అందుబాటులో లేదని చెప్పారు. ఆట పరికరాలు, ఊయలల పరిస్థితిపై కూడా ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

చిల్డ్రన్స్ పార్కుకు వచ్చిన మరో సందర్శకురాలు చింతా దేవి సైతం తాగు నీటి సౌకర్యం గురించి ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తాను నీటి కోసం పార్కు ప్రధాన ద్వారం వరకు నడిచి వెళ్లానని, కానీ ఎక్కడా తాగునీరు దొరకలేదని చెప్పారు. ప్రజలు బయట నీళ్లు కొనుక్కుంటున్నారని ఆ తర్వాత గ్రహించానని వెల్లడించారు. చివరికి రూ.20 పెట్టి ఒక బాటిల్ కొనుక్కున్నానని స్పష్టం చేశారు. ఇంతటి తీవ్రమైన ఎండలో చిల్డ్రన్స్ పార్కులో కనీసం మూడు లేదా నాలుగు ప్రదేశాల్లోనైనా తాగునీటిని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.

ఆకట్టుకుంటున్న చిల్డ్రన్స్ లైబ్రరీ
ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఇండియా గేట్ చిల్డ్రన్ పార్కులోని బాలల గ్రంథాలయం ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తోంది. ఈ గ్రంథాలయంలో 6-12 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లల కోసం హిందీ, ఆంగ్ల కథల పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పిల్లలలో పఠనాసక్తిని పెంపొందించడంలో సహాయపడే ఒక సానుకూల చొరవగా తల్లిదండ్రులు ఈ చిల్డ్రన్స్ లైబ్రరీని భావిస్తున్నారు. అయితే పార్కులో ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరిస్తేనే గ్రంథాలయం వంటి వాటికి ఆదరణ లభిస్తుందని అంటున్నారు. పిల్లల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు సౌకర్యాలను పెంచితే ఈ పార్కు కేవలం ఒక పర్యాటక కేంద్రంగానే కాకుండా, చిన్నారులకు సురక్షితమైన, చిరస్మరణీయమైన అనుభూతిని అందించే ప్రదేశంగా మారుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

నెహ్రూ ఎన్‌క్లేవ్‌‌ చిల్డ్రన్స్ పార్కు
దిల్లీలోని ప్రసిద్ధ బాలల పార్కుల్లో ఒకటిగా పరిగణించే నెహ్రూ ఎన్‌క్లేవ్ పార్కును కేంద్ర మంత్రి హర్ష్ మల్హోత్రా 2026 మే 5న ప్రారంభించారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పార్కు కావడంతో త్వరగా పిల్లలు, పెద్దలకి ఈ ఉద్యానవనంగా ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. స్పైడర్ మ్యాన్ నుంచి యాంట్ మ్యాన్ వరకు థీమ్‌లతో కూడిన ఇన్‌స్టాలేషన్‌లతో ఈ పార్కు కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తోంది. అలాగే చిన్నారుల కోసం ఒక పర్వతారోహణ నిర్మాణాన్ని కూడా ఈ పార్కులో ఏర్పాటు చేశారు. పిల్లల కోసం ఊయలలు మాత్రమే కాకుండా, వారితో పాటు వచ్చే పెద్దల కోసం కూడా ఆట వస్తువులు ఉన్నాయి. ప్రాంగణమంతటా చెట్లు, మొక్కలతో పచ్చదనం సమృద్ధిగా ఉంది. కాగా, ఈ పార్కును దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రూ. 94 లక్షలు ఖర్చు చేసి అభివృద్ధి చేసింది.

గతంలో ఈ పార్కులో కూర్చోవడానికి సరైన ఏర్పాటు లేవన్నారు సందర్శకురాలు రక్షి. అలాగే నీడ, మంచి నీటి సౌకర్యం ఉండేది కాదన్నారు. ఇప్పుడు ఈ పార్కును చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారని కొనియాడారు. ఇక్కడ ఆకర్షణీయమైన ఊయలలు, వినూత్నమైన నిర్మాణాలు, నీడలో కూర్చునేందుకు షెల్టర్‌లు ఏర్పాటు చేశారని ప్రశంసించారు. మరోవైపు, ఇక్కడి పార్కులోని వాతావరణం అద్భుతంగా ఉందని చెప్పారు మరో సందర్శకురాలు రింకీ. అన్ని వయసుల వారికి సరిపోయే ఊయలలు ఈ ఉద్యానవనంలో ఉన్నాయని అన్నారు. తాము క్రమం తప్పకుండా ఈ పార్కుకు వస్తామని వివరించారు. ఇక్కడ సమయం గడపడం తనకు చాలా ఇష్టమని స్పష్టం చేశారు.

సూరజ్‌మల్ చిల్డ్రన్స్ పార్కు
ఈ పార్కు విశ్వాస్ నగర్‌లో ఉంది. సూరజ్‌మల్ పార్కులో పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఊయలలు విరిగిపోయాయి. టాయిలెట్ల పరిస్థితి చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది. పార్కులోని కొన్ని చోట్ల మాత్రమే చెట్లు, మొక్కలు ఉన్నాయి. మిగతా ప్రాంతం ఎండిపోయింది. గాలిలో ఎగిరే దుమ్ము సమస్య ఇక్కడి సందర్శకులను ఇబ్బంది పెడుతోంది.

"పార్కులో వాకింగ్ ట్రాక్‌లు, ఊయలలు, ఇతర సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. కానీ వాటికి ఎప్పటికప్పుడు మరమ్మతులు అవసరం. పార్కును బాగా మెయింటెనెన్స్ చేయాల్సి ఉంది. పార్కు లోపల నిర్మించిన ఒక చెక్క షెల్టర్ ఇప్పుడు పైకప్పు లేకుండా ఉంది. ఫౌంటైన్లు సంవత్సరాలుగా మూసి ఉన్నాయి. శుభ్రత, పచ్చదనం, పిల్లల ఊయలల నిర్వహణ, పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తే ఈ పార్కు స్థానికులకు మెరుగైన సందర్శనీయ ప్రదేశంగా మారుతుంది" అని సందర్శకుడు తుషార్ గాంధీ తెలిపారు.

బాన్సేరా పార్కు
యమునా నది ఒడ్డున ఉన్న సరాయ్ కాలే ఖాన్ ప్రాంతంలో బాన్సేరా పార్కును ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని 2023 సెప్టెంబరులో ప్రజల సందర్శనార్థం తెరిచారు. ఇది దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌లో వెదురు థీమ్‌తో నిర్మించిన మొట్టమొదటి పార్క్. ఈ పార్కును దిల్లీ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (డీడీఏ) అభివృద్ధి చేసింది. ఈ పార్కులో పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ప్లేగ్రౌండ్ ఉంది. అందులో ఆటలు, సాహస కార్యకలాపాలు, ఇంకా వివిధ రకాల వినోదభరితమైన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను చిన్నారులు పొందొచ్చు.

ఈ ఉద్యానవనంలో భద్రతా సిబ్బందిని నియమించారని సందర్శకురాలు సిమ్మి రావల్ తెలిపారు. పిల్లల కోసం సాహస కార్యకలాపాలు చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సాయంత్రం పూట ఈ పార్కును సందర్శిస్తే మనసుకు చాలా హాయిగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, తాను మొదట సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ పార్కు గురించి తెలుసుకున్నానని దిల్లీలోని శాస్త్రినగర్‌కు చెందిన పంకజ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

స్వర్ణ జయంతి పార్కు
రోహిణిలోని స్వర్ణ జయంతి పార్కును జపనీస్ పార్కు అని కూడా పిలుస్తారు. 250 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ భారీ పార్కును 1995లో ఏర్పాటు చేశారు. దేశ స్వాతంత్ర్య 50వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 1997లో అధికారికంగా ప్రజల సందర్శనార్థం తెరిచారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో పార్కులోని పిల్లల ప్లే గ్రౌండ్‌లోని ఊయలలు, ఆట పరికరాలు విరిగిపోయాయి. ఇవి పిల్లలకు ప్రమాదకరంగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది. భద్రతా ప్రమాణాలు కొరవడ్డాయి. దీంతో తమ పిల్లలను ఈ పార్కుకు తీసుకొచ్చేందుకు తల్లిదండ్రులు వెనకాడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఈ పార్కు రోహిణి ప్రాంతానికే గర్వకారణంగా ఉండేది. కానీ సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం వల్ల దాని వైభవం మసకబారింది.

'చిన్నపాటి మరమ్మతులు అవసరం'
భద్రతాపరమైన ప్రమాదాల కారణంగా తాము పిల్లలను ఊయల్లో ఆడనివ్వడం లేదని సందర్శకుడు సుదేశ్ దహియా చెప్పారు. చిన్నపాటి మరమ్మతులతో చాలా ఆట సామాగ్ర చిన్నారులకు ఉపయోగపడుతుందన్నారు. కానీ పార్కు యాజమాన్యం పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిశుభ్రత, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాల పరిస్థితి కూడా ఆందోళనకరంగా ఉందని అన్నారు.

దిల్లీ డిప్యూటీ మేయర్ ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, దేశ రాజధాని దిల్లీలో పార్కుల పరిస్థితిపై దిల్లీ డిప్యూటీ మేయర్ డాక్టర్ మోనికా పంత్ స్పందించారు. తమ పరిధిలో సుమారు 15,200 పార్కులు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ పార్కుల నిర్వహణ ఒక పెద్ద బాధ్యతగా ఉందన్నారు. ఎందుకంటే ఉద్యానవన శాఖ వద్ద తగినంత సిబ్బంది లేరని చెప్పారు. పీపీపీ మోడల్ కింద ప్రజలు ముందుకు రావాలని ప్రోత్సహిస్తున్నామని, తద్వారా వారు దిల్లీ ప్రభుత్వం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌తో కలిసి పనిచేయగలరని అన్నారు. చాలా కాలం క్రితం పాడైపోయిన ఫుట్‌పాత్‌లను మరమ్మతులు చేస్తున్నామని వివరించారు.

దిల్లీలోని పార్కులకు తప్పనిసరి భద్రతా తనిఖీ యంత్రాంగం లేదన్నారు ఎంసీడీ గార్డెన్ కమిటీ ఛైర్మన్ ధరంవీర్. చాలా పార్కులు భద్రత కంటే కేవలం వాటిని అందంగా తీర్చిదిద్దడంపైనే దృష్టి పెడతాయని తెలిపారు. ఎన్‌డీఎంసీ, డీడీఏ పార్కుల మధ్య చాలా తేడా ఉందన్నారు. పెద్ద పార్కుల్లోని చిల్డ్రన్ జోన్లు తరచుగా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే పార్కులు వాటికి కేటాయించిన బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ భాగం పచ్చదనానికి వినియోగిస్తాయని అన్నారు.

