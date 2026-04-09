దుస్తులు ఇస్త్రీ చేసే వ్యక్తికి రోజుకు రూ.500 ఆదాయం- రూ.598 కోట్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు
పేద వ్యక్తికి షాకిచ్చిన ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు- దుస్తులు ఇస్త్రీ చేసే వ్యక్తికి రూ.598 కోట్ల ఐటీ నోటీసులు- ఆందోళనలో బాధితుడు
Published : April 9, 2026 at 12:36 PM IST
Ironer Income Tax Notice : రోజంతా కష్టపడి దాదాపు రూ.500 సంపాదించే దుస్తులు ఇస్త్రీ చేసే వ్యక్తికి ఏకంగా రూ.598 కోట్లు ఆదాయపు పన్ను కట్టాలంటూ నోటీసులు వచ్చాయి. వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఈ ఘటన రాజస్థాన్లోని అజ్మీర్లో జరిగింది. ఈ ఐటీ నోటీసులు చూసి దుస్తులు ఇస్త్రీ చేసే వ్యక్తి షాక్ తిన్నాడు. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
అసలేం జరిగిందంటే?
అజ్మీర్లోని రామ్నగర్కు చెందిన జితేంద్ర కుమార్ బడోలియా దుస్తులు ఇస్త్రీ చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అతడికి 2026 ఏప్రిల్ 1న ఆదాయపు పన్ను శాఖ రూ. 598 కోట్ల నోటీసు జారీ చేసింది. ఆ నోటీసును చూసి జితేంద్ర తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యాడు. వెంటనే ఒక న్యాయవాదిని సంప్రదించాడు. ఆ తర్వాత అసలు విషయం బయటపడింది. పాలీకి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త జితేంద్ర పోగొట్టుకున్న పాన్ కార్డును దుర్వినియోగం చేసి అతడి పేరు మీద వజ్రాల వ్యాపార లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు తేలింది. ఆ తర్వాత పాలీకి చెందిన వ్యాపారవేత్త శత్రుఘ్నన్ సింగ్పై గంజ్ పోలీస్స్టేషన్లో జితేంద్ర ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఇస్త్రీ చేసుకుని జీవనం సాగించే జితేంద్ర బడోలియాకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1న రూ. 598 కోట్ల పన్ను చెల్లించాలని ఐటీ నోటీసులు అందాయని ఆయన తరఫు న్యాయవాది రాకేశ్ థాడా తెలిపారు. జితేంద్ర పేరిట రూ. 598,50,27,726 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను బకాయి ఉందని ఆ నోటీసులో ఐటీ అధికారులు పేర్కొన్నారని అన్నారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నోటీసును అందుకున్న వెంటనే జితేంద్ర, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర భయాందోళనలకు, మనోవేదనకు గురయ్యారని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత జితేంద్ర తనను సంప్రదించాడని, నోటీసును పరిశీలించి దాని ప్రామాణికతను నిర్ధరించుకోవడానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లిన తర్వాతే అసలు నిజం బయటపడిందని చెప్పారు.
'పాన్ కార్డు దుర్వినియోగం చేసి లావాదేవీలు'
"జితేంద్ర కుమార్ బడోలియా పాన్ కార్డు కొన్నాళ్ల క్రితం పోయింది. దాన్ని పాలికి చెందిన శత్రుఘ్న సింగ్ దుర్వినియోగం చేసి జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు పొందాడు. అంతేకాకుండా జితేంద్ర పేరుతో వజ్రాలు, ఆభరణాల విక్రయాలు జరిపాడు. ఐటీ శాఖ నుంచి వచ్చిన నోటీసుకు సమాధానంగా మేము ఒక అధికారిక న్యాయపరమైన వివరణను సమర్పిస్తాం. ఈ ఘటనపై బాధితుడైన జితేంద్ర కుమార్ బడోలియా గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై సంబంధిత బ్యాంకుకు కూడా ఒక నోటీసు పంపిస్తాం. " అని న్యాయవాది రాకేశ్ థాడా పేర్కొన్నారు.
"నేనే వేరే వ్యాపారమేదీ చెయ్యట్లేదు "
తన తల్లిదండ్రుల నుంచి వేరుగా తాను జీవిస్తున్నానని ఐటీ నోటీసులు అందుకున్న రాజేంద్ర కుమార్ తెలిపాడు. దుస్తులను ఇస్త్రీ చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నానని వెల్లడించాడు. తనకు రోజుకు సుమారు రూ.500-రూ.700 వరకు ఆదాయం వస్తుందని పేర్కొన్నాడు. కొన్నేళ్ల క్రితం పాన్ కార్డును పోగొట్టుకున్నానని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఆ కార్డును దుర్వినియోగం చేసి అక్రమంగా ఒక బ్యాంకు ఖాతా తెరిచారని అన్నాడు. అలాగే జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు పొందారని, కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించారని వెల్లడించాడు. పాలికి చెందిన శత్రుఘ్నన్పై గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశానని స్పష్టం చేశాడు. దుస్తులను ఇస్త్రీ చేయడమే తన ఏకైక వృత్తి అని, తాను మరే ఇతర వ్యాపారం చేయట్లేదని వివరించాడు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు
తన పాన్ కార్డును దుర్వినియోగం చేసి కోట్లాది రూపాయల విలువైన అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించారని ఆరోపిస్తూ జితేంద్ర కుమార్ తమకు ఫిర్యాదు చేశారని గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏఎస్ఐ రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలిపారు. రూ.598 కోట్ల పన్ను చెల్లించాలని రాజేంద్రకు ఐటీ నోటీసులు జారీ అయ్యాయని వెల్లడించారు.