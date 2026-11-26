యూపీ ప్రజలు బీజేపీకి గుణపాఠం చెప్పారు- మోదీ మౌనానికి అదే కారణం: ఖర్గే
Kharge Accuses RSS And BJP : 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి 300 సీట్లు కూడా రాలేదని ఖర్గే విమర్శించారు. ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగంతో సామాన్యులపై ఆర్థిక భారం పడుతోందని అన్నారు.
Published : November 26, 2026 at 5:15 PM IST
2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రజలు బీజేపీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. 'అబ్కీ బార్, చార్ సౌ పార్' అంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పదేపదే నినాదాలు చేసినప్పటికీ, బీజేపీకి 300 స్థానాలు కూడా దక్కలేదని విమర్శించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఎదురైన ఫలితాల వల్లే మోదీ ఇప్పుడు మౌనంగా ఉంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా గతంలో మాదిరిగా బహిరంగ ప్రకటనలు చేయడం లేదని అన్నారు. మోదీ, షా మధ్య సఖ్యత ఉందో లేదో తనకు తెలియదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు లఖ్నవూలోని కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన 'సంవిధాన్ రక్షా సమ్మేళన్'లో ఖర్గే ప్రసంగించారు.
దేశంలో ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం కారణంగా సామాన్య కుటుంబాలపై తీవ్ర ఆర్థిక భారం పడుతోందని ఖర్గే అన్నారు. ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే బీజేపీ ఖజానా మాత్రం నిండుతోందని ఆరోపించారు. ఆ పార్టీ ఖాతాలో ఉన్న రూ.10 వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని ప్రశ్నించారు. ఐటీ, సీబీఐ, ఈడీ వంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను ఉపయోగించి ప్రజలను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సామరస్యం, సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రోత్సహించడమే కాంగ్రెస్ లక్ష్యమని ఖర్గే చెప్పారు. అయితే ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీలు విద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. రాహుల్ గాంధీ చెప్పినట్లుగా కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ 'మొహబ్బత్ కీ దుకాణ్' నడుపుతుందని, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లు మాత్రం 'ద్వేష దుకాణం' నడుపుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. విద్వేష రాజకీయాల వల్ల దేశం, యువత, పేదలకు నష్టం జరుగుతుందని అన్నారు. ఇలాంటి చర్యలను కాంగ్రెస్ సహించబోదని, దేశాన్ని కాపాడేందుకు పోరాటం కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
అంబేడ్కర్ వ్యాఖ్యలపై అమిత్ షాకు కౌంటర్
పార్లమెంటులో రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్పై అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖర్గే ప్రస్తావించారు. అంబేడ్కర్ పేరును ప్రస్తావించడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయిందని చెప్పడం ద్వారా ఆయనను అవమానించారని ఆరోపించారు. అంబేడ్కర్ పేరు ప్రస్తావించడం ఫ్యాషన్ కాదని, అది వాస్తవమని అన్నారు. రాజ్యాంగానికి ద్రోహం జరుగుతున్నంత కాలం ఆయన పేరును వందసార్లైనా ప్రస్తావిస్తామని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ నాయకుల దేశభక్తిని బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రశ్నించడాన్ని కూడా ఖర్గే తప్పుబట్టారు. బ్రిటిష్ పాలన సమయంలో క్షమాభిక్ష పిటిషన్లు రాసి, పింఛన్లు కోరింది ఎవరని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు అలాంటి చర్యలకు పాల్పడలేదని అన్నారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ 13 ఏళ్లు జైలులో గడిపారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు కష్టాలకు తలవంచడం కాకుండా, వాటిని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగడం నేర్చుకున్నారని చెప్పారు.
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీని, రాహుల్ గాంధీని చూసి భయపడుతోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనను 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్'లో పాల్గొనకుండా అడ్డుకుందని విమర్శించారు. ఈ యాత్రలో పాల్గొనాలని తనను ఆహ్వానించారని, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీతో పాటు తనను చూసి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భయపడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. చివరకు తమ నీడలను చూసినా భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఎద్దేవా చేశారు. అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు యాత్రను నిర్వహించి, తాము వెళ్లాలనుకున్న ప్రాంతాలకు చేరుకుంటారని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు.
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