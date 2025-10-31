ETV Bharat / bharat

బంజరు భూమిలో బావిని తవ్విన వృద్ధ దంపతులు- ఆరు పదుల వయసులో ఐదేళ్లు శ్రమించి సాహసం!

వృద్ధ దంపతుల దృఢ సంకల్పం- ఐదేళ్లలో తటాకాన్ని తవ్వి బంజరు భూమిలో వ్యవసాయం

Elderly Couple Dig Pond by Hand
Elderly Couple Dig Pond by Hand
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 10:56 PM IST

Elderly Couple Dig Pond by Hand : ఏదైనా సాధించాలనే దృఢ సంకల్పం, అభిరుచి ఉంటే ప్రపంచంలోని ఏ శక్తి కూడా మనల్ని ఆపలేదు. వనరులు లేకపోయినా, వయసు పైబడినా ప్రతిదీ దృఢ సంకల్పం ముందు ఓడితీరాల్సిందే. మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన వృద్ధ దంపతులు ఇదే విషయాన్ని నిరూపించారు. తమ బంజరు భూమిలో పంటలను పండించడం కోసం ఐదేళ్లలో ఏకంగా బావినే తవ్వేశారు. ఆరు పదుల వయసులోనూ రేయింబవళ్లు శ్రమించి తాము అనుకున్నది సాధించారు. దీంతో వృద్ధ దంపతులుపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు
టికమ్‌గఢ్​కు 28 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జమునియా ఖేరా గ్రామంలో చెందిన దీప్‌ చంద్ ఆదివాసి, అతడి భార్య గౌరీ బాయి కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం దీప్ చంద్ కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉంది. కుటుంబ పోషణే కష్టమయ్యేది. ఆ సమయంలో ఆకలితో ఉండడం తప్ప ఆ కుటుంబానికి మరో దిక్కు లేదు. అయితే ఈ వృద్ధ దంపతులకు కొంత బంజరు భూమి ఉంది. కానీ అది సాగుకు వీలుపటట్లేదు. అందుకు ప్రధాన కారణం నీటి కొరత. దీంతో దీప్ చంద్ దంపతులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ బంజరు భూమిలో సాగు చేయాలనుకున్నారు. కానీ అది ఎలా సాధ్యమనే ప్రశ్న వారి మదిలో మెదిలింది.

వృద్ధ దంపతులు తవ్విన బావి (ETV Bharat)
బావిని తవ్విన వృద్ధ దంపతులు (ETV Bharat)

భార్య సలహాతో బావి తవ్వకం
ఈ క్రమంలో బంజరు భూమిలో సాగు కోసం ఓ బావిని తవ్వమని దీప్‌ చంద్ ఆదివాసికి ఆయన భార్య గౌరీ బాయి సలహా ఇచ్చింది. ఆ బావిలోని సాగు నీటితో వ్యవసాయం చేద్దామని భర్తను కోరింది. దీంతో దంపతులిద్దరూ ఐదేళ్లలో బావి తవ్వడాన్ని పూర్తి చేశారు. అయితే ఈ బావిని తవ్వే సమయంలో దీప్ చంద్ ఆదివాసి దంపతులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అకాల వర్షాల కారణంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆఖరికి బావిని తవ్వేశారు. ఆ తర్వాత ఏ మాత్రం సమయం వృథా చేయకుండా తమ పొలంలో వ్యవసాయం చేయడం ప్రారంభించారు. నెమ్మదిగా బంజరు భూమి పంటలు సమృద్ధిగా పండే పచ్చని నేలగా మారింది. బావిని సిమెంట్‌తో ప్లాస్టర్ చేయనందున భారీ వర్షాల వల్ల కొన్ని చోట్ల నేల గుంతలైంది. నీటి మట్టం తగ్గిన తర్వాత తాము బావికి మరమ్మతు చేస్తామని దీప్ చంద్ చెప్పాడు. ప్రస్తుతానికి బావి నిండుగా ఉందని, అందుకు సంతోషిస్తున్నామని పేర్కొన్నాడు. ఈ బావిలోని నీరు తమ వ్యవసాయ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందన్నాడు.

బావిని తవ్విన వృద్ధుడు (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ పథకాలు అందలేదని ఆవేదన
అర్హత ఉన్నప్పటికీ తమకు ఎటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు అందడం లేదని దీప్ చంద్ ఆదివాసి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తమకు రేషన్ కార్డు లేదని, ఇల్లు, వృద్ధాప్య పెన్షన్ కూడా మంజూరు కాలేదని వాపోయాడు. ప్రభుత్వ పథకాలు తమలాంటి పేదల కోసమేనని, కానీ వాటి ప్రయోజనాలేవీ తమకు అందలేదని అన్నాడు. అయితే తాము జీవించడానికి ఎవరిపైనా ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదని వ్యవసాయం చేసుకుని బతుకున్నామని తెలిపాడు.

బావిని తవ్విన వృద్ధుడు (ETV Bharat)

కూతుళ్ల పెళ్లిళ్ల కోసం అప్పు
కాగా, దీప్ చంద్, గౌరీ బాయి దంపతులకు ఐదుగురు సంతానం. అందులో నలుగురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. వారందరికి వివాహాలు అయ్యాయి. ఇదే విషయంపై గౌరీ బాయి స్పందించింది. తమ కుమార్తెలను అప్పు తీసుకొని వివాహం చేశామని తెలిపింది. వ్యవసాయం, కూలీ పనులకు వెళ్లి అప్పులను తీర్చామని చెప్పింది. తన భర్త దీప్ చంద్ వ్యవసాయం చేయనప్పుడు కూలీ పని కోసం ఇతర నగరాలకు వలస వెళ్లేవాడని వెల్లడించింది. అతడు కష్టపడితే వచ్చే డబ్బులతో కుటుంబం నడిచేదని పేర్కొంది.

'మా పొలం పచ్చదనంతో నిండిపోయింది'
"మా బంజరు భూమికి సాగు నీరు తీసుకురావడానికి మేము కృషి చేశాంం. అదే మా ఏకైక కోరిక. మా కుటుంబం ఆకలితో అలమటించకుండా ఉండటానికి తటాకం శాశ్వతంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. తటాకం వల్ల మా బంజరు భూమి పచ్చదనంతో నిండిపోయింది. మంచి పంటలు పండుతోంది." అని గౌరీ బాయి చెప్పింది.

వృద్ధ దంపతులు తవ్విన బావి (ETV Bharat)

