హరిద్వార్లో 108 అడుగుల భారీ శివుడి విగ్రహం- క్యాసెట్ కింగ్ గుల్షన్ కుమార్ కల ఎలా నెరవేరిందంటే?
హరిద్వార్లోని శివుని విగ్రహం వెనుక ఆసక్తికర కథ- టీ- సిరీస్ ఫౌండర్, క్యాసెట్ కింగ్ గుల్షన్ కుమార్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్- గుల్షన్ మరణం తర్వాత ఆయన కలల ప్రాజెక్ట్ సాకారం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు!
Published : September 6, 2026 at 7:04 AM IST
Gulshan Kumar Dream Shiva Statue : దేవభూమిగా పిలిచే ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్ నగరం అంటే అందరికీ వెంటనే గుర్తుకొచ్చేవి హర్ కీ పౌడీ, మన్సా దేవి, చండీ దేవి, అలాగే దక్షేశ్వర మహాదేవ్ ఆలయాలు. ఇక కాలక్రమేణా వీటితో పాటు హరిద్వార్కు మరొకటి కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. అదే అక్కడ 108 అడుగుల భారీ ఎత్తులో ఉండే శివుడి విగ్రహం. హర్ కీ పౌడీకి సమీపంలోనే నేషనల్ హైవే పక్కన కొలువైన ఈ విగ్రహం అక్కడికి వెళ్లే పర్యటకులు, భక్తుల్ని విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. అయితే ఈ భారీ విగ్రహం నిర్మాణం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వారి ప్రకారం- ప్రఖ్యాత భజన్ గాయకుడు, క్యాసెట్ కింగ్గా పేరొందిన టీ- సిరీస్ వ్యవస్థాపకుడు, నిర్మాత గుల్షన్ కుమార్ కారణంగానే ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించారు.
స్థానికుల ప్రకారం, గుల్షన్ కుమార్కు ఎప్పటినుంచో పవిత్ర హరిద్వార్ నగరంపై ఎంతో భక్తిభావం, ఇష్టం ఉండేది. అక్కడ తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే ఎన్నో పాటల్ని చిత్రీకరించారు. గంగా మాత, అలానే పరమశివుడిపై అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగిన గుల్షన్ కుమార్ గంగా నది ఒడ్డున అతిపెద్ద, అత్యంత ఎత్తైన శివుని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరికను వ్యక్తం చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతారు. శివుడి విగ్రహాన్ని అక్కడ ప్రతిష్థించాలని గుల్షన్ కుమార్ కన్న కలల్ని, ఆయన హత్య తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో వారి కుటుంబ సభ్యులు నెరవేర్చారు. 1997 ఆగస్ట్ 12న గుల్షన్ హత్యకు గురయ్యారు.
హరిద్వార్- దేహ్రాదూన్ రహదారి వెంట, హర్ కీ పౌడీకి సమీపంలోని స్వామి వివేకానంద పార్కులో ఈ 108 అడుగుల ఎత్తైన మహా శివుని విగ్రహం ఉంది. పక్కనే స్వామి వివేకానంద విగ్రహం కూడా ఉంటుంది. దీని వెనుక భాగంలో సాధువులు, సన్యాసులు నివసించేందుకు ఒక కుటీరం కూడా ఉంది. అక్కడే చాలా ఏళ్లుగా నివసిస్తున్న సాధువు, జునా అఖాడాకు చెందిన రామన్పురి జీ మహారాజ్ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ వెనుక కథను వివరించారు.
"1990 సమయంలో శివుడికి సంబంధించి ఒక సినిమా చిత్రీకరణ కోసం గుల్షన్ కుమార్ హరిద్వార్ వచ్చారు. గంగా నది తీరంలో ఆయన ఒక ప్రత్యేక భక్తి సంగీత కార్యక్రమాన్ని (జాగరణ) నిర్వహించారు. అప్పుడే అక్కడ ఒక భారీ శివుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలన్న తన కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా ఆ విగ్రహం ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ దిశలో ఉండాలనే విషయాలపైనా ఆయన చర్చించారు. 2000 సంవత్సరంలో తన కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో ఉత్తరప్రదేశ్ నీటిపారుదల శాఖకు చెందిన భూమిలో గంగా నది తీరంలో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి."
- రామన్పురి జీ మహారాజ్, జునా అఖాడా సాధువు
హరిద్వార్ కంఖాల్కు చెందిన శర్మ కుటుంబంతో గుల్షన్ కుమార్కు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేవని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మనోజ్ ఖన్నా చెప్పారు. వల్లభ్ శర్మ, శ్యామ్ శర్మ అనే ఇద్దరు గుల్షన్ కుమార్ మరణానంతరం ఆయన కోరిక గురించి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయగా వారు ముందుకొచ్చి అనుమతులు, విగ్రహ నిర్మాణం, ప్రతిష్ట వంటివి చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అలా గుల్షన్ కుమార్ జీవించి ఉన్న సమయంలో నెరవేరని కల, చనిపోయిన తర్వాత కుటుంబం వల్ల నెరవేరింది.
ఇక ఆ విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన ప్రక్రియ పూర్తయ్యేందుకు సుమారు మూడేళ్లు పట్టింది. 2001లో ప్రయాగ్రాజ్ కుంభమేళా నుంచి తిరిగొచ్చిన తర్వాత తాను భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నానని, తర్వాత మూడేళ్లలో విగ్రహం తయారీ పూర్తయిందని రామన్పురి మహారాజ్ వివరించారు. శాస్త్రోక్తంగా విగ్రహానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ జరిగిందని, ఇప్పుడు ఆ విగ్రహం హరిద్వార్కే ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొస్తుందని అన్నారు. భక్తులు తమ కోరికలు నెరవేరాలని కోరుతూ, మహాశివుడి అనుగ్రహం పొందడానికి ఈ ప్రదేశాన్ని భక్తులు ఎక్కువగా సందర్శిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. మరోవైపు హరిద్వార్లో అతిపెద్దదైన శివుడి విగ్రహమే కాకుండా, ఇతర హర్ కీ పౌడీ, మన్సా దేవి ఆలయాలు, ఇతర ప్రాంతాల్లోని కొన్ని చిన్న ఆలయాల నిర్మాణంలోనూ గుల్షన్ కుమార్ కృషి ఉందని, ఆయన సహకారం అందించారని స్థానిక పురోహితులు ఉజ్జ్వల్ పండిట్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం హరిద్వార్ జిల్లా యంత్రాంగం విగ్రహం నిర్వహణను పర్యవేక్షిస్తుందని సమాచారం. తొలుత విగ్రహం తెలుపు రంగులో ఉండగా, కాలక్రమంలో రంగులు మార్చుతూ వచ్చారు. మధ్యలో రాగి రంగులో పెయింట్ వేయగా, ప్రస్తుతం నీలం రంగులో ఉంది.
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