300 ఏళ్ల నాటి చెట్టు- కౌగిలించుకోవాలంటే ఐదుగురు ఉండాల్సిందే! వృక్షానికి ఫుల్ సెక్యూరిటీ
రోజుకు మూడు లేదా నాలుగు సార్లు ఈ మార్గంలో గస్తీ- చెట్టును సంరక్షించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
Published : May 9, 2026 at 10:43 AM IST
300 year old Teak Tree in Karnataka : మన దేశంలో వివిధ జాతులకు చెందిన వందల సంవత్సరాల పాటు జీవించే వేలాది వృక్షాలు ఉన్నాయి. అయితే, కర్ణాటక చిక్కమగళూరులోని మట్టోడి అభయారణ్యంలో ఉన్న ఈ టేకు చెట్టు మాత్రం అత్యంత విశిష్టమైనది. అక్కడి భద్ర అరణ్యానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. దీని ఎత్తు 30 మీటర్లు అంటే సుమారు 100 అడుగుల కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. ఈ చెట్టు చుట్టుకొలత 5.45 మీటర్లు ఉంటుంది. సులభంగా చెప్పాలంటే ఐదు నుంచి ఆరుగురు వ్యక్తులు చేతులు పట్టుకుంటేనే దీనిని కౌగిలించుకోవడానికి సరిపోతుంది. కాగా, దీని వయస్సు 300 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉంటుందట. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్న ఈ చెట్టును 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా గస్తీ చేస్తూ రక్షిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ చెట్టుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం చిక్కమగళూరు అటవీ శాఖ దీని సంరక్షణ బాధ్యతలను పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇప్పటికే చెట్టు చుట్టూ ఒక సిమెంట్ కంచెను కూడా నిర్మించారు. దీనికి రక్షణ కల్పించేందుకు అటవీ సిబ్బంది రోజుకు మూడు లేదా నాలుగు సార్లు ఈ మార్గంలో గస్తీ చేస్తుంటారు. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు ఈ చెట్టు చరిత్రను తెలియజేసేందుకు అటవీ శాఖ బోర్డుపై వివరాలను రాసిపెట్టారు.
భద్ర అభయారణ్యం ప్రధాన ప్రత్యేకత ఈ అతిపెద్ద టేకు వృక్షమేనని పర్యావరణ నిపుణుడు వీరేశ్ తెలిపారు. ఈ చెట్టును చూడటానికే రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతానికి తరలివస్తుంటారని చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో బ్రిటిష్ పాలన సమయంలో నాటిన వృక్షాలను గమనించవచ్చని అన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు, పరిశోధకులకు ఈ చెట్టు ఎంతో ఆసక్తిని కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి చెట్టు జిల్లాలోనే ఉండటం మనకు ఎంతో గర్వకారణమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చెట్టును కౌగిలించుకోవడానికి ఐదు నుంచి ఆరుగురు వ్యక్తులు అవసరమవుతారని, ఈ చెట్టు అంత భారీగా ఉంటుందన్నారు.
"ఈ చెట్టు అనేక కరవులు, అగ్ని ప్రమాదాలను తట్టుకుని నేటికీ సజీవంగా నిలిచింది. ఈ విశిష్టమైన టేకు వృక్షం సందర్శకులకు కనువిందు చేస్తోంది. భద్ర అభయారణ్యానికి ఇది ఎంతో గర్వకారణం. బ్రిటిష్ పాలనలో రైలు పట్టాల నిర్మాణం కోసం భారీ సంఖ్యలో టేకు వృక్షాలను పెంచేవారు. ఆ సమయంలోనే ఈ వృక్షాన్ని నాటారు. నేటికీ ఇది సజీవంగా ఉంది"
--మధుసూదన్, 'వైల్డ్ కేర్ ట్రస్ట్' అధ్యక్షుడు
ఈ వృక్షానికి ప్రత్యేక రక్షణ
ఈ చెట్టు రక్షణ కోసం ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అటవీ అధికారులు. భద్ర జోన్లో నలభైకి పైగా అక్రమ వేట నిరోధక శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నారు. చెట్లను నరకడం లేదా మరే ఇతర కార్యకలాపాలకూ అనుమతించకుండా తగినంత భద్రత కల్పిస్తున్నారు. ఈ చెట్టు అభయారణ్య పరిధిలో ఉండటం వల్ల దీనికి ఎటువంటి ముప్పు లేదని అంటున్నారు. ఈ వృక్షానికి ప్రత్యేక రక్షణ కూడా కల్పించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"గత 300 ఏళ్లుగా ఈ ప్రాంతంలో ఒక భారీ టేకు వృక్షం ఉంది. దీనికి నిరంతరం రక్షణ కల్పిస్తున్నాం. ఈ వృక్షం చుట్టూ కంచెను ఏర్పాటు చేశాం. మా సిబ్బంది వాహనాల్లో తిరుగుతూ 24 గంటలూ గస్తీ తిరుగుతుంటారు. ఈ ప్రాంతంలో ఎటువంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు, చెట్ల నరికివేతకు, అక్రమ వేటకు అనుమతి లేదు. అలాంటి ఘటనలు ఏవైనా కనిపిస్తే, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." అని భద్ర జోన్లోని ముథోడి విభాగం DRFO ఖదీర్ తెలిపారు.
