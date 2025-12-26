'హెచ్1బీ వీసా ఇంటర్వ్యూల ఆకస్మిక రద్దు సరికాదు'- అమెరికా నిర్ణయంపై భారత్ ఆందోళన
Published : December 26, 2025 at 6:28 PM IST
H1B Visa Cancellation : ముందస్తుగా షెడ్యూల్ చేసిన భారతీయుల హెచ్1బీ వీసా ఇంటర్వ్యూలను అమెరికా అకస్మాత్తుగా రద్దు చేయడంపై భారత విదేశాంగ శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈవిషయాన్ని అమెరికాకు తెలియజేసినట్లు శుక్రవారం వెల్లడించింది. ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయం వల్ల పెద్దసంఖ్యలో భారతీయ దరఖాస్తులు అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారనే విషయాన్ని అమెరికాకు తెలియజేశామని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ అంశంపై భారత్, అమెరికా విదేశాంగ శాఖలు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని తెలిపింది.
వేలాది మంది భారతీయ దరఖాస్తుదారులకు డిసెంబరు మూడోవారం నుంచి నిర్వహించాల్సిన హెచ్1బీ వీసా ఇంటర్వ్యూలను అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ విభాగం ఇటీవలే కొన్ని నెలల పాటు వాయిదావేసింది. ఆయా దరఖాస్తుదారుల సోషల్ మీడియా పోస్టులను తనిఖీ చేసేందుకు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఈనేపథ్యంలో డిసెంబరు చివరివారంలో హెచ్1బీ వీసా ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకావాల్సిన చాలామంది భారతీయులకు అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ విభాగం నుంచి షాకింగ్ ఈమెయిల్స్ వచ్చాయి.
ఇంటర్వ్యూ తేదీని వచ్చే సంవత్సరం (2026) మే నెలకు మార్చామని వాటిలో ఉండటాన్ని చూసి దరఖాస్తుదారులు విస్మయానికి గురయ్యారు. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా భారత విదేశాంగ శాఖ చేసిన ప్రకటన ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.