ఆరేళ్లుగా పాలు ఇస్తున్న గోమాత- ఒక్క దూడను కూడా కనకుండా!
అందర్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న గోమాత- గత ఆరు సంవత్సరాలుగా పాలు ఇస్తున్న ఆవు- ఎక్కడో తెలుసా?
Published : March 20, 2026 at 10:47 PM IST
Cow Milking For 6 Years Straight : ఎక్కడైనా ఆవులు ఏడాది లేదా మహా అయితే ఏడాన్నది వరకు పాలు ఇవ్వటం చూస్తుంటాం. అయితే రాజస్థాన్లోని ఓ గ్రామంలో ఉన్న గోమాత మాత్రం ఏకంగా గత ఆరేళ్లుగా పాలు ఇస్తోంది. ఈ కాలంలో ఎప్పుడూ గర్భం దాల్చలేదు. ఈ క్రమంలో ఆవు ఇన్ని సంవత్సరాలు పాలు ఇవ్వడానికి గల కారణాలేంటి? దాని యజమాని ఏమంటున్నాడు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఆశ్చర్యపోతున్న గ్రామస్థులు
రాజసమంద్ జిల్లాలోని టారోట్ గ్రామంలోని ఓ ఆవు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అందుకు కారణం గత ఆరు సంవత్సరాలుగా అది పాలు ఇస్తుండమే. గోమాత యజమాని నథూసింగ్ రాజ్పుత్ సైతం గిర్ జాతి ఆవును ఇన్నేళ్లు పాలివ్వడాన్ని చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే గ్రామస్థులు సైతం ఈ విషయంలో సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురవుతున్నారు. ఈ ఆవు గురించి ప్రస్తుతం చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ గోమాతను చూసేందుకు సమీప గ్రామస్థులు తరలివస్తున్నారు.
ఆరేళ్ల నుంచి ఆవు ఓ దూడకు జన్మనివ్వలేదు. అయినప్పటికీ దాని పొదుగు నుంచి నిరంతరంగా పాలు రావడం ఒక రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. ఈ గోమాత గురించి విన్న ప్రతి ఒక్కరూ విస్తుపోతున్నారు. గ్రామస్థులు కొందరు ఆ ఆవులో ఏదో అతీంద్రియ శక్తికి ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇంకొందరు దీన్ని ఒక అద్భుతంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. అదే సమయంలో కొందరు శాస్త్రీయ వివరణ కోసం చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ గిర్ జాతి ఆవును నాథ్ అనే వ్యక్తి దగ్గర కొనుగోలు చేశానని యజమాని నథూసింగ్ రాజ్పుత్ చెప్పాడు. అది గతంలో ఎనిమిది ఆడ, మగ దూడలకు జన్మనిచ్చిందని తెలిపాడు. గత ఆరేళ్లుగా ఆవు గర్భం దాల్చలేదని, ఏ దూడకూ జన్మనివ్వలేదని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఆరేళ్లుగా నిరంతరాయంగా పాలు ఇస్తోందని స్పష్టం చేశాడు. ఈ గోమాత వయసు 16 ఏళ్లుకు పైగా ఉంటుందని వెల్లడించాడు.
కాగా, ఈ గోమాతకు పళ్లు లేవు. అన్ని ఊడిపోయాయి. దానికి క్రమం తప్పకుండా యజమాని పచ్చి మేతను దాణాగా పెడుతున్నాడు. ఆరేళ్ల క్రితం ఈ ఆవు దూడకు జన్మనిచ్చినప్పుడు ప్రతిరోజూ (ఉదయం, సాయంత్రం) పూటకు చెరో 7 లీటర్ల పాలు ఇచ్చేది. ఒక ఏడాది తర్వాత పాల దిగుబడి కాస్త తగ్గింది. పూటకు చెరో ఆరు లీటర్లు ఇచ్చేది. ఆపై ఆ ఆవు పాల ఉత్పత్తి ఏటేటా తగ్గుతూ వచ్చింది. ఆవు వయసు పెరగడం వల్ల గత మూడు నెలలుగా రోజుకు లీటరు పాలు మాత్రమే ఇస్తోంది. అయితే ఈ అసాధారణమైన విషయం గ్రామస్థులనే కాకుండా పశు పోషకులు, పశువైద్యులకు సైతం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. గ్రామస్థులు దీనిని ఒక అద్భుతంగా భావిస్తుండగా, నిపుణులు మాత్రం ఇదొక అరుదైన వైద్యపరమైన సమస్యగా, బహుశా హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు సంబంధించినదిగా చూస్తున్నారు.
"ఆవుల పాల ఉత్పత్తి అనేది గర్భధారణ, దూడ జననం తర్వాత ప్రారంభమయ్యే క్షీరోత్పత్తి చక్రంతో అంతర్గతంగా ముడిపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా దూడకు జన్మనివ్వకుండా ఒక ఆవు ఎక్కువ కాలం పాలు ఇవ్వదు. అయితే ఒకవేళ ఆవు దూడకు జన్మనివ్వకుండానే పాలను ఉత్పత్తి చేస్తే అది అద్భుతం కాదు. అది హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా సంభవించే ఒక దృగ్విషయం మాత్రమే. ఆవులు పాలు ఉత్పత్తిలో చేయడంలో ప్రొలాక్టిన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ హార్మోన్ల స్థాయిలలో అసాధారణమైన హెచ్చుతగ్గులు సంభవిస్తే చాలా అరుదైన సందర్భాలలో దూడ లేకపోయినప్పటికీ కూడా పొదుగు అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే ఆవులు పాలు ఇస్తాయి. ఈ పరిస్థితిని ఆకస్మిక క్షీరోత్పత్తి లేదా హార్మోన్ల సంబంధిత రుగ్మతగా పిలుస్తారు" అని రాజసమంద్లోని పశువైద్యుడు తెలిపారు.