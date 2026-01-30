నారలతో నారీమణుల అద్భుతాలు- విదేశాల నుంచీ ఆర్డర్లు- వీరి హస్తకళా నైపుణ్యం భళా!
అరటి సహా 25 రకాల చెట్ల నారలతో హస్తకళా ఉత్పత్తులు- చీరలు, చొక్కాల నుంచి గాజులు, నెక్లెస్ల తయారీ దాకా- సింగపూర్, మలేషియా లాంటి దేశాల నుంచీ ఆర్డర్లు- శిక్షణ కార్యక్రమం శ్రీలంకకూ విస్తరణ
Published : January 30, 2026 at 2:43 PM IST
Anakaputhur Banana Fiber Products : ఎందుకూ పనికి రాదు అని భావించే అరటి నారతో ఆ నారీమణులు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. మనదేశంలోనే తొలిసారిగా అరటి నారతో చీరను తయారుచేసి భళా అనిపించారు ఈ మగువలు. ఇప్పుడు ఈ చీరల కోసం ఈ-కామర్స్ వేదికల ద్వారా విదేశాల నుంచీ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. అరటితో పాటు వెదురు, కొబ్బరి, కలబంద, పైనాపిల్, కమలం వంటి 25 రకాల చెట్ల కాండాల నుంచి కూడా ఈ మహిళలు నారలను సేకరిస్తున్నారు.
వీటన్నింటితో అలంకార వస్తువులు, గృహోపకరణాలను తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూడాలంటే చెన్నై నగర శివార్లలోని అనకాపుత్తూర్లో ఉన్న నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ తయారీ యూనిట్ను సందర్శించాల్సిందే. ఇంతకీ ఈ యూనిట్లో సహజ నారలతో ఏయే వస్తు, ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు? వాటి ధరలు ఎంత? ఏయే దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు? శ్రీలంకతో అనకాపుత్తూర్కు అనుబంధం ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఫిలిప్పీన్స్, ఇతిహాసాలు : ఒక మెరుపు ఐడియా
చెట్లు, పూల కాండాల నారలతో కళాత్మక ఉత్పత్తులను తయారుచేసే ట్రెండ్ తమిళనాడులోని అనకాపుత్తూర్లో 1990వ దశకం ఆరంభంలోనే మొదలైంది. అయితే దీనికి ఒక సరైన, సమగ్ర దిశను చూపించిన వ్యక్తి మాస్టర్ వేవర్, సీనియర్ చేనేత నిపుణుడు సి.శేఖర్. ఫిలిప్పీన్స్ దేశంలో అరటి నారతో హ్యాండ్ కర్చీఫ్స్ సహా వివిధ ఉత్పత్తులను తయారుచేస్తున్నారని తెలుసుకొని ఆయన ప్రభావితులు అయ్యారు.
భారతదేశ ప్రాచీన ఇతిహాసాల్లోనూ ఈ తరహా కళాత్మక ఉత్పత్తుల గురించి ప్రస్తావన ఉందని శేఖర్ తెలుసుకున్నారు. అరటి తోటల సాగులో నంబర్ 1 స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండగా, నంబర్ 4 స్థానంలో తమిళనాడు ఉంది. అవసరమైనంత అరటి నారను అందించే సామర్థ్యం తమిళనాడు అరటి రైతులకు ఉంది. దీన్ని గుర్తించిన సి.శేఖర్ 2005లో అనకాపుత్తూర్లో నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇందులో చెన్నైతో పాటు పరిసర పట్టణాలకు చెందిన దాదాపు 50 మందికిపైగా మహిళలు ఉపాధిని పొందుతున్నారు.
రోజుకు రూ.200 ఇచ్చి మరీ ట్రైనింగ్
విశేషం ఏమిటంటే, నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ తయారీ యూనిట్లో నారతో వస్తు, ఉత్పత్తుల తయారీపై నెల రోజుల పాటు శిక్షణ పొందే ప్రతీ మహిళకు రోజుకు రూ.200 చొప్పున ప్రోత్సాహకాన్ని చెల్లిస్తారు. ఈ లెక్కన ట్రైనింగ్ వ్యవధిలోనే ప్రతి మహిళ రూ.6వేల దాకా సంపాదిస్తుంది. ఈ ప్రోత్సాహకానికి సంబంధించిన నిధులను తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి చెందిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, పూంపుహార్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ సమకూరుస్తున్నాయి. ట్రైనింగ్ పొందాక మహిళలు సొంతంగా తమతమ ఇళ్లలో నారతో వస్తు, ఉత్పత్తుల తయారీని మొదలుపెట్టుకోవచ్చు. స్వయం ఉపాధితో కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలవచ్చు.
మా ట్రైనింగ్ను శ్రీలంకకూ విస్తరించాం
"సహజ నారలతో వస్తు, ఉత్పత్తులను తయారుచేసే అంశంపై మేం మా ట్రైనింగ్ను శ్రీలంకకు కూడా విస్తరించాం. మా నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్లో పనిచేస్తున్న ముగ్గురు మహిళలు ఏటా శ్రీలంకకు వెళ్లి అక్కడి మహిళలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వస్తుంటారు. ఇందుకోసం శ్రీలంకకు చెందిన ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. తద్వారా ఆ దేశంలోనూ స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇందుకు తోడ్పడుతున్నందుకు గర్వంగా ఉంది" అని అనకాపుత్తూర్లోని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ సారథి సి.శేఖర్ '‘ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
అరటి నారతో తొలిసారిగా షర్టులు
మన దేశంలో అరటి నారతో తొలిసారిగా వస్త్ర ఉత్పత్తులను తయారు చేసి విక్రయించిన ఘనత అనకాపుత్తూర్లోని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్కే దక్కుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తమిళనాడులోని తిరుచ్చిలో ఉన్న నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ బనానా (ఎన్ఆర్సీబీ) నుంచి పొందారు. 2009 సంవత్సరం మే 22న అరటి నారతో తయారు చేసిన షర్టులను తొలిసారిగా విడుదల చేశారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన హార్టీ సంగమ్- 2009 ఎగ్జిబిషన్లో వీటిని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ ప్రదర్శించింది.
ఎలా తయారు చేస్తారు?
అరటి, వెదురు, కొబ్బరి, కలబంద, పైనాపిల్, కమలం వంటి 25 రకాల చెట్ల నుంచి నారలను సేకరిస్తుంటారు. తొలుత వీటిని ఎండబెడతారు. ఆపై వాటిని మితమైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆరబెడతారు. అనంతరం నారలను ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు. చివరకు వాటితో వివిధ ఉత్పత్తుల తయారీని మొదలుపెడతారు. ఈ క్రమంలో ఎటువంటి రసాయనాలను ఉపయోగించరు. పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తుల తయారీ జరుగుతుంది. అందుకే వీటికి విదేశాల్లోనూ భారీ డిమాండ్ ఉంది. సింగపూర్, మలేషియా, థాయ్లాండ్, భూటాన్, శ్రీలంక సహా చాలా దేశాల నుంచి ఈ-కామర్స్ వేదికల ద్వారా అనకాపుత్తూర్లోని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్నకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి.
ఏమేం తయారు చేస్తారు?
నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్లోని మహిళలు సహజ నారలతో ఎన్నో కళాత్మక వస్తు, ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. ఈ జాబితాలో చీరలు, చొక్కాలు, సల్వార్ కమీజ్, శాలువాలు, గృహోపకరణాలు, అరటి నార దిండ్లు, అరటి నార ల్యాప్టాప్ బ్యాగులు, గృహాలంకరణ వస్తువులు, అరటి నార హ్యాండ్బ్యాగులు, అరటి నార బుట్టలు, పెన్నులు, పెన్సిళ్లు పెట్టే చిన్న బుట్టలు, పూజా సామగ్రిని తీసుకెళ్లే బుట్టలు, పండ్లు కూరగాయలు తీసుకెళ్లే బుట్టలు, జిమ్లు, యోగా స్టూడియోల కోసం అరటి నార మ్యాట్లు, మహిళలకు గాజులు, చెవిపోగులు, నెక్లెస్లు వంటివి ఉన్నాయి. వీటిపై సహజ రంగులను అద్దుతారు. తద్వారా అవన్నీ ఎంతో నేచురల్గా కనిపిస్తాయి.
నార ఉత్పత్తుల ధరలు ఎంత?
"నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్లో మేం తయారు చేసే అరటి నార హస్తకళల ధరలు రూ.100 నుంచి మొదలుకొని రూ.1200 దాకా ఉంటాయి. మచ్చుకు చూస్తే, ల్యాప్టాప్ బ్యాగు ధర రూ.350 నుంచి రూ. 400, అరటి నార దిండ్ల ధర రూ. 600, గాజులు, చెవిపోగులు, నెక్లెస్ల ధర రూ.300 నుంచి రూ.500 ఉంటుంది. వీటి జీవితకాలం కచ్చితంగా రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. ఇవి పర్యావరణానికి ఎటువంటి హానిని కలిగించవు" అని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ సారథి సి.శేఖర్ తెలిపారు.
మా తయారీ యూనిట్కు తగినంత స్థలం కావాలి!
"భవిష్యత్తులో నారతో తయారయ్యే వస్తు ఉత్పత్తులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మేం మరింత మందికి ఉపాధిని కల్పించగలుగుతాం. కార్మికుల వేతనాలను కూడా పెంచగలుగుతాం. ఇందుకోసం ఇప్పటినుంచే ప్లానింగ్ చేస్తున్నాం. కానీ మాకు తయారీ యూనిట్ కోసం తగినంత స్థలం లేదు. మగ్గాలపై సహజ నారలతో చీరలను నేయడానికి, ఇతరత్రా పనులు చేయడానికి సరిపడా ప్లేస్ కావాలి. దీని గురించి మేం జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, రాష్ట్ర చేనేత జౌళి శాఖ అధికారులకు చాలాసార్లు విజ్ఞప్తి చేశాం. తమిళనాడు ప్రభుత్వ పూంపుహార్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కార్పొరేషన్ అధికారులకు కూడా మా సమస్యను చెప్పాం. త్వరలో తగిన స్థలాన్ని ఎంపిక చేసి మాకు అందిస్తామని వారు మాకు హామీ ఇచ్చారు" అని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్ సారథి సి.శేఖర్ చెప్పారు.
ఇది మంచి స్వయం ఉపాధి అవకాశం: లైలా
"సహజ నారలతో హస్తకళా ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం నేర్చుకుంటే స్వయం ఉపాధిని పొందడం ఈజీ. అరటి నారలతో చీరలు, చొక్కాలు, సల్వార్ కమీజ్, శాలువాలను మేం తయారు చేస్తున్నాం. కానీ మాకు తయారీ యూనిట్లో తగినంత స్థలం లేదు. అందరూ కూర్చొని కలిసి పనిచేయడానికి తగినంత స్థలం కావాలి. దీనిపై చాలాసార్లు ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించాం. కానీ మాకు ఇంకా స్థలాన్ని కేటాయించలేదు. ఎందుకిలా చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు. నేను తమిళనాడులోని కడలూరులో అరటి నారలతో హస్తకళల తయారీపై ఆరు నెలలు ట్రైనింగ్ పొందాను. ఇప్పుడు అనకాపుత్తూర్లోని యూనిట్లో పనిచేస్తూ, అక్కడి మహిళలకు ఈ పనుల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను" అని లైలా తెలిపారు.
మేం రోజూ 5 గంటలే పనిచేస్తాం : హరిణి
"అరటి నారతో హస్త కళా ఉత్పత్తుల తయారీ పనిని అనకాపుత్తూరులోనే నేను నేర్చుకున్నాను. ట్రైనింగ్ టైంలో రోజుకు రూ.200 చొప్పున రూ.6వేలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి తయారీ యూనిట్లో రోజూ 5 గంటలే పనిచేస్తాను. అయినప్పటికీ ప్రతినెలా కొంత ఆదాయాన్ని నా కుటుంబం కోసం ఆర్జిస్తున్నాను" అని అనకాపుత్తూరుకు చెందిన హరిణి అన్నారు.
సొంత వ్యాపారాలూ ప్రారంభించొచ్చు : సంధ్య
"అనకాపుత్తూరులోని నేచురల్ ఫైబర్ వీవర్స్ గ్రూప్లో పని నేర్చుకునే వారికి మంచి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారికి ఈ యూనిట్ నుంచి కూడా పనిని కేటాయిస్తారు. సొంతంగా కూడా మహిళలు వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టొచ్చు" అని మాంగడు ప్రాంతానికి చెందిన సంధ్య తెలిపారు.
