మాజీ లవర్ ఫొటోలు ఇవ్వాలంటూ RTIకి దరఖాస్తు- మెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తామని సమాచార హక్కుల కమిషన్ వార్నింగ్!
RTI Commissioner Warns Young Man : ఆర్టీఐ చట్టమనేది పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం కోసం ఉద్దేశించినదే తప్ప, అనవసరమైన ఫిర్యాదులతో అధికారులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదని సమాచార కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
Published : November 6, 2026 at 8:02 PM IST
తన మాజీ ప్రేయసికి సంబంధించిన ఫొటోలను కోరుతూ దరఖాస్తు సమర్పించిన ఒక యువకుడిని తమిళనాడు రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ తీవ్రంగా హెచ్చరించింది. ఇకపై కమిషన్ను ఇలాగే దుర్వినియోగం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే, అతడికి మానసిక చికిత్స చేయించాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేయాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. విల్లుపురానికి చెందిన ఏ.సంతోశ్ అనే వ్యక్తి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్కు వరుస ప్రశ్నలతో కూడిన దరఖాస్తులను సమర్పించాడు. సరైన స్పందన రాకపోవడంతో అతడు రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ను ఆశ్రయించాడు. ఈ నేపథ్యంలో సంతోశ్పై సమాచార కమిషన్ తీవ్రంగా మండిపడింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
విల్లుపురంలోని ఆర్ట్స్ కళాశాలలో సంతోశ్ (2021–2024) చదివాడు. ఆ సమయంలో అతడు ఒక యువతితో ప్రేమలో ఉన్నాడు. అయితే సంతోశ్ అసభ్యకరమైన ప్రవర్తన కారణంగా ఆ యువతి అతనికి దూరంగా ఉండటం మొదలుపెట్టింది. అప్పటికి సంతోశ్ వేధింపులు ఆపకపోవడంతో విసిగిపోయిన ఆ యువతి విషం తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. దీంతో ఆస్పత్రిలో చేరి కొన్నాళ్ల తర్వాత ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఈ క్రమంలో సంతోశ్ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా వ్యక్తిగత విషయాలను తెలుసుకోవడానికి దుర్వినియోగం చేశాడు.
ఆమె ఎంతమందిని ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసింది?
తనను తిరస్కరించిన ఆ యువతి మరెవరితోనైనా రిలేషన్లో ఉందా? ఆమె ఎంత మందిని ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసింది? ఎన్నిసార్లు ప్రేమలో పడింది? ఆమెకు ఇప్పటికే వివాహం అయ్యిందా? వంటి ప్రశ్నలతో ఆర్టీఐకి దరఖాస్తు చేశాడు. అంతేకాకుండా ఆ యువతితో మాట్లాడిన వ్యక్తుల ఫొటోలను ఇవ్వాలని కోరాడు. తన మాజీ ప్రేయసికి లవర్ ఉంటే అతడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడా? అని ప్రశ్నించాడు. అలాగే తాను యువతితో ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఫోన్ సంభాషణల వివరాలను కూడా కోరాడు.
తన మాజీ ప్రేయసికి సంబంధించిన వివరాలు, ఫొటోలను కోరుతూ సంతోశ్ చేసిన దరఖాస్తుపై రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ వీపీఆర్ ఇలంబరితి విచారణ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కడలూరు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ హాజరై సంతోశ్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఇప్పటికే సమాధానాలు పంపినట్లు నివేదికను సమర్పించారు. ఆ నివేదిక ప్రకారం 2025 నవంబర్ నుంచి 2026 జూన్ మధ్య కాలంలో సంతోశ్ మొత్తం 97 దరఖాస్తుల ద్వారా సుమారు 1,886 ప్రశ్నలను అడిగాడు. వీటిలో లీగల్ రిపోర్ట్ పేరిట అడిగిన 43 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి.
'ఆర్టీఐ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు'
సంతోశ్ ఫిర్యాదుపై విచారణ జరిపిన అనంతరం రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ ఇళంబరితి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమాచార హక్కు చట్టం దుర్వినియోగాన్ని అనుమతించమని అన్నారు. నిజాయితీపరులైన ప్రభుత్వ అధికారులను బెదిరించడానికి లేదా భయపెట్టడానికి ఈ చట్టాన్ని ఒక సాధనంగా ఉపయోగించడానికి వీల్లేదని హెచ్చరించారు. సమాచారం అందించడంలో విఫలమైతే వేటు పడుతుందనే భయాన్ని అధికారుల్లో కలిగించకూడదని తెలిపారు. అవినీతి, అక్రమాలపై వ్యక్తులకు చట్టపరమైన పరిష్కారాన్ని అందించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన ఈ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి అనుమతించకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు.
"సమాచార హక్కు చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి పిటిషనర్ సంతోశ్ ప్రయత్నించాడు. అతడి ప్రవర్తన తీవ్రంగా ఖండించదగినది. ఇప్పటికే అనేక మందికి సమాచారం అందించిన ఈ కమిషన్ను, తన మాజీ ప్రేయసికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఇవ్వమని పిటిషనర్ కోరడం మరీ దారుణం. ఒకరి సొంత ఇష్టానుసారమైన కోరికల కోసం లేదా తాము కోరుకున్నది ఏదైనా సాధించవచ్చనే నమ్మకం కోసం చట్టాన్ని ఒక వేదికగా ఉపయోగించకూడదు. పిటిషనర్ సంతోశ్ ఇకపై ప్రభుత్వ అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించే విధంగా సమాచారం కోరుతూ దరఖాస్తులు చేస్తే సమాచార కమిషన్లో దరఖాస్తులు చేయకుండా అతనిపై ఏడాది పాటు నిషేధం విధించాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇలాంటి చర్యలనే అతను కొనసాగిస్తే జిల్లా ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా అతనికి మానసిక ఆరోగ్య కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాల్సి ఉంటుంది. " అని ఇళంబరితి హెచ్చరించారు.
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