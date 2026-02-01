ETV Bharat / bharat

బడ్జెట్ వేళ నిర్మలమ్మ ప్రత్యేక చీర కట్టు- తొమ్మిదేళ్లుగా సంప్రదాయం- ఈసారి స్పెషల్ ఏంటంటే!

ఇప్పటివరకు ఏపీ, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఒడిశా, కర్ణాటక, బంగాల్, బిహార్ రాష్ట్రాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను అద్దంపట్టే చీరలను ధరించిన నిర్మలా- ఆ చీరల రంగులు, డిజైన్లు, రకాల వివరాలు

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 10:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees : కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ప్రతీసారి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ధరించిన చీర చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. ఎందుకంటే ఆమె చీరల్లోని రంగుల ద్వారా బడ్జెట్ థీమ్‌, ఆర్థిక విధానాలు, ప్రభుత్వ దృక్పథంపై నిర్మల స్పష్టమైన సంకేతాలను ఇస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, కర్ణాటక, బంగాల్, బిహార్ రాష్ట్రాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను అద్దంపట్టే చీరలను నిర్మల ధరించారు. ఈసారి చేతితో నేసిన తమిళనాడు పట్టు చీరను ఎంచుకున్నారు.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2026 బడ్జెట్- ఊదా రంగు పట్టుచీర (ANI)

2026 బడ్జెట్- ఊదా రంగు పట్టుచీర (తమిళనాడు)
2026 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ ఊదా రంగు కాంచీపురం పట్టు చీర ధరించారు నిర్మలమ్మ. దక్షిణ భారతదేశపు సంప్రదాయానికి చిహ్నమైన కాంచీపురం పట్టు చీరలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందినవి. ఇవి వాటి మెరుపు, మన్నిక, రాజసం ఉట్టిపడే జరీ వర్క్‌కు పేరుగాంచాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో ఈ సంవత్సరం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండగా, అక్కడికి చెందిన చీరను ఆమె ధరించడంతో అందరి దృష్టి ఆకర్షించారు. మరి ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్ వేళల్లో నిర్మల ధరించిన చీరల రంగులు, డిజైన్లు, రకాల వివరాల గురించి తెలుసుకుందాం.

2025 బడ్జెట్- మసక తెలుపు రంగు చీర (బిహార్)
2025 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ మసక తెలుపు రంగు చీరను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల ధరించారు. దీనిపై బంగారు అంచులు ఉన్నాయి. విశేషం ఏమిటంటే, ఈ చీరపై బిహార్‌లోని మధుబని ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన ఫిష్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్లు ఉన్నాయి. ఈ చీరను పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత, ప్రఖ్యాత మధుబని ఆర్టిస్ట్ దులారీ దేవి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలకు బహూకరించారు. గిఫ్టుగా వచ్చిన ఈ కళాత్మక చీరలోనే 2025లో బడ్జెట్‌ను నిర్మల ప్రవేశపెట్టారు. ఈ చీరలోని రంగులు స్థిరత్వం, ఆర్థిక సంస్కరణలు, సంపద సృష్టికి ప్రతీకలుగా నిలిచాయి. ఫిష్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్లు రాబోయే మంచిరోజులకు సూచకాలుగా నిలిచాయి.

2024 బడ్జెట్- మసక తెలుపు రంగు చీర (ఏపీ)
2024 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మంగళగిరిలో తయారైన మసక తెలుపు రంగు పట్టుచీరను నిర్మల ధరించారు. ఈ చీరపై ఇరువైపులా ఊదా,బంగారు రంగుల్లో అంచులు ఉన్నాయి. ఈ బడ్జెట్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయాన్ని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. పోలవరం సాగునీటి పారుదల పథకం సహా వివిధ రాష్ట్ర ప్రాజెక్టులకు ఫండ్స్ మంజూరయ్యాయి. ఏపీపై కేంద్రం ప్రత్యేక ఫోకస్‌కు సంకేతంగా ఈ చీర నిలిచింది.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2024లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

2024 మధ్యంతర బడ్జెట్- నీలిరంగు చీర (బంగాల్)
2024లో కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్ వేళ బంగాల్​లో ఖ్యాతి గడించిన కాంతా ఎంబ్రాయిడరీతో కూడిన నీలిరంగు టస్సార్ పట్టు చీరను నిర్మల ధరించారు. చాలా క్లిష్టమైన కాంతా ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్లతో కూడిన ఈ చీర అందరినీ ఆకట్టుకుంది. దీని ద్వారా కాంతా ఎంబ్రాయిడరీ కుట్లు, అల్లికల పనులు చేసే చేనేత నిపుణుల హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని, కళాత్మకతను యావత్ దేశానికి ఆర్థిక మంత్రి చాటి చెప్పారు. టస్సార్ పట్టు చాలా నాణ్యమైంది. దీనిపై అన్ని రంగులు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయి.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2024లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

2023 బడ్జెట్- ముదురు ఎరుపు రంగు చీర (కర్ణాటక)
2023 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ ఉత్తర కర్ణాటకలో ఖ్యాతి గడించిన కసూటీ ఎంబ్రాయిడరీతో కూడిన ఇల్కాల్ రకం పట్టుచీరను నిర్మల ధరించారు. ఇది ముదురు ఎరుపు రంగు చీర. దీనిలోని నలుపు అంచుపై బంగారు రంగులో గుడి గోపురం ఆకారపు డిజైన్లు ఉన్నాయి. ఈ చీర అంచుపై రథాలు, నెమళ్లు, తామరల డిజైన్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని జరీతో వేశారు. ఇందులోని రంగులు, డిజైన్లు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలం, దేశ సంప్రదాయం, సాంస్కృతిక ఘనతను అద్దంపడతాయి.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2023లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

2022 బడ్జెట్ - ముదురు గోధుమ రంగు చీర (ఒడిశా)
2022 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల ముదురు గోధుమ రంగు చీరను ధరించారు. దీనికి ఉన్న ముదురు ఎరుపు రంగు అంచుపై ఆకర్షణీయమైన బూడిద రంగు జరీ వర్క్‌ ఉంది. ఇది ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాకు చెందిన బొమ్కై రకం పట్టుచీర. ఆ బడ్జెట్‌కు సరిగ్గా పదేళ్ల ముందు 2012లో బొమ్కై పట్టుచీరలకు జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ (జీఐ) ట్యాగ్ లభించింది. ఈ చీరలను 8వ శతాబ్దం నుంచే గంజాం జిల్లాలోని చేనేత కార్మికులు తయారు చేస్తున్నారు. ఆ బడ్జెట్ రోజున చిన్న బిందీ, చెవి రింగ్ ధరించి పార్లమెంటుకు నిర్మల వచ్చారు.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2022లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

2021 బడ్జెట్- ముదురు ఎరుపు రంగు చీర (తెలంగాణ)
2021 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ తెలంగాణలోని భూదాన్ పోచంపల్లికి చెందిన ఇక్కత్ పట్టుచీరను నిర్మల ధరించారు. అది మసక తెలుపు, ఆకుపచ్చ షేడ్‌ అంచులతో కూడిన ముదురు ఎరుపు రంగు చీర. దానిపై ఆకట్టుకునే ఇక్కత్ డిజైన్లు ఉన్నాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలం, ఆశావాదాలకు ప్రతీకగా ఆ చీరలోని రంగులు, డిజైన్లు నిలిచాయి. బంగారు గొలుసు, గాజులు, చెవి రింగులను ధరించి పార్లమెంటుకు నిర్మల ఆ రోజున వచ్చారు.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2021లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

2020 బడ్జెట్- ముదురు పసుపు రంగు చీర (తమిళనాడు)
2020 కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ తమిళనాడు సంస్కృతిని అద్దంపట్టే డిజైన్‌తో కూడిన నీలం అంచు ముదురు పసుపు రంగు పట్టు చీరను నిర్మల ధరించారు. తమిళనాడు సహా పలు దక్షిణ భారతదేశ రాష్ట్రాల్లోనూ మహిళలు ఇలాంటి చీరలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ చీరలోని ముదురు పసుపు రంగు ఆర్థిక వికాసానికి, ఆశావాదానికి, నీలం రంగు శాంతి, సుస్థిరతలకు ప్రతీకగా నిలిచాయి.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2020లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

2019 బడ్జెట్- గులాబీ రంగు చీర (ఏపీ)
తొలిసారిగా 2019లో కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టే సమయంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌కు చెందిన మంగళగిరి పట్టు చీరనే ధరించారు. దీన్ని చేనేత కార్మికులు ఎంతో కళాత్మకంగా తయారు చేశారు. చీరలోని గులాబీ రంగు అనేది కొత్తదనానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. ఆ బడ్జెట్‌లో ఓ సరికొత్త సంప్రదాయాన్ని నిర్మల శ్రీకారం చుట్టారు. అప్పటివరకు బడ్జెట్ రోజున కేంద్ర మంత్రులు పట్టుకొని వస్తున్న బ్రీఫ్ కేస్‌ను పక్కన పెట్టారు. దానికి బదులుగా సంప్రదాయ బాహీ ఖాతా పుస్తకాన్ని పట్టుకొని పార్లమెంటులోకి ఆమె అడుగుపెట్టారు.

Nirmala Sitharaman Budget Day Sarees
2019లో నిర్మల ధరించిన చీర (Getty Images)

TAGGED:

FM NIRMALA BUDGET DAY SAREES
NIRMALA SITHARAMAN BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN 2026 SAREEES
NIRMALA SITHARAMAN SAREES SPECIAL
NIRMALA BUDGET DAY SAREES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.