ఒకే కుటుంబం- 3పార్టీల నుంచి ముగ్గురు పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేలుగా విజయం- లాటరీ కింగ్కు తగిలిన పొలిటికల్ లాటరీ!
అన్నా డీఎంకే తరఫున గెల్చిన శాంటియాగో మార్టిన్ భార్య లీమారోస్- టీవీకే తరఫున అల్లుడు ఆధవ్ అర్జున విజయం- సొంత పార్టీతో పుదుచ్చేరిలో కుమారుడు జోస్ ఛార్లెస్ సక్సెస్
Published : May 5, 2026 at 1:03 PM IST
Santiago Martins Political Lottery : ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లాటరీ కింగ్ శాంటియాగో మార్టిన్కు పొలిటికల్ లాటరీ తగిలింది. ఆయన కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు మూడు వేర్వేరు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల తరఫున పోటీ చేసి గెలిచారు. శాంటియాగో మార్టిన్ భార్య లీమారోస్ మార్టిన్ తమిళనాడులోని లాల్గుడి స్థానం నుంచి అన్నాడీఎంకే తరఫున పోటీ చేసి విజయఢంకా మోగించారు. ఇక శాంటియాగో మార్టిన్ కుమారుడు జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్ పుదుచ్చేరిలోని కామరాజ్ నగర్ స్థానంలో సొంత పార్టీ లత్చీయ జననాయగ కచ్చి (ఎల్జేకే) తరఫున నెగ్గారు. మరోవైపు శాంటియాగో మార్టిన్ అల్లుడు ఆధవ్ అర్జున తమిళనాడులోని హీరో విజయ్కు చెందిన టీవీకే తరఫున విక్కి విక్కం స్థానంలో గెలుపొందారు. పార్టీ ఏదైనా సరే గెలుపు మాత్రం లాటరీ కింగ్ కుటుంబానికే లభించింది. గతంలో ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా ప్రధాన రాజకీయపార్టీలకు భారీ విరాళాలిచ్చిన శాంటియాగో మార్టిన్, ఇప్పుడు నేరుగా తన కుటుంబీకుల ద్వారా రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పేందుకు రెడీ అయ్యారు.
జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్ : సొంత పార్టీతో విజయఢంకా
శాంటియాగో మార్టిన్ కుమారుడు జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్ గురించే మనం తొలుత చెప్పుకోవాలి. ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం ఈయన ఆస్తుల విలువ రూ.600 కోట్లకు పైమాటే. లాటరీ వ్యాపారం చేసే మార్టిన్ గ్రూపునకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా జోస్ ఛార్లెస్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన 2015లో దిల్లీలో అప్పటి బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ సమక్షంలో అధికారికంగా పార్టీలో చేరారు. జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్ బీజేపీలో సుమారు 9 సంవత్సరాల పాటు (2015 నుంచి 2024 వరకు) పనిచేశారు. పుదుచ్చేరిలోని బీజేపీ నాయకత్వంతో వచ్చిన విబేధాల కారణంగా 2024లో పార్టీకి దూరమయ్యారు. వాస్తవానికి ఈయన కుటుంబం తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరుకు చెందింది. అయితే తన రాజకీయాల కోసం పుదుచ్చేరిని జోస్ ఛార్లెస్ ఎంచుకున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఈసారి పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆయన 2025 డిసెంబరులోనే లత్చీయ జననాయగ కచ్చి (ఎల్జేకే) పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ వెంటనే బీజేపీ, ఏఐఎన్ఆర్సీ పార్టీలతో కూడిన ఎన్డీఏ కూటమిలో జోస్ ఛార్లెస్ చేరారు. దీంతో ఆయనకు కీలకమైన కామరాజ్ నగర్ అసెంబ్లీ సీటును కేటాయించారు. ఈయన తన సమీప ప్రత్యర్థులైన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పీకే దేవదాస్, టీవీకే అభ్యర్థి సుమన్లపై 10,000కుపైగా ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసే ఆలోచనే లేదు : జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్
"నేను తమిళనాడు నుంచి పుదుచ్చేరికి పూర్తిగా షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఇక నన్ను బయటి వ్యక్తి అనడం సరికాదు. పుదుచ్చేరిని సింగపూర్, హాంకాంగ్లా డెవలప్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడి ప్రజల జీవితాలను మార్చాలని భావిస్తున్నాను. పుదుచ్చేరి ప్రజలు నా మాటలను విశ్వసిస్తున్నారు. అంతే తప్ప తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలలో రాజకీయాలను ప్రభావితం చేయాలనే ఆలోచన మా కుటుంబానికి లేనే లేదు. కేవలం నాకు సీటు కేటాయింపులో జాప్యం చేసినందుకే బీజేపీని వీడాను. నేను బీజేపీని వీడినా, ఇంకా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ విజన్ను, మేకిన్ ఇండియా ప్రోగ్రాంను ఆరాధిస్తూనే ఉన్నాను" అని ఇటీవలె ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్ వ్యాఖ్యానించారు.
లాల్గుడిలో లీమారోస్ మార్టిన్ గెలుపు
లాటరీ కింగ్ శాంటియాగో మార్టిన్ భార్య లీమారోస్ మార్టిన్ తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి జిల్లా లాల్గుడి స్థానంలో అన్నా డీఎంకే తరఫున గెలిచారు. సమీప ప్రత్యర్ధి టీవీకేకు చెందిన క్యుపా కృష్ణన్పై 2,739 ఓట్ల తేడాతో ఆమె నెగ్గారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం లీమారోస్ ఆస్తుల విలువ రూ.1,049 కోట్లు. లాల్గుడి స్థానంలో అన్నా డీఎంకే గెలవడం గత 2 దశాబ్దాల తర్వాత ఇదే తొలిసారి. గతంలో ఈ సీటు డీఎంకే కంచుకోటగా ఉండేది. 2006, 2011, 2016, 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లాల్గుడి సీటు డీఎంకేకే దక్కింది. ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అభ్యర్థి టి పరివల్లల్ 5,230 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.
రెండు నెలల క్రితమే అన్నాడీఎంకేలోకి
లీమారోస్ మార్టిన్ తొలుత ఇండియా జననాయక కచ్చి (IJK) పార్టీలో 14 సంవత్సరాల పాటు (2012 నుంచి 2026 వరకు) పనిచేశారు. ఆ పార్టీలో ఆమె డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీగా, ఆ తర్వాత జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీగా కీలక బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. అయితే పార్టీ నాయకత్వం నుంచి సరైన గుర్తింపు లభించడం లేదని పేర్కొంటూ, 2026 ఫిబ్రవరి 10న ఆమె ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా చేసిన కొద్ది రోజులకే 2026 ఫిబ్రవరి 17న అన్నా డీఎంకేలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆ పార్టీ మహిళా విభాగం జాయింట్ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
లాటరీ కింగ్ అల్లుడి విజయం
లాటరీ కింగ్ శాంటియాగో మార్టిన్ అల్లుడు ఆధవ్ అర్జున కూడా తమిళనాడులో విజయఢంకా మోగించారు. ఆయన విక్కివక్కం స్థానంలో హీరో విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచారు. సమీప ప్రత్యర్ధి డీఎంకేకు చెందిన కార్తీక్ మోహన్పై 17,302 ఓట్ల తేడాతో ఆధవ్ అర్జున విజయం సాధించారు. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన అన్నా డీఎంకే అభ్యర్థి విజయ కుమార్ కంటే 47,107 ఓట్లను ఎక్కువగా పొందారు. గత రెండు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విక్కివక్కం స్థానంలో డీఎంకేనే గెలిచింది.
టీవీకేలో నంబర్ 2 నేతగా గుర్తింపు
శాంటియాగో మార్టిన్ కుమార్తె డైసీ మార్టిన్ను ఆధవ్ అర్జున పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం హీరో విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీలో ప్రధాన కార్యదర్శిగా (ఎన్నికల ప్రచార నిర్వహణ విభాగం) ఆయన వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే విజయ్ తరఫున ఎన్నికల ప్రచార వ్యవహారాలన్నీ ఆధవ్ అర్జున పర్యవేక్షించారు. టీవీకేలో నంబర్ 2గా ఈయనకు పేరు వచ్చింది. దీన్నిబట్టి పార్టీ నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయగలిగే కీలక నేతగా వ్యవహరిస్తున్నారని స్పష్టమవుతోంది. ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆధవ్ అర్జున ఆస్తుల విలువ రూ.534.90 కోట్లు.