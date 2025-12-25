ETV Bharat / bharat

లక్షల విలువైన చికిత్స ఉచితం- పిల్లలకు సరికొత్త జీవితం అందిస్తున్న డాక్టర్

20 లక్షల ఖరీదైన ఆపరేషన్ పేదలకు ఉచితం - వందల మంది చిన్నారులకు వినికిడి భాగ్యం

Rajasthan Real Life Santa for Deaf Children
On Christmas, Dr Mohnish Grover celebrates with the children whose surgeries he has performed (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasthan Real Life Santa for Deaf Children: ప్రతి ఏటా క్రిస్మస్​ వచ్చిందంటే చాలు, పిల్లలందరికీ క్రిస్మస్ తాత (శాంతాక్లాజ్) గుర్తొస్తాడు. ఎర్రటి కోటు వేసుకుని, భుజాన పెద్ద సంచి తగిలించుకుని, రకరకాల బొమ్మలు, చాక్లెట్లు ఇస్తూ పిల్లలను ఆనందపరుస్తాడు. ఆ ఆనందం ఆ ఒక్క రోజు, బొమ్మ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ, రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌లోని ఓ డాక్టర్ ఇచ్చే బహుమతి మాత్రం ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. ఇంతకీ ఆయన ఇచ్చే బహుమతి ఏంటో తెలుసా? 'మాట, పాట, వినిపించే శక్తి'. అవును, పుట్టుకతోనే ప్రపంచం నిశబ్దంగా మారిపోయిన వేలాది మంది చిన్నారులకు ఆయన వినికిడి శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నారు. మూగవోయిన వారి గొంతుకల్లో మాటలు పలికిస్తున్నారు. ఆయనే డాక్టర్ మోహనీష్ గ్రోవర్. రాజస్థాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఆసుపత్రిలో సీనియర్ ఈఎన్‌టీ స్పెషలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్న ఈ వైద్యుడి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే.

365 రోజులూ పిల్లల పాలిట దేవుడిలా
డాక్టర్ మోహనీష్ గ్రోవర్ పిల్లల పాలిట దేవుడిలా నిలుస్తున్నారు. పుట్టుకతోనే చెవిటి, మూగ సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలను ఆయన అక్కున చేర్చుకుంటున్నారు. వారికి 'కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్' అనే అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆ పిల్లలు మళ్లీ శబ్దాలను వినగలుగుతున్నారు.

CHILDREN HEARING DISABILITY
How A Rajasthan Surgeon Is Giving Children The Gift Of Sound And Voice (ETV Bharat)

ఏంటి ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్?
చాలామంది వినికిడి లోపం ఉంటే సాధారణ 'హియరింగ్ ఎయిడ్' సరిపోతుందని అనుకుంటారు. కానీ అది అందరికీ పనిచేయదు. పుట్టుకతోనే తీవ్రమైన వినికిడి లోపం ఉన్నవారికి సాధారణ మెషీన్లు పనికిరావు. అలాంటి వారికి 'కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్' ఒక వరం లాంటిది. దీనిని శస్త్రచికిత్స ద్వారా చెవి వెనుక భాగంలో, చర్మం లోపల అమర్చుతారు. ఇది చెవిలోని దెబ్బతిన్న భాగాలను వదిలేసి, నేరుగా మెదడులోని నరాలకు శబ్ద సంకేతాలను పంపిస్తుంది. దీనివల్ల పిల్లలు శబ్దాలను గుర్తించడం మొదలుపెడతారు. మెల్లగా వినడం అలవాటు చేసుకుని, తర్వాత మాట్లాడటం కూడా నేర్చుకుంటారు.

20 లక్షల ఖర్చు, కానీ ఇక్కడ ఉచితం!
కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అనేది చాలా ఖరీదైన వ్యవహారం. ఈ శస్త్రచికిత్సకు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో సుమారు రూ. 18 నుంచి 20 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది భరించలేని భారం. ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో అని కన్నీరు పెట్టుకునేవారు. ఇక్కడే డాక్టర్ గ్రోవర్, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ పథకం అండగా నిలిచాయి. రాజస్థాన్‌లోని 'ముఖ్యమంత్రి చిరంజీవి స్వాస్థ్య బీమా యోజన' ద్వారా ఈ చికిత్సను ఇప్పుడు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. డబ్బు లేదన్న బెంగ లేకుండా పేద పిల్లలు ఇప్పుడు వినగలుగుతున్నారు.

RAJASTHAN DEAF CHILDREN TREATMENT
How A Rajasthan Surgeon Is Giving Children The Gift Of Sound And Voice (ETV Bharat)

జైపుర్ నుంచి జిల్లాల దాకా
డాక్టర్ మోహనీష్ గ్రోవర్ సేవలు కేవలం జైపూర్‌కే పరిమితం కాలేదు. గతంలో ఆయన సవాయ్ మాన్ సింగ్ ఆసుపత్రిలో పనిచేశారు. అక్కడ వందలాది మంది పిల్లలకు ఈ ఆపరేషన్లు చేసి కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆర్.యు.హెచ్.ఎస్ ఆసుపత్రిలోనూ ఈ సేవలను ప్రారంభించారు. ఇటీవల ఆర్.యు.హెచ్.ఎస్ ఆసుపత్రిలో మొట్టమొదటి కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఆయన కృషితో ఇప్పుడు బికనీర్, అజ్మీర్, ఉదయపూర్, జోధ్‌పూర్, కోటా, గంగానగర్ వంటి ఇతర జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనూ ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

పండుగ నాడు పిల్లలతోనే
డాక్టర్ గ్రోవర్ కేవలం ఆపరేషన్ చేసి వదిలేసే రకం కాదు. ఆయనకు పిల్లలంటే అమితమైన ప్రేమ. క్రిస్మస్, దీపావళి వంటి పండుగలను ఆయన ఆ పిల్లలతోనే జరుపుకొంటారు. ఎవరికైతే తాను ఆపరేషన్ చేశారో, ఆ పిల్లలను కలుసుకుని వారి సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు. వారు మాట్లాడే మాటలు వింటూ మురిసిపోతారు. "పుట్టుకతో వినలేని పిల్లలు మాట్లాడలేరు. వినికిడి యంత్రాలు వారికి సాయం చేయలేవు. కానీ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అద్భుతాలు చేస్తుంది. ఆ పిల్లవాడు త్వరలోనే మాట్లాడటం నేర్చుకుంటాడు" అని డాక్టర్ గ్రోవర్ ఆనందంగా చెబుతారు.

విదేశాల్లోనూ కీర్తి ప్రతిష్టలు
డాక్టర్ మోహనీష్ గ్రోవర్ ప్రతిభ దేశ సరిహద్దులు దాటింది. కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీల్లో ఆయన దిట్ట. మంగోలియా వంటి దేశాల ప్రభుత్వాలు ఆయన్ను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించాయి. అక్కడ వెళ్లి అక్కడి వైద్యులకు ఈ ఆపరేషన్ ఎలా చేయాలో ఆయన శిక్షణ ఇచ్చారు. దేశంలోనే అతి పిన్న వయసులో 'ఆల్ ఇండియా రైనాలజీ సొసైటీ'కి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన ఘనత కూడా ఆయన సొంతం. 2010లో మొదలైన ఈ ప్రస్థానం, నేడు వేలాది కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది.

అరుదైన గౌరవం - ఈ డాక్టర్​ హార్స్​ రైడర్ కూడా​

100ఏళ్ల వైద్యురాలి ఔదార్యం- జీవితంలో సంపాదించిన రూ.3.4కోట్లు ఎయిమ్స్​కు విరాళం

TAGGED:

WHAT IS A COCHLEAR IMPLANT
CHILDREN HEARING DISABILITY
RAJASTHAN DEAF CHILDREN TREATMENT
ENT SPECIALIST DR MOHNISH GROVER
COCHLEAR IMPLANT IN GOVT HOSPITALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.