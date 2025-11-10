బిహార్లో తుదిదశ పోలింగ్కు సర్వం సిద్ధం- 122 స్థానాల్లో ఓట్ల పండుగ
బిహార్ రెండో విడత ఎన్నికల్లో రసవత్తర పోరు- నవంబరు 11న 122 స్థానాల్లో పోలింగ్- 1302 మంది భవితవ్యాన్ని తేల్చనున్న 3.7 కోట్ల ఓటర్లు
Published : November 10, 2025 at 5:12 PM IST
Bihar Polls Phase 2 At A Glance : బిహార్ అసెంబ్లీ రెండో దశ ఎన్నికల సంగ్రామం తుది దశకు చేరుకుంది. ఎన్నికల ప్రచారానికి ఆదివారం సాయంత్రమే తెరపడింది. 48 గంటల నిశ్శబ్ద కాలం తర్వాత నవంబరు 11న 20 జిల్లాల్లోని 122 నియోజకవర్గాల్లో రెండో విడత పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం 7గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. 3 కోట్ల 70 లక్షల మంది ఓటర్ల కోసం 45వేల 3వందల 99 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఈసీ ఏర్పాటు చేసింది. అందులో 40వేల 73పోలింగ్ బూత్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి. 4లక్షల మంది ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొంటున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. మొత్తం 1,302 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని ఓటర్లు తేల్చనున్నారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ మెజారిటీ స్థానాల్లో జరుగుతున్న రెండో విడత పోల్పైనే అందరి దృష్టి ఉంది. ఇంతకీ ఏ పార్టీ నుంచి ఎంతమంది పోటీ చేస్తున్నారు? మహిళా అభ్యర్థులు ఎంత మంది? క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న అభ్యర్ధులు ఎందరు? నిరక్షరాస్యులు ఎందరు? అత్యంత సంపన్న, నిరుపేద అభ్యర్థులు ఎవరు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
1,165 మంది పురుషులు, 136 మంది మహిళలు
రెండో విడత పోలింగ్ జరగనున్న 122 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 101 జనరల్ సీట్లు, 19 ఎస్సీ రిజర్వుడ్ సీట్లు, 2 ఎస్టీ రిజర్వుడ్ సీట్లు ఉన్నాయి. ఈ స్థానాల్లో మొత్తం 1,761 నామినేషన్లు దాఖలవగా 1,372 నామినేషన్లే చెల్లుబాటు అయ్యాయి. వీరిలో 70 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లను విత్డ్రా చేసుకున్నారు. దీంతో ఎన్నికల బరిలో 1,302 మంది మిగిలారు. వీరిలో 1,165 మంది పురుషులు, 136 మంది మహిళలు, ఒకరు థర్డ్ జెండర్ అభ్యర్థి. మొత్తం అభ్యర్థుల్లో దాదాపు 10 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు. వనితలకు ఆర్జేడీ 13, జన్ సురాజ్ 12, బీజేపీ 10, జేడీయూ 9, కాంగ్రెస్ 2 టికెట్లు ఇచ్చాయి.
ఒక్కో నియోజకవర్గంలో 11 మంది పోటీ
ఒక్కో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో సగటున 11 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. చైన్పూర్, గయాన్ టౌన్, ససారాం నియోజకవర్గాల్లో అత్యధికంగా చెరో 22 మంది అభ్యర్థులు తలపడుతున్నారు. బన్మంఖి (ఎస్సీ), చన్పాటియా, లౌరియా, రక్సౌల్, సుగౌలి, త్రివేణిగంజ్ (ఎస్సీ) స్థానాల్లో అత్యల్పంగా ఐదుగురు అభ్యర్థులు ఢీకొంటున్నారు. ఈ విడతలో గయ, భాగల్పూర్, మధుబని, కతిహార్, పూర్నియా, పశ్చిమ చంపారన్ సహా 20 జిల్లాల్లోని వేలాది బూత్లలో పోలింగ్ జరగనుంది.
ఆ 3 డివిజన్లలోనే అత్యధిక అభ్యర్థులు
డివిజన్ల వారీగా చూస్తే, అత్యధికంగా మగధ్ డివిజన్లోని జిల్లాల్లో 315 మంది, తిర్హట్ డివిజన్లోని జిల్లాల్లో 263 మంది, పూర్నియా డివిజన్లోని జిల్లాల్లో 252 మంది, పట్నా డివిజన్లోని జిల్లాల్లో 143 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. అత్యల్పంగా ముంగేర్ డివిజన్లోని జిల్లాల్లో 41 మందే బరిలో ఉన్నారు.
ఏ పార్టీ నుంచి ఎంతమంది అభ్యర్థులు ?
బీజేపీ : 53
జేడీయూ : 44
ఆర్జేడీ : 71
కాంగ్రెస్ : 37
జన్ సురాజ్ : 120
వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ): 7
సీపీఐ (ఎంఎల్-ఎల్): 6
ఎల్జేపీ (రామ్ విలాస్): 15
స్వతంత్రులు: 462
ఇతరులు (చిన్న పార్టీలు) : 487
స్వతంత్రులు, చిన్న పార్టీల అభ్యర్థులే ఎక్కువ
తుది విడత పోలింగ్ జరిగే 122 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 462 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు, 487 మంది ఇతరులు (చిన్న పార్టీలు) పోటీచేస్తున్నారు. బిహార్లోని ప్రధానమైన రాజకీయ పార్టీలు బీజేపీ, జేడీయూ, ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, జన్ సురాజ్, వీఐపీ, సీపీఐ (ఎంఎల్-ఎల్), ఎల్జేపీ (రామ్ విలాస్) మాత్రమే. కానీ ఆసక్తికరంగా రెండో విడత పోలింగ్ బరిలో ఏకంగా 109 రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల నుంచి టికెట్లు ఆశించి భంగపడిన నేతల్లో కొందరు చిన్న పార్టీల తరఫున ఎన్నికల బరిలోకి దూకారు. ఆ అవకాశం కూడా దొరకని వారు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ రెండు కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది.
అత్యంత వృద్ధ, పిన్న వయస్కులైన అభ్యర్థులు
ఈ విడతలో పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థుల కనిష్ఠ వయసు 25 ఏళ్లు, గరిష్ఠ వయస్సు 88 ఏళ్లుగా ఉంది. ధమ్దాహా స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న ఆర్జేడీ పార్టీ అభ్యర్థి భగవాన్ మారేయ వయసు 88 ఏళ్లు. ఈయనే రాష్ట్రంలో అత్యంత వృద్ధ అభ్యర్థి. అతి పిన్న వయస్కులైన అభ్యర్థుల సగటు వయసు 25 సంవత్సరాలుగా ఉంది. ఈ కేటగిరీలోని అభ్యర్థుల్లో ఎక్కువమంది స్వతంత్రులు, జన్ శక్తి జనతాదళ్, ఆప్, బీఎస్పీ, రాష్ట్రీయ లోక్ జనశక్తి పార్టీ, కాంగ్రెస్, క్రాంతికారీ సామ్యవాదీ పార్టీలకు చెందినవారు. అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీచేస్తున్న మెజారిటీ అభ్యర్థుల సగటు వయసు 31 నుంచి 60 ఏళ్లలోపు ఉంది. ఎన్నికల రేసులో యువతతో పాటు సీనియర్లు ఉన్నారనే అంశానికి ఈ గణాంకం నిదర్శనం.
నిరక్షరాస్యులు ఎందరు? డాక్టరేట్లు పొందినవారు ఎందరు?
నిరక్షరాస్యులు : 9 మంది
అక్షరాస్యులు : 117
టెన్త్ పాస్ : 154
ఇంటర్ పాస్ : 291
గ్రాడ్యుయేట్ : 297
పీజీ హోల్డర్ : 180
డాక్టరేట్ : 37
ముస్లింలకు ఏ పార్టీ నుంచి ఎన్ని టికెట్లు?
బిహార్ రెండో విడత పోల్లో మొత్తం 201 మంది ముస్లిం అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. వీరిలో 12 మంది మహిళలు(5.97 శాతం). అత్యధికంగా 20 మంది ముస్లింలకు జన్ సురాజ్ పార్టీ టికెట్లు ఇచ్చింది. 18 మంది ముస్లింలకు మజ్లిస్ పార్టీ, 12 మందికి ఆర్జేడీ, 9 మందికి కాంగ్రెస్ టికెట్లు ఇచ్చాయి. కతిహార్ జిల్లాలో 32 మంది, కిషన్గంజ్ జిల్లాలో 25 మంది, అరారియా జిల్లాలో 23 మంది, పూర్ణియా జిల్లాలో 23 మంది ముస్లిం అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు.
నేరచరితులు ఎందరు? రెడ్ అలర్ట్ స్థానాలు ఎన్ని?
రెండో విడత బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న 415 మంది (32 శాతం) అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. 341 మంది (26 శాతం)పై తీవ్రమైన నేరారోపణలు ఉన్నాయి. 19 మంది అభ్యర్థులు హత్య కేసులను (ఐపీసీ సెక్షన్ 302/303) ఎదుర్కొంటున్నారు. 52 మంది అభ్యర్థులు మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు అత్యాచారం(ఐపీసీ సెక్షన్ 376) కేసుల్లో నిందితులుగా ఉండటం ఆందోళనకరం. పోలింగ్ జరగనున్న 122 నియోజకవర్గాలకుగానూ 73 నియోజకవర్గాలను (60 శాతం) రెడ్ అలర్ట్ నియోజకవర్గాలుగా ఎన్నికల సంఘం వర్గీకరించింది. అంటే ఆయా స్థానాల్లో ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి.
అత్యంత సంపన్న, నిరుపేద అభ్యర్థులు ఎవరు?
బిహార్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆదాయ అసమానతలు అభ్యర్థుల విషయంలోనూ ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఈ విడతలో పోటీచేస్తున్న వారిలో 562 మంది (43 శాతం) కోటీశ్వరులే. అత్యంత సంపన్న అభ్యర్థి రణ్ కౌశల్ ప్రతాప్ సింగ్. ఈయనకు రూ.356 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి. వీఐపీ పార్టీ తరఫున లౌరియా స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఆర్ఎల్జేపీ తరఫున గురువా స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న బితీశ్ కుమార్కు రూ.250 కోట్ల ఆస్తి ఉంది. జేడీయూ తరఫున బెలగంజ్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న మనోరమా దేవికి రూ.75 కోట్లకుపైగా ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఆర్జేడీ తరఫున నర్కటియాగంజ్ నుంచి పోటీచేస్తున్న దీపక్ యాదవ్కు రూ.70 కోట్ల ఆస్తి ఉంది. జన్ సురాజ్ పార్టీ తరఫున షియోహార్ నుంచి పోటీచేస్తున్న నీరజ్ సింగ్ అత్యంత సంపన్న అభ్యర్థుల జాబితాలో 5వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఇక బీఎస్పీ తరఫున పీర్పైంటీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న సునీల్ కుమార్ చౌదరి తనకు ఆస్తులేమి లేవని అంటున్నారు. వజీర్గంజ్ నుంచి ఎంఎస్పీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న సురేష్ రాజ్వంశీ వార్షిక ఆదాయం రూ. 1,100 మాత్రమే.
ఓటరు మహాశయుల చేతిలో అభ్యర్థుల భవితవ్యం
నవంబరు 11న బిహార్ గడ్డపై నిర్ణయాత్మక పోలింగ్ జరగనుంది. 20 జిల్లాల పరిధిలోని 122 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 1,300 మందికిపైగా అభ్యర్థుల అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని ఓటరు మహాశయులు నిర్ణయిస్తారు. ఇప్పటికే ఈ స్థానాల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేశ్ యాదవ్, ఎల్జేపీ చీఫ్ చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రచారం చేశారు. పోలింగ్ తేదీ వరకు మిగిలిన 48 గంటల నిశ్శబ్ద వ్యవధిలో రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల కోడ్ను అనుసరించాలని ఎన్నికల సంఘం కోరుతోంది. ఈ కీలకమైన టైంలో ఓటర్లు ఎలాంటి నిర్ణయానికి వస్తారు? మెజారిటీ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఎవరికి పట్టం కడతారు? అనేది తెలియాలంటే వేచిచూడాల్సిందే.
పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద గట్టి బందోబస్తు!
ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా గట్టి బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు. 4లక్షలకుపైగా భద్రతాదళాలను మోహరించినట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే 500కంపెనీల పారా మిలిటరీ బలగాలను మోహరించగా, మరో 500కంపెనీలను కూడా తరలించినట్లు తెలిపింది. ఈనెల 6న 121స్థానాలకు తొలివిడతలో పోలింగ్ జరగ్గా బిహార్ ఎన్నికల చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 65.08శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. ఈనెల 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. బిహార్ రెండో విడత పోలింగ్ నేపథ్యంలో నేపాల్-భారత్ బోర్డర్ను మూసివేశారు. అక్కడ భద్రతను పటిష్ఠం చేశారు. వాహనాలను విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
