'ఆర్టికల్ 370' రద్దు బీజేపీకి గర్వకారణం: లఖ్నవూలో ప్రధాని మోదీ
లఖ్నవూలో ప్రేరణస్థల్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- శ్యామాప్రసాద్, దీన్దయాల్, వాజ్పేయీ విగ్రహాలతో ప్రేరణస్థల్- భారతమాత విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన ప్రధాని మోదీ
Published : December 25, 2025 at 4:49 PM IST
PM Modi on Atal Bihari Vajpayee : స్వాతంత్ర్యం తర్వాత కాంగ్రెస్ అనుసరించిన విధానాలపై ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు. దేశ మహనీయులను కాంగ్రెస్ నిర్లక్ష్యం చేసిందన్నారు. ఆర్టికల్ 370 గోడను కూల్చడం బీజేపీకి గర్వకారణమన్నారు. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత జరిగిన మంచి పనులన్నీ ఒకే కుటుంబానికి ఆపాదించారని విమర్శించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూలో రాష్ట్రీయ ప్రేరణస్థల్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలోనే దేశ ప్రజలకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ, క్రిస్మస్ పర్వదినం ప్రజలందరి జీవితాల్లో ఆనందం నింపాలన్నారు.
అటల్జీ హయాంలోనే గ్రామగ్రామాన రోడ్ల నిర్మాణానికి బీజం పడిందన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. 2000 ఏడాది నుంచి గ్రామీణ సడక్ యోజన ద్వారా గ్రామాల్లో 8 లక్షల కి.మీ మేర రోడ్ల నిర్మాణం జరిగాయని గుర్తు చేశారు. గత 11 ఏళ్లలోనే దాదాపు 4 లక్షల కి.మీ మేర గ్రామాల్లో రోడ్ల నిర్మాణం జరిగిందని తెలిపారు. దేశంలో ఎక్స్ప్రెస్ వేల నిర్మాణం మరింత పుంజుకుందని, అటల్జీ హయాంలోనే దిల్లీలో మెట్రో ప్రారంభమైందని చెప్పారు.
"శ్యామాప్రసాద్, దీన్దయాల్, వాజ్పేయీ విగ్రహాలు గొప్ప స్ఫూర్తి ఇస్తాయి. డిసెంబర్ 25న ఇద్దరు మహనీయులు జన్మించారు. వాజ్పేయీ, మదన్మోహన్ మాలవీయ భారత ఏకత్వానికి కృషి చేశారు. ప్రేరణస్థల్ ప్రజల ప్రతి అడుగు జాతి నిర్మాణం దిశగా ఉండాలనే సందేశం ఇస్తుంది. ప్రజలందరి కృషితోనే వికసిత్ భారత్ సాకారం అవుతుంది. నేతల విగ్రహాలు ఎంత ఎత్తు ఉన్నాయో వాటి వల్ల కలిగే ప్రేరణ అంత కంటే గొప్పది. శ్యామాప్రసాద్, దీన్దయాల్ కలల సాకారానికి సంకల్పం తీసుకోవాలి. ప్రపంచం మొత్తం బ్రహ్మోస్ క్షిపణుల సామర్థ్యం చూసింది. బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు లఖ్నవూలోనే తయారవుతున్నాయి. లఖ్నవూలో అతిపెద్ద డిఫెన్స్ కారిడార్ ఉంది. మొబైల్, ఇంటర్నెట్ వాడే దేశాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. 11 ఏళ్లలో భారత్ మరో అతిపెద్ద మొబైల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి దేశంగా మారింది. మొబైల్ ఫోన్లు ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి