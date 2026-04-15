'మన తలలపై వేలాడుతున్న కత్తి మనపైనే పడింది'- డీలిమిటేషన్పై స్టాలిన్ ఫైర్
డీలిమిటేషన్పై భగ్గుమన్న తమిళనాడు సీఎం- నల్లజెండాలతో నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పిలుపు
Published : April 15, 2026 at 2:20 PM IST
Mk Stalin On Delimitation : ప్రత్యేక పార్లమెంటు సెషన్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లుకు సవరణ చేసేందుకు కేంద్రం యోచిస్తుండటంపై తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ భగ్గుమన్నారు. ఈ సవరణ బిల్లును ప్రతిపాదించడం అనేది తమిళనాడు సహా అన్ని దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు భారీ చారిత్రక అన్యాయం చేయడమేనని ఆయన మండిపడ్డారు. 'మన తలలపై వేలాడుతున్న కత్తి మనపైనే పడింది' అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇందుకు నిరసనగా తమిళనాడువ్యాప్తంగా నల్లజెండాలతో నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని స్టాలిన్ పిలుపునిచ్చారు.
ఈ పెను ముప్పును సమన్వయంతో ఎదుర్కొనేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై డీఎంకే ఎంపీలతో పాటు అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఎంపీలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు స్టాలిన్ వెల్లడించారు. ఇది పార్టీలు, వ్యక్తులకు సంబంధించిన అంశం కాదని, తమ ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణతో ముడిపడిన అంశమన్నారు. దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు అన్ని పార్టీలు, ఎంపీలు ఏకం కావాలని పిలుపునిస్తూ సీఎం స్టాలిన్ ఒక ట్వీట్ చేశారు. ఇక దీనిపై చర్చించేందుకు బుధవారం డీఎంకే ఎంపీలతో ఆయన అత్యవసరంగా సమావేశమయ్యారు. లోక్సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల తమిళనాడు ఎదుర్కొనే పరిణామాలపై వారితో స్టాలిన్ చర్చించారు.
VIDEO | Chennai: Tamil Nadu CM MK Stalin announces 'black flag' protest across the state against delimitation.#TamilNaduNews #Delimitation— Press Trust of India (@PTI_News) April 15, 2026
