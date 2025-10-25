ETV Bharat / bharat

150 ఏళ్ల తరువాత ఇండియాకు వచ్చిన 'రామ్​'- పూర్వీకుల మూలాలు కనుగొనడమే లక్ష్యం!

150 ఏళ్ల కిందటి మూలాల కోసం రామ్‌రుజ్ అన్వేషణ- మారిషస్ నుంచి వచ్చి మరీ పూర్వీకుల ఊరి కోసం వెతుకులాట- అతనికి జాజ్‌పూర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం సహకారం

Ramruj Juggurnauth
Ramruj Juggurnauth (ETV Bharat)
Man Returns To India For Pind Daan : ఇది థ్రిల్లర్ సినిమాను మించిన రియల్ స్టోరీ. ఓ వ్యక్తి 150 ఏళ్ల క్రితం తన పూర్వీకులు నివసించిన ఊరిని వెతుక్కుంటూ మారిషస్ దేశం నుంచి ఒడిశాకు వచ్చారు. జాజ్‌పూర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం సహాయంతో తన పూర్వీకుల ఊరి జాడ కోసం ఆయన ఆశగా వెతుకుతున్నారు. అలనాటి భూమి రికార్డులు, ఓడరేవు రికార్డులు, ఆలయాల రికార్డులు, గ్రామాల పటాల సాయంతో ఈ సెర్చ్ కొనసాగుతోంది. దీనిపై 'ఈటీవీ భారత్' ఆసక్తికర కథనమిది.

రామ్‌‌రుజ్ మాటలతో చలించిపోయిన అధికారులు
రామ్‌‌రుజ్ జుగ్గుర్‌నాథ్ మారిషస్ దేశం నుంచి ఒడిశాలోని జాజ్‌పూర్ జిల్లాకు వచ్చారు. 64 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఆయన, తన పూర్వీకులు 150 ఏళ్ల క్రితం నివసించిన ఊరిని వెతకాలనే గొప్ప లక్ష్యంతో జాజ్‌పూర్‌కు చేరుకున్నారు. జాజ్‌పూర్‌ జిల్లా కలెక్టర్ అంబర్ కుమార్ కర్, ఇతర సీనియర్ అధికారులను ఆయన కలిశారు. తన కుటుంబానికి, పూర్వీకులకు ఈ జిల్లాతో ఉన్న అనుబంధం గురించి వివరించారు. వారం రోజుల పాటు జిల్లాలోనే ఉండి పూర్వీకుల సొంతూరిని వెతుకుతానని, తనకు సహకరించాలని రామ్‌‌రుజ్ కోరారు. ఇదంతా విని చలించిపోయిన ఉన్నతాధికారులు, సొంతూరిని వెతకడంలో పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తామని ఆయనకు హామీ ఇచ్చారు. సీనియర్ అధికారి డాక్టర్ సుబ్రత్ కుమార్, సాంస్కృతిక వ్యవహారాల ఔత్సాహికుడు ప్రకాశ్ నాయక్, పూజారి బిశ్వజిత్ దీక్షిత్‌లతో కలిసి తన పూర్వీకుల సొంతూరి కోసం రామ్‌‌రుజ్ ప్రస్తుతం వెతుకుతున్నారు.

Ramruj Juggurnauth
రామ్‌రుజ్ జగ్గూర్‌నాథ్ (ETV Bharat)

వైతరణీ నదీ తీరంలో పూజలు- రామ్‌రుజ్ ఎమోషనల్
రామ్‌‌రుజ్ జుగ్గుర్‌నాథ్‌‌ ఆంగ్లంలోనే మాట్లాడుతారు. ఆయనకు అంతగా ఒడియా భాష రాదు. వైతరణీ నది గురించి పూర్వీకులు నిత్యం తమతో చెప్పేవారని జాజ్‌పూర్ జిల్లా అధికారులకు రామ్‌‌రుజ్ చెప్పారు. దీంతోో ఆయన్ను వైతరణీ నదీ తీరానికి తీసుకెళ్లారు. సిద్ధేశ్వర పీఠం సమీపంలోని వైతరణీ నదీ తీరంలో తన తాతకు రామ్‌‌రుజ్ పిండ ప్రదానం చేశారు. పూజారి సూచించిన విధంగా వేద మంత్రాలను చదివారు. ఈక్రమంలో ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు. దీంతోపాటు తన అంకుల్ చితాభస్మాన్ని వైతరణీ నదిలో నిమజ్జనం చేశారు. విదేశాల నుంచి పూర్వీకుల ఊరిని వెతుక్కుంటూ ఓ వ్యక్తి వచ్చాడని తెలియగానే, రామ్‌‌రుజ్‌ను చూడటానికి స్థానికులు పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

Ramruj Juggurnauth
పిండ ప్రదానం చేస్తున్న రామ్‌రుజ్ జగ్గూర్‌నాథ్ (ETV Bharat)

అమ్మవారి ఎదుట కన్నీటి పర్యంతం
జాజ్‌పూర్ జిల్లాలోని ప్రఖ్యాత 'మా బిరజా' ఆలయాన్ని రామ్‌రుజ్ దర్శించుకున్నారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఆయన కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. "నేను చాలా ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చాను. నాకు తెలుసు, అమ్మ ఆశీర్వాదంతో నా హృదయం వెతుకుతున్నది కనుగొంటాను" అని ఆయన చెప్పారు.

Ramruj Juggurnauth
ఆలయంలో పూజలు చేస్తున్న రామ్‌రుజ్ జగ్గూర్‌నాథ్ (ETV Bharat)

150 ఏళ్ల క్రితం రామ్‌రుజ్ పూర్వీకులు ఏం చేశారు?
150 ఏళ్ల క్రితం జాజ్‌పూర్ జిల్లాలో ఏం జరిగింది? రామ్‌రుజ్ పూర్వీకులు మారిషస్‌కు ఎందుకు వలస వెళ్లారు? అనే దాని వెనుక ఆసక్తికర కథనాలు ఉన్నాయి. ఈ వివరాలను జాజ్‌పూర్ జిల్లా సీనియర్ అధికారి డాక్టర్ సుబ్రత్ కుమార్, సాంస్కృతిక వ్యవహారాల ఔత్సాహికుడు ప్రకాశ్ నాయక్‌లు ఈటీవీ భారత్​కు వివరించారు. వారి కథనం ప్రకారం, 1840 సంవత్సరం నుంచి 1870 సంవత్సరం మధ్యకాలంలో ఒడిశా రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఎంతోమంది ఆకలిదప్పులతో చనిపోయారు. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల నడుమ ఉపాధి అవకాశాల కోసం వేలాది మంది ఒడిశా ప్రజలు సముద్ర మార్గంలో విదేశాలకు వెళ్లారు. 1840-1870 మధ్యకాలంలో దాదాపు 3,500 మంది ఒడిశావాస్తవ్యులు మారిషస్‌ దేశానికి వలస వెళ్లారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది జాజ్‌పూర్‌ జిల్లావారే ఉన్నారు. ఈ జిల్లా నుంచి మారిషస్‌కు వలస వెళ్లిన వారిలో రామ్‌‌రుజ్ తాత జుగ్గుర్‌నాథ్ (జగన్నాథ్ దాస్) కూడా ఉన్నారు.

Ramruj Juggurnauth
రామ్‌రుజ్ జగ్గూర్‌నాథ్ వంశ వృక్షం (పూర్వీకులు) (ETV Bharat)

జుగ్గుర్‌నాథ్ వంశపు ఐదో తరం వారసుడే రామ్‌‌రుజ్
1870 నవంబరు 30న మారిషస్‌‌లో అడుగుపెట్టే సమయానికి జుగ్గుర్‌నాథ్ వయసు 25 ఏళ్లే. జుగ్గుర్‌నాథ్ తొలుత మారిషస్‌లోని పిట్టన్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న రాఫ్రీ బ్రదర్స్ కంపెనీలో కార్మికుడిగా పనిచేశారు. అనంతరం గౌరెజ్ అండ్ కోలో పనిచేశారు. ఆయన 1912 సంవత్సరంలో 67 ఏళ్ల వయసులో ఆ దేశంలోనే చనిపోయారు. జుగ్గుర్‌నాథ్‌‌కు ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు. జుగ్గుర్‌నాథ్‌‌ వారసులు నాలుగు తరాల పాటు ఇంట్లో ఒడియా భాషనే మాట్లాడేవారు. జుగ్గుర్‌నాథ్ వంశపు ఐదో తరం వారసుడే ఈ రామ్‌‌రుజ్. ఈయనే తమ పూర్వీకుల ఊరిని గాలించేందుకు ఒడిశాకు వచ్చారు. అలనాటి భూమి రికార్డులు, ఓడరేవు రికార్డులు, ఆలయాల రికార్డులు, గ్రామాల పటాల సాయంతో పూర్వీకుల సొంతూరి జాడను రామ్‌రుజ్ అన్వేషిస్తున్నారు.

Ramruj Juggurnauth
తమ పూర్వీకుల ఆచూకీ కోసం రామ్‌రుజ్ జగ్గూర్‌నాథ్ ప్రయత్నం (ETV Bharat)

మా పూర్వీకుల ఊరికి చేరుకుంటే నా లక్ష్యం నెరవేరుతుంది: రామ్‌రుజ్
"నేటికి కూడా ఒడియా సంస్కృతి మా రక్తంలో ప్రవహిస్తోంది. నా పూర్వీకులు పేదరికం కారణంగా మారిషస్‌కు వలస వెళ్లారు. వారు చాలా బాధలు అనుభవించారు. కానీ కాలక్రమంలో పరిస్థితులు మా పూర్వీకులకు అనుకూలంగా మారాయి. వారు జీవితాల్లో ఎదిగారు. మా పూర్వీకులు జాజ్‌పూర్ జిల్లాలో ఎక్కడ నివసించారో తెలుసుకోవాలని మారిషస్ నుంచి వచ్చాను. ఆ ఊరికి చేరుకుంటే నా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం లక్ష్యం నెరవేరుతుంది" అని ఈటీవీ భారత్​తో రామ్‌రుజ్ చెప్పారు.

Ramruj Juggurnauth
అధికారులు, స్థానికులతో రామ్‌రుజ్ జగ్గూర్‌నాథ్ (ETV Bharat)

