తొమ్మిదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన వ్యక్తి- మతిస్థిమితం లేక వివిధ రాష్ట్రాల్లో చక్కర్లు- మళ్లీ కుటుంబంతో కలిపిన వైట్ డవ్స్

అన్నయ్య మరణంతో సురేశ్ జంబ్లే‌కు మానసిక షాక్-మతిస్థిమితం కోల్పోయి, ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన వైనం-నాగ్‌పుర్ పోలీసుల సహకారంతో కుటుంబం ఆచూకీ గుర్తింపు- మళ్లీ తన కుటుంబాన్ని కలుసుకున్న సురేశ్

Nagpur native Suresh Jumble joined the family again
Nagpur native Suresh Jumble joined the family again (ETV Bharat)
Published : March 22, 2026 at 4:51 PM IST

Missing Man Reunited With Family : మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తులు అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో రోడ్లపై తిరుగుతుండటాన్ని మనం అక్కడక్కడ చూస్తుంటాం. ఇలాంటి వారిని చేరదీసి, చికిత్స చేసి, కుటుంబాలతో కలిపే గొప్ప సేవా యజ్ఞాన్ని కర్ణాటకలోని మంగళూరులో ఉన్న వైట్ డవ్స్ సామాజిక సేవా సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవలె ఈ సంస్థ చొరవ వల్ల మరో కుటుంబంపై ఆనంద కాంతులు ప్రసరించాయి. తన అన్న చనిపోవడంతో మానసికంగా షాక్‌కు గురైన ఓ వ్యక్తి దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. మతిస్థిమితం లేని స్థితిలో చాలా రాష్ట్రాలు తిరిగాడు. చివరకు అమ్మ ఒడిలాంటి వైట్ డవ్స్‌ సంస్థ చెంతకు ఎలా చేరాడు? ఆ సంస్థ వాళ్లు అతడిని కుటుంబంతో ఎలా కలిపారు? తెలియాలంటే కథనాన్ని కడదాకా చదివేయండి.

అన్నయ్య మరణం : తమ్ముడికి మానసిక షాక్
అతడి పేరు సురేశ్ జంబ్లే. వయసు 40 ఏళ్లు. మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పుర్ వాస్తవ్యుడు. దాదాపు 9 ఏళ్ల క్రితం తన అన్నయ్య చనిపోవడంతో సురేశ్ జంబ్లే మానసికంగా షాక్‌కు గురయ్యాడు. దీంతో అతడు మతిస్థిమితాన్ని కోల్పోయాడు. కుటుంబీకులు చాలా గాలించినా సురేశ్ ఆచూకీ దొరకలేదు. చివరకు వాళ్లు అతడి కోసం వెతకడాన్ని ఆపేశారు. మరోవైపు సురేశ్ జంబ్లే మతిస్థిమితం లేని స్థితిలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు తిరిగాడు. ఇటీవలే అతడు కర్ణాటకలోని మంగళూరు సిటీకి చేరుకున్నాడు. అప్పటికి సురేశ్ అత్యంత అపరిశుభ్ర స్థితిలో ఉన్నాడు. ఆరోగ్యపరంగానూ చాలా వీక్‌గా మారాడు. 'మతిస్థిమితం లేని ఓ వ్యక్తి మంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ కార్పొరేషన్ ప్రాంగణంలో తిరుగుతున్నాడు' అంటూ 2025 డిసెంబరు 1న వైట్ డవ్స్ సామాజిక సేవా సంస్థ నిర్వాహకురాలు కొరినా రస్కిన్‌కు ఒకరు ఫోన్ చేసి చెప్పారు.

సురేశ్‌ను చేరదీసిన కొరినా రస్కిన్
దీంతో వెంటనే మంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ కార్పొరేషన్ ప్రాంగణానికి కొరినా రస్కిన్ చేరుకున్నారు. సకాలంలో అన్నం తినకపోవడంతో ఆ సమయానికే సురేశ్ జంబ్లే ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది. సరిగ్గా మాట్లాడలేని స్థితిలో అతడు ఉన్నాడు. చాలా ఏళ్లుగా స్నానం చేయకపోవడంతో సురేశ్ శరీరం కంపు కొట్టింది. ఈ విధమైన దుస్థితిలో ఉన్న అతడిని వెంటనే అంబులెన్స్‌లో తన సంస్థకు కొరినా రస్కిన్ తీసుకెళ్లారు. తగిన వైద్య చికిత్సను అందించారు. మొదట్లో తన ఊరు, పేరు గురించి సురేశ్ చెప్పలేకపోయాడు. వాటిని గుర్తుకు తెచ్చుకోలేకపోయాడు. అయితే నిరంతర చికిత్స, కౌన్సెలింగ్ అనంతరం తన కుటుంబ వివరాలను అతడు గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు.

వైట్ డవ్స్, నాగ్‌పుర్ పోలీసుల విజయం
కాస్త కోలుకున్న కొన్ని రోజుల తర్వాత సురేశ్‌ను కొరినా రస్కిన్ ఆరాతీయగా, పలు వివరాలను చెప్పాడు. తన పేరు సురేశ్ జంబ్లే అని, తన ఊరు నాగ్‌‌పుర్ అని వెల్లడించాడు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా సురేశ్ జంబ్లే కుటుంబం ఆచూకీ కోసం వైట్ డవ్స్ సంస్థ సభ్యులు వెతకడం మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో నాగ్‌పుర్ పోలీసు కంట్రోల్ రూంను సంప్రదించారు. సురేశ్ గురించి మంగళూరులోని వైట్ డవ్స్ సంస్థ అడ్మిన్ సవిత అందించిన సమాచారం ఆధారంగా నాగ్‌పుర్ పోలీసులు ఇతర పోలీసు స్టేషన్ల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించారు. ఈవిధంగా ఎట్టకేలకు సురేశ్ కుటుంబం ఆచూకీని పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ వివరాలను వైట్ డవ్స్ సంస్థకు అందజేశారు.

Nagpur-based Suresh Jumble has been added to his family by White Dows
కుటుంబ సభ్యులతో సురేశ్ జంబ్లే (ETV Bharat)

ఇది 484వ సారి!
"మంగళూరులోని మా సంస్థ (వైట్ డవ్స్)లో సురేశ్‌ జంబ్లేకు మంచి చికిత్సను అందించాం. దానివల్లే అతడికి పేరు, ఊరు వంటి వివరాలన్నీ మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చాయి. నాగ్‌పుర్ పోలీసుల సహకారంతో సురేశ్ కుటుంబం వివరాలను మేం సేకరించగలిగాం. దాని ప్రకారం సురేశ్‌ను, అతడి కుటుంబీకులకు అప్పగించాం. మతిస్థిమితం లేని వారిని, మేం ఈవిధంగా కుటుంబంతో కలపడం ఇది 484వ సారి. ఈ పని మాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది" అని వైట్ డవ్స్ సంస్థ అడ్మిన్ సవిత తెలిపారు.

సురేశ్‌ను కుటుంబంతో కలిపినందుకు హ్యాపీగా ఉంది
"సురేశ్ జంబ్లే‌ను నేను మా సంస్థకు తీసుకొచ్చే సమయానికి, చాలా అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. అప్పుడు అతడు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు. మేం తొలుత అతడి ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చాం. కాస్త ఆరోగ్యం కుదుటపడిన తర్వాత ఊరు, పేరు వంటివి అడిగి తెలుసుకున్నాం. మళ్లీ అతడిని కుటుంబంతో కలిపినందుకు సంతోషంగా ఉంది" అని వైట్ డవ్స్ సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు కొరినా రస్కిన్ చెప్పారు.

వైట్ డవ్స్‌కు మా కుటుంబం థ్యాంక్స్
"మా మామయ్య సురేశ్ జంబ్లే దాదాపు 9 సంవత్సరాల క్రితం తప్పిపోయారు. తన అన్నయ్య మరణం తర్వాత ఆయన మానసిక స్థితి దెబ్బతింది. అప్పట్లో చాలా వెతికాం. కానీ ఆయన ఆచూకీ దొరకలేదు. చివరకు నాగ్‌పుర్ పోలీసుల ద్వారా సురేశ్ జంబ్లే బతికే ఉన్నారని తెలిసింది. ఆయనను వైట్ డవ్స్ అనే సంస్థ వాళ్లు కాపాడారని పోలీసులు మాతో చెప్పారు. వాళ్లకు థ్యాంక్స్" అని సురేశ్ జంబ్లే బంధువు రుషినం బరిబడే తెలిపారు.

Nagpur-based Suresh Jumble has been added to his family by White Dows
సురేశ్ జంబ్లేను చూసి భావోద్వేగానికి గురైన కుటుంబ సభ్యులు (ETV Bharat)

వైట్ డవ్స్ సేవా కార్యక్రమాలు
వైట్ డవ్స్ సంస్థ మంగళూరులో గత రెండు దశాబ్దాలుగా సేవలను అందిస్తోంది. ఎంతోమంది మానసిక రోగులను గుర్తించి, వారిని కుటుంబాలతో కలుపుతోంది. ఈ సంస్థ 2019లో ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఒక మానసిక వైద్య నర్సింగ్ హోమ్‌ను నిర్మించింది. చాలా మందికి అక్కడ చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, ఈ సంస్థ నర్సింగ్ హోంలో సుమారు 187 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు.

Nagpur-based Suresh Jumble has been added to his family by White Dows
సురేశ్ జంబ్లేను చూసి భావోద్వేగానికి గురైన కుటుంబ సభ్యులు (ETV Bharat)

