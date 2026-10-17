టైటాన్ జలాంతర్గామి ప్రమాదానికి గల కారణాలేంటి? 3,800మీ. లోతులో ఎందుకు పేలిపోయింది?
మూడేళ్ల క్రితం అట్లాంటిక్ మహా సముద్రంలో టైటాన్ సబ్మెరైన్ పేలిపోవడానికి గల కారణాలను ఐఐటీ-ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై రీసెర్చ్ చేసి ఫలితాలను తెలియజేసింది.
Published : October 17, 2026 at 9:35 PM IST
IIT Dhanbad on Titan Submarine Implosion : ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ పరిశోధకులు 2023లో ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో జరిగిన టైటాన్ సబ్మెరైన్ ప్రమాదానికి గల ప్రధాన కారణాలను కనుగొన్నారు. ఈ ప్రమాదం సముద్ర జలాంతర్గాముల రూపకల్పన, నిర్మాణం, భద్రతా పరీక్షలకు సంబంధించి తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. వీటికి సమాధానాలు కనుగొనడానికి ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్లోని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం పరిశోధకులు కంప్యూటర్ ఆధారిత విశ్లేషణను నిర్వహించారు. ఈ అధ్యయనం ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ పరిశోధన పత్రిక అయిన 'ఇంజినీరింగ్ ఫెయిల్యూర్ అనాలిసిస్'లో ప్రచురితమైంది. ఈ క్రమంలో ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో టైటాన్ జలాంతర్గామి పేలిపోవడానికి గల కారణాలేంటి? ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ పరిశోధకులు తమ రీసెర్చ్లో ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏంటిని గుర్తించారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పరిశోధకుల ప్రకారం
టైటాన్ సబ్మెరైన్ నిర్మాణంలో మూడు ప్రాథమిక భాగాలు ఉన్నాయి. ముందు, వెనుక భాగాలు టైటానియంతో తయారుచేశారు. అయితే మధ్య భాగం (ప్రధాన బాడీ) కార్బన్ ఫైబర్ మిశ్రమంతో తయారు చేశారు. ఈ రెండు వేర్వేరు మెటీరియల్స్ను ఒకదానికొకటి అతికించడానికి ప్రత్యేక అడ్హెసివ్ (జిగురు వంటి పదార్థం) ఉపయోగించారు. కాగా, కార్బన్ ఫైబర్ తేలికైనది. దీన్ని విమానయానం, అధునాతన ఇంజినీరింగ్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే అన్ని పరిస్థితులలోనూ కార్బన్ ఫైబర్ స్థిరమైన భద్రతను ఇస్తుందని చెప్పలేం. సముద్రం లోపల 3,800 మీటర్ల లోతుకు వెళ్లేటప్పుడు నీటి పీడనం విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ విభిన్న లోహాల కలయిక వల్ల సబ్మెరైన్ బాడీకి అతికించిన జిగురు పదార్థం ఆ భారీ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేకపోయింది. దీనినే అడ్హెసివ్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. సబ్మెరైన్ నిరంతరాయంగా సముద్రం లోతుకి వెళ్లడం వల్ల కార్బన్ ఫైబర్ పొరలు ఒకదానికొకటి విడిపోయాయి. దీనిని డీలామినేషన్ అంటారు. దీనివల్ల కంటికి కనిపించని అతి సూక్ష్మమైన పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. తీవ్రమైన బాహ్య పీడనం వల్ల ఈ చిన్న పగుళ్లు ఒక్కసారిగా పెద్దవిగా మారి, జలాంతర్గామి క్షణాల వ్యవధిలోనే సముద్రంలో పేలిపోయింది. ప్రధానంగా నిర్మాణాత్మక, తయారీ లోపాలు ఈ ప్రమాదానికి కారణమని ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ పరిశోధకులు అంచనా వేశారు.
కేవలం దృఢమైన పదార్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా లోతైన సముద్రంలో ప్రయాణించే ఏ సబ్మెరైన్కైనా భద్రతను కల్పించలేమని టైటాన్ జలాంతర్గామి విపత్తు రుజువు చేసింది. పదార్థాల నాణ్యత, తయారీ ప్రక్రియలు, సంభావ్య సూక్ష్మ పగుళ్లు, పునరావృత ఒత్తిడి ప్రభావంపై శాస్త్రీయ అంచనా కూడా అంతే అవసరమని తెలియజేసింది. ఈ విషయంలో ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ పరిశోధకులు చేసిన ఈ రీసెర్చ్ ఒక ముఖ్యమైన సాంకేతిక అధ్యయనంగా ఉపయోగపడుతుంది. భవిష్యత్తులో లోతైన సముద్రంలోకి వెళ్లే జలాంతర్గాముల రూపకల్పన, నిర్మాణం, భద్రతా పరీక్షలను మెరుగుపరచడానికి ఇటువంటి రీసెర్చ్లు బాగా ఉపయోగపడొచ్చు. అయితే ఈ అధ్యయనాన్ని అధికారిక దర్యాప్తునకు ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించకూడదు. ఇది అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాలు, గణిత నమూనాల ఆధారంగా చేసిన శాస్త్రీయ విశ్లేషణ మాత్రమే.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఉత్తర్ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో 12 వేల అడుగుల లోతులోని టైటానిక్ నౌక శకలాలను చూసేందుకు 2023 జూన్ 18న ఐదుగురు పర్యటకులతో ఓషన్గేట్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థకు చెందిన టైటాన్ మినీ జలాంతర్గామి న్యూఫౌండ్ల్యాండ్ నుంచి బయల్దేరింది. గంటల వ్యవధిలోనే దాని ఆచూకీ గల్లంతు అయ్యింది. ఇందులో పాకిస్థాన్ బిలియనీర్ షెహజాదా దావూద్, ఆయన కుమారుడు సులేమాన్, యూఏఈలో ఉంటున్న బ్రిటిష్ వ్యాపారవేత్త హమీష్ హార్డింగ్, ఫ్రెంచ్ మాజీ నావికాదళం అధికారి పాల్ హెన్రీ, ఈ యాత్ర నిర్వాహకుడు, ఓషన్గేట్ వ్యవస్థాపకుడు స్టాక్టన్ రష్ ఉన్నారు. అయితే పీడనం తీవ్రంగా పెరగడం వల్ల టైటాన్ పేలిపోవడంతో అందులో ఉన్న ఐదుగురు చనిపోయారు. మూడేళ్ల క్రితం జరిగిన ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ పరిశోధకులు రీసెర్చ్ చేయగా, దానికి ప్రొఫెసర్ రష్మీ రంజన్ దాస్ మార్గదర్శకత్వం వహించారు.
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