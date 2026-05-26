క్రీడా మైదానాలు మాయమవుతున్న వేళ- పుణె పార్కులు ఎందుకు కళకళలాడుతున్నాయ్?

వేగంగా విస్తరిస్తున్న పుణె నగరం- మాయమవుతున్న మైదానాలు- ఆటస్థలాలుగా మారిన పార్కులు

Published : May 26, 2026 at 8:51 AM IST

Updated : May 26, 2026 at 9:00 AM IST

Why Pune Parks Are Thriving : మన దేశంలో అభివృద్ధి పేరుతో పచ్చని చెట్లను కొట్టేస్తున్నాం. ఖాళీ స్థలాలను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం ఫ్లాట్స్ చేసేస్తున్నాం. దీనితో చాలా నగరాల్లో పార్కులు, క్రీడా మైదానాలు, ఖాళీ స్థలాలు క్రమంగా మాయమవుతున్నాయి. ఉన్న పార్కులు కూడా సరిగ్గా ఉండడం లేదు. పిల్లలు ఆడుకునే పార్కులు చెత్తతో నిండిపోయి, ఊయలలు విరిగిపోయి, పచ్చదనం తగ్గిపోయి పాడుబడుతున్నాయి. కానీ ఇదంతా ఒక్కవైపు మాత్రమే. పుణె నగరం కథ మరోలా ఉంది. ఇక్కడున్న పార్కులు కేవలం పేరుకే కాకుండా, నగరంలో మిగిలి ఉన్న చివరి ఆటస్థలాలుగా మారాయి. ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.

ఒకప్పుడు వేసవి సెలవులు వస్తే, పిల్లలు తమ తాతగారింటికి వెళ్లేవారు. అక్కడ పంట చేలల్లో, తోటల్లో, క్రీడా మైదానాల్లో హాయిగా ఆడుకునేవారు. చెరువుల్లో ఈత కొట్టేవారు. కానీ నేడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వేసవి సెలవులు రాగానే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, పరుగెత్తడానికి, కాస్త మంచి గాలి పీల్చుకోవడానికి సరైన స్థలాల కోసం వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితిని గమనించే పుణె మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​ నగరంలో అనేక పార్కులను ఏర్పాటు చేసింది. ఉన్న వాటిని ఎంతో అభివృద్ధి చేసింది. దీనితో జనాలు ఆ పార్కులకు వచ్చి సేదతీరుతున్నారు. జారుడు బల్లలపై ఆడే చిన్న పిల్లల నుంచి ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో వ్యాహ్యాళికి వచ్చే పెద్ద వాళ్ల వరకు, అందరూ పార్కులకు వస్తున్నారు. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

తగ్గుతున్న క్రీడా మైదానాలు
నేడు మన దేశంలోని నగరాల్లో ఇళ్లు, బిల్డింగులు నిర్మాణం బాగా పెరుగుతోంది. దీనితో ఆడుకునే మైదానాలు లేకుండా పోతున్నాయి. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ పార్కులకు వస్తున్నారు. అందుకే గార్డెన్ సిటీగా పేరున్న పుణె, ఒకవైపు నగర విస్తృతిని పెంచుకుంటూనే, మరోవైపు పార్కులను కాపాడుకోవాల్సి వస్తోంది.

ప్రస్తుతం పుణె మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (పీఎంసీ) కింద 216 పార్కులు ఉన్నాయి. వీటిలో సరస్​బాగ్​, ఛత్రపతి శంభాజీ రాజే గార్డెన్​, పేగ్వే పార్క్​, కాట్రాజ్​ జూ, పీఎల్​ దేశ్​పాండే గార్డెన్​ చాలా ఫేమస్​. పిల్లలకు వేసవి సెలవులు రావడంతో ఈ పార్కులు అన్నీ జనాలతో నిండిపోతున్నాయి. మిగతా నగరాల్లో పార్కుల్లోని మౌలిక సౌకర్యాలు పాడవుతూ ఉంటే, పుణె అధికారులు మాత్రం ఈ సమస్య రాకముందే జాగ్రత్తపడుతున్నారు. సెలవుల రద్దీలో కూడా పార్కులు సురక్షితంగా, బాగుండేలా చూస్తున్నారు. ఇందుకోసం పీఎంసీ గార్డెన్ డిపార్ట్​మెంట్​, పార్కుల క్లీనింగ్,​ రిపేర్లు, పచ్చదనం పెంచే పనులను వేగవంతం చేసింది. ఇవి సజావుగా సాగుతున్నాయో, లేదో చూడాడనికి తరచూ తనిఖీలు చేస్తోంది.

పుణె పార్కుల టైమింగ్స్​
ఈ వేసవిలో సందర్శకుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పార్కుల టైమింగ్స్ పెంచామని పీఎంసీ గార్డెన్ డిపార్ట్​మెంట్​కు చెందిన జూనియర్​ ఇంజనీర్​ హరిశ్చంద్ర రౌత్ తెలిపారు. "వేసవి సెలవుల్లో పార్కులకు చాలా మంది వస్తున్నారు. అందరికీ ప్రశాంతంగా గడిపే సమయం దొరకాలని పార్కుల సమయాన్ని పెంచాం. ఉదయం 6 నుంచి 11 గంటల వరకు, మళ్లీ సాయంత్రం 4 నుంచి 9 గంటల వరకు పార్కులను తెరచి ఉంచుతున్నాం. రాత్రి జనాలు వెళ్లిపోయాక ఇక్కడి స్టాఫ్​ పార్కులను, మరుగుదొడ్లను శుభ్రం చేస్తారు. ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పార్కులు పచ్చగా ఉండేలా చూస్తున్నాం. ఇందుకోసం నీటి సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం. లాన్లు, చెట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నాం" అని ఆయన చెప్పారు.

పిల్లల ప్రపంచం!
పిల్లలకు ఈ పార్కులు ఒక సొంత ప్రపంచం లాంటివి. ఇక్కడ వారు నచ్చినట్లు ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. నేడు నగరాల్లోని ఖాళీ స్థలాల్లో బిల్డింగులు, నిర్మాణాలు వచ్చేయడం వల్ల పిల్లలు స్వేచ్ఛగా ఆడుకోవడానికి స్థలాలు లేకుండా పోతున్నాయి. అందుకే సెలవుల్లో సమయం గడపడానికి ఈ పబ్లిక్ పార్కులే వాళ్లకు క్రీడా మైదానాలు అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన పీఎంసీ అధికారులు, ఏ సీజన్​ అయినా పిల్లల భద్రతే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెబుతున్నారు. పార్కుల్లో ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా జారుడు బల్లలు, ఊయలలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ, విరిగిన వాటిని వెంటనే బాగు చేస్తున్నామని అంటున్నారు."సెలవుల్లో పిల్లలు ఆట వస్తువులను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అందుకే మేము రెగ్యులర్​గా తనిఖీలు చేసి, విరిగిన భాగాలను వెంటనే రిపేర్ చేస్తాం" అని రౌత్ చెప్పారు.

స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్​
పేగ్వే పార్కులోని టాయ్ ట్రైన్​ (బొమ్మ రైలు) అందరినీ బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రతి సాయంత్రం చాలా మంది​ తమ కుటుంబ సభ్యులతో సహా సరస్​బాగ్ వద్దకు వస్తున్నారు. కాట్రాజ్​ జూకు ప్రజలు వెళ్లువెత్తుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడున్న వన్యప్రాణుల కోసం కూలర్లు, వాటర్​ కూలింగ్ సిస్టమ్​లను ఏర్పాటు చేశారు. ఏనుగులకు ప్రతిరోజూ స్నానం చేయిస్తున్నారు. ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు చేయాల్సినవన్నీ చేస్తున్నారు.

ఆడుకునేందుకు పార్కులు సరిపోతాయా?
ఆడుకోవడానికి పార్కులు సరిపోతాయా? అని పిల్లలను అడిగితే, వాళ్లు తమకు కచ్చితంగా క్రీడా మైదానాలు, ఆట స్థలాలు కావాలని అంటున్నారు. వాస్తవానికి మిగతా నగరాలలాగే పుణెలో కూడా మైదానాలు తగ్గిపోతున్నాయి. ఆ లోటును ఈ పార్కులో భర్తీ చేస్తున్నాయి. అందుకే వాటికి జనాల రద్దీ పెరుగుతోంది.

దయుంచి కాపాడుకోండి!
అయితే ఈ పార్కులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజలపై కూడా ఉందని పీఎంసీ అధికారులు అంటున్నారు. 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఆడుకునే ఆట వస్తువులను పెద్దవాళ్లు వాడకూడదని పీఎంసీ అధికారులు కోరుతున్నారు. చెత్తను, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను డస్ట్​బిన్​లో వేయాలని సూచిస్తున్నారు. "ఈ పార్కులు కేవలం మున్సిపాలిటీవి మాత్రమే కాదు. ఇవి మనందరివి. వీటిని మనమందరం కాపాడుకుందాం" అని రౌత్​ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ రోజుల్లో కోచింగ్ సెంటర్లు, మొబైల్ స్క్రీన్​లు, ఇరుకైన అపార్ట్​మెంట్​ల వల్ల చిన్నారుల బాల్యం ఇళ్లకే పరిమితం అయిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో పుణె పార్కులు పిల్లలకు, పెద్దలకు సురక్షితమైన ఆటస్థలాలుగా మారుతున్నాయి. అందుకే ఈ వేసవిలో ఇవి కేవలం పార్కుల్లాగా కాకుండా, నగరంలో మిగిలి ఉన్న చివరి ఆటస్థలాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.

Last Updated : May 26, 2026 at 9:00 AM IST

