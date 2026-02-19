గృహిణి నుంచి 'పుట్టగొడుగుల రాణి'గా- జీవితాన్ని మార్చేసిన ఒక్క ఆలోచన
అగ్రి ఎంట్రప్రెన్యూర్గా ఎదిగిన సామాన్య గృహిణి- వ్యవసాయ సేవా కేంద్రం ద్వారా అన్నదాతలకు శోభాదేవి సలహాలు - వర్మీకంపోస్ట్ తయారీ, పుట్టగొడుగుల పెంపకంతో ఆదాయం
Published : February 19, 2026 at 5:05 PM IST
Mushroom Queen Bihar Farmer Shobha Devi : కొన్నేళ్ల క్రితం ఆమె ఇంటిపట్టున ఉండే సామాన్య గృహిణి. కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఆమెను 'పుట్టగొడుగుల రాణి' అని పిలుస్తున్నారు. అంతలా ఆ మహిళామణి జీవితం మారిపోయింది. వ్యవసాయం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలపై వందలాది మంది రైతులు ఆమె నుంచి సలహాలు, సూచనలను తీసుకుంటున్నారు. శోభాదేవి జీవితంలో ఈ ఆకస్మిక మార్పు ఎలా వచ్చింది ? ఆమె పుట్టగొడుగుల రాణిగా ఎలా మారింది ? ఒకప్పుడు సొంత వ్యాపారానికి పెట్టుబడి లేక అవస్థలు పడిన శోభ, ఆత్మగౌరవంతో కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచే స్థాయికి ఎలా ఎదిగింది ? తెలియాలంటే చివరిదాకా ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.
24 ఏళ్లపాటు ఇల్లే లోకంగా జీవితం
బిహార్లోని ముజఫర్పూర్ జిల్లా టిక్హా గ్రామానికి చెందిన శోభాదేవి వయసు 39 ఏళ్లు. ఆమెకు 1995లో పెళ్లి జరిగింది. భర్త రాజ్ కిషోర్ మహతో సౌదీ అరేబియాలో పనిచేస్తూ, ప్రతి నెలా దాదాపు 20వేల రూపాయలను ఇంటికి పంపుతున్నారు. శోభా దేవికి ఒక కుమార్తె, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె ఖుష్బూ (27) బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చదువుతోంది. పెద్ద కుమారుడు మనీష్ (25) వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. చిన్న కుమారుడు అమిత్ (22) ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నాడు. శోభ అత్తమామలు వృద్ధులు. వారి సంరక్షణ బాధ్యత శోభపైనే ఉంది. 1995 నుంచి 2019 సంవత్సరం వరకు ఆమె ఇల్లే లోకంగా జీవించింది. కుటుంబం పోషణ బాధ్యతలన్నీ భర్త రాజ్ కిషోర్ మహతో చూసేవారు. సౌదీ నుంచి ఆయన పంపే అరకొర శాలరీతోనే కుటుంబం గడిచేది.
'జీవిక యోజన' గురించి తెలుసా ?
శోభాదేవి సక్సెస్ సీక్రెట్ను తెలుసుకునే ముందు, మనం'జీవిక యోజన స్కీం'పై ఒక అవగాహనకు రావాలి. ఇది బిహార్లోని నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక స్కీం. 2006-2007 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ స్కీంను ప్రారంభించారు. ప్రపంచ బ్యాంకు మద్దతుతో ఈ స్కీంను అమలు చేస్తున్నారు. దీన్ని బిహార్ రాష్ట్ర గ్రామీణ జీవనోపాధి ప్రమోషన్ కమిటీ నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గ్రామీణ మహిళలతో స్వయం సహాయక బృందాల (SHG)ను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆర్థిక స్వావలంబనను సాధించేందుకు వారికి వివిధ నైపుణ్యాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ పూర్తయ్యాక తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు మంజూరు చేస్తారు. ఈవిధంగా గ్రామీణ మహిళలకు ఎక్కడికక్కడే ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి.
గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చిన సీఎం దీదీ
2020 సంవత్సరంలో శోభాదేవి జీవితం కొత్త మలుపు తీసుకుంది. టిక్హా గ్రామానికి చెందిన ఒక స్వయం సహాయక బృందం (SHG)లో ఆమె చేరింది. శోభాదేవి సభ్యురాలిగా ఉన్న స్వయం సహాయక బృందానికి లీడర్గా ఉన్న మహిళను అందరూ సీఎం దీదీ అని పిలిచేవారు. ఒకరోజు శోభను సీఎం దీదీ పిలిచి, అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ (ఏఈ) అనే ప్రోగ్రామ్ గురించి వివరించారు. జీవిక యోజన స్కీంలో భాగంగా అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ (ఏఈ) ప్రోగ్రాంను అమలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఆసక్తి ఉంటే అందులో చేరాలని సూచించారు. అత్తామామలు, భర్తతో మాట్లాడాక, అందుకు శోభ ఓకే చెప్పారు. ఈ నిర్ణయమే ఆమె ఫ్యూచర్ దిశను డిసైడ్ చేసింది.
21 రోజుల ట్రైనింగ్తో మారిన ఆలోచన
అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ (ఏఈ) ప్రోగ్రాంలో చేరిన స్వయం సహాయక బృందాల(SHG) మహిళలకు 21 రోజుల పాటు శిక్షణను అందించారు. ఈ ట్రైనింగ్ను శోభాదేవి కూడా తీసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆధునిక వ్యవసాయం, వ్యాపార నిర్వహణ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, నర్సరీ నిర్వహణ, పుట్టగొడుగుల పెంపకం, వర్మీ కంపోస్టింగ్, మల్చింగ్ పద్ధతులు, ధాన్యం వ్యాపారం వంటి వాటిపై నిపుణులు అవగాహన కల్పించారు. వీటితో పాటు ఖర్చు నిర్వహణ, లాభాలను పెంచుకోవడం, రైతులతో కమ్యూనికేషన్ వంటి అంశాలనూ నేర్పించారు. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక శోభాదేవి ఆలోచనల్లో మార్పు వచ్చింది. ఆమె ప్రపంచాన్ని చూసే కోణం మారిపోయింది. భవిష్యత్తుపై శోభలో ఆశలు చిగురించాయి. ఆమె కళ్ల ఎదుట చాలా ఉపాధి అవకాశాలు కదలాడాయి.
రూ.2 లక్షల లోన్తో అలా మొదలైంది
అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ (ఏఈ) ప్రోగ్రాం ద్వారా ట్రైనింగ్ పొందాక మహిళలు విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు, వ్యవసాయ సలహాలు ఇవ్వడం వంటి వ్యాపారాలను ప్రారంభించొచ్చు. శోభాదేవి కూడా ఈ దిశగా ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టారు. పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేపట్టడంతో పాటు వ్యవసాయ సేవా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాలని ఆమె డిసైడ్ అయ్యారు. కానీ ఇందుకోసం ఆమెకు అప్పు ఇవ్వడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. చివరకు జీవిక యోజన స్కీం ద్వారా రూ.2 లక్షల లోన్ను శోభ తీసుకున్నారు. తన పొదుపు డబ్బులను వాటికి కలుపుకొని పనిని మొదలుపెట్టారు.
శోభాదేవి స్వయం ఉపాధి ప్రస్థానం
- శోభాదేవి 2021లో వర్మీకంపోస్ట్ తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇంట్లో అప్పటికే పశువులు ఉండటంతో పేడ పుష్కలంగా లభించింది. కేవలం వానపాములు, వర్మీ బెడ్లను బయటి నుంచి కొనుగోలు చేశారు. ఈవిధంగా తొలిసారిగా రూ.3వేల వర్మీకంపోస్ట్ను తయారుచేసి శోభ విక్రయించారు. దీంతో ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది
- మరోవైపు 2021 నుంచే పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని శోభాదేవి కొనసాగించారు. శోభ మరొక లోన్ తీసుకొని వ్యవసాయ సేవా కేంద్రాన్ని (ఏఈ సర్వీస్ సెంటర్) ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా వచ్చే లాభాలను తిరిగి అందులోకే పెట్టుబడి పెట్టారు. తద్వారా వ్యాపారాన్ని క్రమంగా విస్తరించి, సకాలంలో రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించి, తన క్రెడిట్ను బలోపేతం చేసుకున్నారు
- గతంలో రైతులు సరైన అవగాహన లేక అతిగా ఎరువులు వేయడం, తప్పుడు ఎరువులు వాడటం వంటివి చేసేవారు. దీనివల్ల పంట నష్టం జరిగేది. కానీ వ్యవసాయ సేవా కేంద్రం ద్వారా నేల నిర్వహణ, పంట సాగు మెళకువలు, తెగుళ్ల సంబంధిత సమస్యలపై రైతులకు శోభ కచ్చితమైన సలహాలను అందించారు. తద్వారా వారికి ఆమెపై నమ్మకం ఏర్పడింది
- ఇంకోవైపు పుట్టగొడుగుల పెంపకంలోనూ శోభ పురోగతిని సాధించారు. తన వ్యవసాయ సేవా కేంద్రాని(ఏఈ సర్వీస్ సెంటర్)కి వచ్చే రైతులతో ఆమెకు బలమైన కస్టమర్ నెట్వర్క్ ఏర్పడింది. ఈ రైతుల్లో చాలామంది శోభ నుంచి పుట్టగొడుగులను కొనడం మొదలుపెట్టారు. పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై ఆమె నుంచి సలహాలను పొందసాగారు
- మొత్తం మీద శోభ మొదలుపెట్టిన పుట్టగొడుగుల పెంపకం మూడుపువ్వులు ఆరుకాయలు అన్నట్టుగా వర్ధిల్లింది. మోతీపూర్, పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన దాదాపు 400 మంది రైతులతో ఆమెకు కస్టమర్ బేస్ ఏర్పాటైంది. ఈ రైతులు శోభా దేవి నుంచి పుట్టగొడుగులను కొని స్థానిక మార్కెట్లలో రిటైల్ ధరలకు అమ్ముకుంటారు. దీనిద్వారా శోభకు ప్రతినెలా రూ.15,000 దాకా నికర ఆదాయం వస్తుంది
ఏమిటీ అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ (ఏఈ) ప్రోగ్రాం ?
అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ (ఏఈ) ప్రోగ్రాంను బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన జీవిక యోజన స్కీం, సింజెంటా ఫౌండేషన్ ఇండియా కలిసి అమలు చేస్తున్నాయి. గ్రామీణ మహిళలు, యువతకు స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం. రైతులకు సేవలు, సలహాలను అందించేలా యువత, మహిళలను సన్నద్ధం చేయడం ఈ కార్యక్రమం మరొక ముఖ్య సంకల్పం. శోభాదేవి జీవితంలో మార్పును తెచ్చింది కూడా అగ్రికల్చర్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ ప్రోగ్రామే. ఆమె జీవితంలో వచ్చిన మార్పు అక్కడితో ఆగలేదు. పరిసర గ్రామాలకు చెందిన వందలాది మంది రైతుల వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చింది. అన్నదాతల కుటుంబాల్లోనూ ఆనందాల్ని నింపింది.