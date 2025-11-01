ETV Bharat / bharat

మహిళా స్వావలంబనకు 600 ఏళ్ల క్రితమే పునాది- బిజినెస్‌'ఉమెన్​'కు ప్రత్యేక 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్

600 ఏళ్ల క్రితమే భారత్‌లో మహిళా స్వావలంబన- 12-15 ఏళ్లలోపు యువతులకు సొంత వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహం

Turi Hatri Market Raipur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 8:47 PM IST

Turi Hatri Market Raipur : చైనా, అమెరికా లాంటి దేశాలను చూసి మహిళల స్వయం సమృద్ధి, ఆర్థిక స్వావలంబనకు సంబంధించిన పాఠాలను నేర్చుకోవాలని కొందరు నీతులు చెబుతుంటారు. వాస్తవానికి ఆ దిశగా తొలి అడుగులు పడిందే మన భారతదేశంలో. 600 ఏళ్ల క్రితమే ఛత్తీస్‌గఢ్ రాజధాని రాయ్‌పుర్‌లో మహిళలు ప్రత్యేకమైన వాణిజ్య మార్కెట్‌ను నిర్వహించేవారు. అక్కడికి వెళ్లే కస్టమర్లలోనూ అత్యధికులు మహిళలే ఉండేవారు. చారిత్రక 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్ విశేషాలతో ఈటీవీ భారత్ కథనమిది.

మహిళా వ్యాపారులకు ప్రత్యేక మార్కెట్
మనదేశానికి బ్రిటీషర్ల నుంచి స్వాతంత్య్రం రావడానికి ముందు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 14 రాచరిక రాష్ట్రాలు, 36 ఎస్టేట్‌లు ఉండేవి. చరిత్ర పుటల్లో ఇంకా వెనక్కి వెళితే, క్రీస్తు శకం 1000 సంవత్సరంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో కాలచూరి రాజవంశం పాలన మొదలైంది. 1400 సంవత్సరంలో ఈ రాజవంశం రెండుగా చీలిపోయింది. ఈ వంశంలోని ఒకవర్గం వారు రాయ్‌పూర్ కేంద్రంగా, మరో వర్గం వారు రాష్ట్రంలోని రత్నపుర కేంద్రంగా పాలన సాగించేవారు. రాయ్‌పుర్‌లోని కాలచూరి రాజవంశీకులు నగరంలోని బూడా తలాబ్ ప్రాంతాన్ని తమ రాజధానిగా చేసుకున్నారు. దీనికి సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతంలో యువ మహిళా వ్యాపారులను ప్రోత్సహించేందుకు ఒక ప్రత్యేక మార్కెట్‌ను రాజ వంశీకులు నిర్మించారు. దానికి 'టూరీ హట్రీ' అని పేరు పెట్టారు. టూరీ అంటే యువతి (అమ్మాయి) అని, హట్రీ అంటే మార్కెట్ అని అర్థం. ఇప్పటిదాకా రాయ్‌పుర్‌లో ఈ మార్కెట్‌ కొనసాగుతోంది. దాని పేరును కూడా మార్చలేదు.

Turi Hatri Market Raipur
మహిళల కోసం టూరీ హట్రీ మార్కెట్ (ETV Bharat)
Turi Hatri Market Raipur
'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్ (ETV Bharat)

12-15 ఏళ్లలోపు యువతుల సొంత వ్యాపారాలు
'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్‌లోని దుకాణాలను అప్పట్లో 12 నుంచి 15 ఏళ్లలోపు అమ్మాయిలే నిర్వహించే వారని చరిత్రకారుడు డాక్టర్ రామేంద్రనాథ్ మిశ్రా తెలిపారు. అన్ని కులాలు, సామాజిక వర్గాలకు చెందిన యువతులకు ఈ మార్కెట్‌లో దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశాన్ని ఆనాడు ఇచ్చారు. కాలచూరి రాజవంశీకులు ప్రజలకు కులం, సామాజిక వర్గం ఆధారంగా పనిని/వ్యాపారాన్ని కేటాయించేవారు. 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్‌లో మరార్, పటేల్ వర్గాల యువతులు కూరగాయలు అమ్మేవారు. తంబోలి (బరాయ్) వర్గం ప్రజలు పాన్ షాపులు నడిపేవారు. మరార్,పటేల్ వర్గాల ప్రజలు కూరగాయలు విక్రయించేవారు. మార్కెట్‌లో కేటాయించిన నిర్దిష్ట స్థలాల్లో నేలపైనే కూర్చొని వస్తువులను, ఉత్పత్తులను సేల్ చేసేవారు. ఈవిధంగా కూరగాయల దుకాణాలు, పాన్ షాపులు, దుస్తులను ఉతికే దుకాణాలు, చెప్పులను కుట్టే దుకాణాలు, ధాన్యపు దుకాణాలను స్వయంగా యువతులే నడిపేవారు. దీంతోపాటు 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్‌కు వీలైనంత మేరకు మహిళలే వెళ్లాలని ఆనాడు సూచనలు చేస్తుండేవారు.

Turi Hatri Market Raipur
రాయ్​పుర్​లో 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్ (ETV Bharat)

నేటి 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్ ఎలా ఉంది ?
రాయ్‌పుర్‌లోని 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్ సమీపంలో జగన్నాథ స్వామి ఆలయం ఉంది. ఇది చాలా పురాతనమైంది. ఈ ఆలయం దగ్గర దాదాపు 500 ఏళ్ల ప్రాచీన మర్రి చెట్టు, రావి చెట్టు ఉన్నాయి. ఇవి 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్ ఘనతకు, రాయ్‌పుర్ చరిత్రకు నిలువెత్తు సాక్షుల లాంటివి. ఏటా రాయ్‌పుర్‌లో జరిగే జగన్నాథ రథయాత్ర ఈ జగన్నాథ ఆలయం నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. నేటికీ 'టూరీ హట్రీ' మార్కెట్‌లో దుకాణదారులు ఎంతో సామరస్యంగా వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు. అయితే దుకాణాల నిర్వహణలో మహిళలు, యువతుల పాత్ర బాగా తగ్గింది. ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్‌లో ఆభరణాలు, వస్త్రాలు, మూలికలు, అంత్యక్రియల సామగ్రి దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయి.

Turi Hatri Market Raipur
మహిళల కోసం ప్రత్యేక టూరీ హట్రీ మార్కెట్ (ETV Bharat)

టూరీ హట్రీ మార్కెట్‌ చరిత్ర పెద్దది
'టూరీ హట్రీ మార్కెట్‌కు చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉందని డాక్టర్ రామేంద్రనాథ్ మిశ్రా ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు. 'అప్పట్లో యువతులే ఇక్కడి దుకాణాలను నడిపేవారు. అన్ని కులాల వారు తమతమ ఉత్పత్తులను ఈ మార్కెట్‌లో అమ్మేవారు. రాయ్‌పుర్‌ నగరానికి వచ్చేవారు తప్పక ఈ మార్కెట్‌ను చూడాలి. మరాఠాల పాలనా కాలంలో రాయ్‌పుర్‌ నగరంలో గోల్ బజార్ పేరుతో మరొక మార్కెట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం, వారిని వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సహించేందుకు కొన్ని శతాబ్దాల క్రితమే మనదేశంలో ప్రయత్నాలు జరగడం గొప్ప విషయం' అని రామేంద్రనాథ్ మిశ్రా అన్నారు.

Turi Hatri Market Raipur
రాయ్​పుర్​లోని టూరీ హట్రీ మార్కెట్ (ETV Bharat)

'ఈ మార్కెట్‌‌ ఒక షాపింగ్ హబ్'
'చారిత్రక టూరీ హట్రీ మార్కెట్‌ నేటికీ మా రాయ్‌పుర్ సిటీలో ఉంది. దానికి చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉందని మాకు పెద్దలు చెప్పారు. అక్కడ అన్ని రకాల వస్తువులు లభిస్తాయి. నిత్యం ఎంతోమంది అక్కడికి వెళ్లి షాపింగ్ చేస్తుంటారు. మార్కెట్ సమీపంలోనే జగన్నాథ స్వామి ఆలయం ఉంది. దానికి భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది' అని రాయ్‌పుర్‌కు చెందిన విజయ్ కుమార్ ఝా తెలిపారు.

Turi Hatri Market Raipur
టూరీ హట్రీ మార్కెట్ (ETV Bharat)

