చురుగ్గా కదులుతున్న రుతుపవనాలు- రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్!
దక్షిణ భారత్ వైపునకు వేగంగా కదులుతున్న రుతుపవనాలు- రాబోయే రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని IMD వెల్లడి
Published : June 26, 2026 at 1:29 PM IST
Monsoon Conditions South India : దేశ ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. జూన్ ప్రారంభంలో కాస్త నెమ్మదిగా కదిలిన నైరుతి రుతుపవనాలు, తిరిగి పుంజుకుని దక్షిణ భారత్ వైపు వేగంగా కదులుతున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణ, తమిళనాడు, తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే కర్ణాటకలో బలమైన గాలులు వీచే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు IMD తెలిపింది. తుఫాను వాతావరణం, బలమైన గాలుల కారణంగా అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని తీర ప్రాంతాలకు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని భారత వాతావరణ శాఖ మత్స్యకారులకు సూచించింది.
మరోవైపు, ఉత్తర భారత్లోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాబోయే 3- 4 రోజుల్లో గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్, బిహార్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లోకి రుతుపవనాలు మరింత విస్తరించడానికి అవకాశాలు ఉన్నట్లు IMD పేర్కొంది. అలాగే దేశంలో పశ్చిమ తీర ప్రాంతాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. కాగా, జూలై 2 వరకు కొంకణ్, గోవా, మధ్య మహారాష్ట్రలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.