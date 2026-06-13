బాలకార్మిక వ్యవస్థ, అక్రమ రవాణాపై పోరాటం- 4,500 మంది పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మహిళ
సమాజంలో నిరాశ్రయులైన బాలల కోసం పాటుపడుతున్న మహిళ- గత 20 ఏళ్లుగా బాల కార్మికులను రక్షిస్తున్న సుమన్ సింగ్
Published : June 13, 2026 at 9:26 AM IST
Child Labour Rescued By Suman Didi : కొందరు చిన్నారులు పలు కారణాల వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతారు. ఇంకొందరు బానిసత్వంలో మగ్గిపోతుండగా, మరికొందరు అక్రమ రవాణా, వేధింపులకు గురవుతారు. అలాంటి వారి పాలిట దేవతలా మారారు రాజస్థాన్లోని జైపుర్ చెందిన సుమన్ సింగ్ అనే సామాజిక కార్యకర్త. గత 20 ఏళ్లుగా సుమన్ సింగ్ ఇలాంటి నిస్సహాయ చిన్నారుల కోసమే పాటుపడుతున్నారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే అలాంటి వారి కోసమే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. అందుకే ఆమెను అందరూ ముద్దుగా 'సుమన్ దీదీ' అని పిలుచుకుంటారు.
4500 మందిని రక్షించిన సుమన్ సింగ్
2005 నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమన్ సింగ్ పోలీసులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, వివిధ సామాజిక సంస్థల సహకారంతో బాల కార్మికులుగా పనిచేస్తున్న, అక్రమ రవాణా అవుతున్న, లైంగిక దోపిడీ గురవుతున్న, గృహ బానిసత్వంతో మగ్గిపోతున్న, వేధింపులకు గురైన సుమారు 4,500 మంది పిల్లలను రక్షించారు. ఈ పిల్లల్లో చాలా మంది 7-15 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారే. గాజుల కర్మాగారాలు, జరీ, ఎంబ్రాయిడరీ యూనిట్లు, రాళ్లకు పాలిష్ చేసే వర్క్షాప్లు, రోడ్డు పక్కన ఉండే తినుబండారాలు, హోటల్స్, ఇళ్లలో బాలకార్మికులుగా పనిచేసిన చిన్నారులను సుమన్ రక్షించారు. అలాగే వీరిని పనిలో పెట్టుకున్నవారికి చట్టపరంగా శిక్షపడేలా చేశారు. బాలల దోపిడీకి సంబంధించిన కేసులలో 14 మందికి పైగా వ్యక్తులకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడేటట్లు చేయడంలో సుమన్ సఫలమయ్యారు.
వారిలో భయాన్ని పోగొట్టడం సవాల్తో కూడుకున్న పని : సుమన్ సింగ్
దోపిడీ వాతావరణం నుంచి పిల్లలను రక్షించి, వారిని సురక్షిత ప్రదేశానికి తీసుకురావడమే అంతిమ విజయమని ప్రజలు తరచుగా నమ్ముతారని, కానీ వాస్తవం అంతకంటే చాలా సవాలుతో కూడుకున్నదని సుమన్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. పిల్లల మనసులో లోతుగా పాతుకుపోయిన భయాన్ని పోగొట్టడమే అత్యంత కష్టమైన పనని అభిప్రాయపడ్డారు. చాలా మంది పిల్లలు భయంతో మాట్లాడలేని స్థితిని వెళ్లిపోతారని అన్నారు. ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడి మనసు విప్పి మాట్లాడటానికి వారికి కొన్ని నెలల సమయం పడుతుందన్నారు. తాము సురక్షితమైన చేతుల్లో ఉన్నామని నమ్మకం కలిగిన తర్వాతే చిన్నారులు తమతో మాట్లాడుతారని చెప్పారు.
రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తర్వాత అనుసరించే విధానాన్ని సుమన్ సింగ్ వివరించారు. "పిల్లలను మొదట బాలల సంక్షేమ కమిటీ (CWC) ముందు హాజరుపరుస్తాం. ఆ తర్వాత వారికి ఆశ్రయం కల్పిస్తారు. అలాగే వైద్య పరీక్షలు, కౌన్సెలింగ్, సెక్షన్ 164 కింద వాంగ్మూలాల నమోదు, కార్మిక శాఖ విచారణలు, బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడం, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలతో అనుసంధానం, కుటుంబ ఆచూకీ కనుగొనడం వంటివి జరుగుతాయి. దీని తర్వాత ఒక సుదీర్ఘ పునరావాస ప్రక్రియ ఉంటుంది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం మార్కెట్కు వెళ్తున్నప్పుడు ఓ ట్రాఫిక్ కూడలి వద్ద కొంతమంది పిల్లలు భిక్షాటన చేయడం గమనించాను. వారి పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయాను. కారు దిగి ఆ పిల్లలతో మాట్లాడాను. తమను భిక్షాటన చేయమని, చెత్త ఏరమని బలవంతం చేస్తున్నారని వారు నాకు చెప్పారు. పుస్తకాలు, బొమ్మలు పట్టుకోవాల్సిన వయసులో పిల్లలు భిక్షాటన పాత్రలు, చెత్త సంచులు మోస్తున్నారు. అప్పుడే నిస్సహాయులైన పిల్లలను రక్షించడానికి నా జీవితాన్ని అంకితం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని సుమన్ సింగ్ తెలిపారు.
'చాలా మంది పగటి వెలుతురును కూడా చూడరు'
కార్మికులుగా మారిన పిల్లలు తరచుగా 10x10 అడుగుల చిన్న గదులలో బంధించి ఉండేవారని సుమన్ సింగ్ తెలిపారు. చాలామంది పగటి వెలుగును అరుదుగా చూసేవారని, ప్రమాదకరమైన పనులు చేస్తూ ఎక్కువ గంటలు గడిపేవారని గుర్తు చేశారు. "రక్షించడం అనేది ప్రక్రియలో ఒక భాగం మాత్రమే. పిల్లలను దోపిడీ నుంచి విముక్తి చేయడం ముఖ్యమే, కానీ నేరస్థులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చూడటం కూడా అంతే అవసరం. నేరస్థులు తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడే చట్టం పట్ల భయం పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో నేరాలను నివారించడం సాధ్యం అవుతుంది. కేవలం చట్టాలతో బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిర్మూలించలేం. దీనికి సమాజం, అధికారులు, ప్రజల సమష్టి కృషి అవసరం. మనకు అంతర్రాష్ట్ర బాలల రక్షణ విధానం, పంచాయతీ స్థాయిలో పిల్లల పర్యవేక్షణ, బలమైన బాలల రక్షణ విభాగాలు అవసరం. పిల్లలను రక్షించే ఈ పోరాటంలో చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక చిన్నారి బాల్యాన్ని కాపాడటం కోసం ఎంతటి ప్రమాదానికైనా ఎదురు వెళ్లవచ్చు" అని సుమన్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
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