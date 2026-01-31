'రూ.1900కోట్ల వ్యయంతో- ఏప్రిల్ 30 నాటికి అయోధ్య రామమందిర నిర్మాణం పూర్తి!
రామాలయ పూర్తి నిర్మాణం గురించి పూర్తి వివరాలు వెల్లడించిన కమిటీ ఛైర్మన్- గడువు ముగిసే నాటికి పనులు, బిల్లుల చెల్లింపునకు ఆదేశాలు- ఆలయానికి మూడేళ్లు వారంటీ ఇచ్చిన నిర్మణ సంస్థలు ఎల్&టీ, టాటా కన్సల్టెన్సీ
Published : January 31, 2026 at 7:24 PM IST
Ayodhya Ramalaya Temple Updates : అయోధ్యలోని రామమందిర నిర్మాణ పనులన్నీ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 30 నాటికి పూర్తి కానున్నాయని రామమందిర నిర్మాణ కమిటీ చైర్మన్ నృపేంద్ర మిశ్రా వెల్లడించారు. కాగా, ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి మొత్తం రూ.1,900 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇక్కడ జరిగిన రెండు రోజుల రామమందిర నిర్మాణ కమిటీ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఆయన ఈ విషయాలు వెల్లడించారు.
నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న లార్సెన్ అండ్ టూబ్రో (ఎల్&టీ), టాటా కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు ఏప్రిల్ 30 నాటికి పనులు మొత్తం పూర్తి చేసి, అక్కడి నుంచి నిష్క్రమిస్తాయని మిశ్రా తెలిపారు. అదే తేదీ నాటికి పేపర్వర్క్, బిల్లుల చెల్లింపులు కూడా ముగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ఆయన వివరించారు.
ఇప్పటికే సంస్థలకు రూ.1,600 కోట్లు చెల్లింపులు
"ఎల్ అండ్ టీ, టాటా కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు తాము చేపట్టిన పనులకు మూడు సంవత్సరాల వారంటీని ఇచ్చాయి. ఆలయ నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ కోసం ఈ రెండు సంస్థలకు సంబంధించిన ఒక బృందం ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఉంటుంది" అని మిశ్రా తెలియజేశారు. ఏప్రిల్ 30 తర్వాత ఎల్ అండ్ టీ, టాటా కన్సల్టెన్సీ, స్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్లతో ఉన్న ఒప్పందాలన్నీ శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ఆధీనంలోకి వస్తాయని ఆయన వివరించారు. ఆలయ నిర్మాణ ఖర్చుల వివరాలను వెల్లడిస్తూ, రామమందిర ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయం సుమారు రూ.1,900 కోట్లు కాగా, అందులో జీఎస్టీతో కలిపి దాదాపు రూ.1,600 కోట్లు ఇప్పటికే చెల్లించినట్లు మిశ్రా తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో నిర్మాణ పురోగతిని సమీక్షించడంతో పాటు, పనుల పూర్తికి తుది గడువు, బాధ్యతల బదిలీపై కూడా చర్చించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.