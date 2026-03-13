'అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ రద్దు ప్రచారంలో నిజం లేదు'- భారత ప్రభుత్వం

అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేస్తుందనే ప్రచారం అబద్ధం : ప్రభుత్వ వర్గాలు

Modi - Trump
Modi - Trump (Source : PTI (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 10:35 PM IST

India US Trade Deal : అమెరికాతో ఇటీవల కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేయనుందని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​ రద్దు చేసుకోనున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు అవాస్తవమని శుక్రవారం పేర్కొంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసేందుకు భారత్- అమెరికా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

కాగా, అమెరికా తయారీ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అనైతిక విదేశీ పద్ధతులను పరిశీలించడానికి ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇటీవల దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. ఇందులో యూఎస్ వాణిజ్య భాగస్వాములైన భారత్, చైనా, జపాన్, యూరోపియన్ యూనియన్‌ ఉన్నాయి. ఇందులో విదేశీ వాణిజ్య విధానాలు, పద్ధతులు అమెరికా వ్యాపారంపై భారం లేదా వివక్షతను కలిగిస్తున్నాయా అనే విషయాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు యూఎస్​ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అమెరికా​తో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడాన్ని భారత్ ఆలస్యం చేస్తుందని, డీల్​ను రద్దు చేసే ఆలోచనలో ఉందని ప్రచారం మొదలైంది.

ఏప్రిల్​లో సంతకాలు
అయితే భారత్‌- అమెరికాల మధ్య ఇటీవల వాణిజ్య ఒప్పందంపై భారత్‌లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్‌ శుక్రవారం ప్రస్తావించారు. ఇండియాటుడే కాంక్లేవ్‌ 2026లో మాట్లాడిన ఆయన ఈ డీల్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌- భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత స్నేహం వల్లే ఈ డీల్‌ కుదిరిందని ఆయన అన్నారు. వచ్చే నెలలో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరగొచ్చని తెలిపారు. అలాగే రుదేశాల మధ్య త్వరలోనే క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌ అగ్రిమెంట్​ కూడా కుదరనుందని వెల్లడించారు.

