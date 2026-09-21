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భారతీయుల ఓటు హక్కును హరించే పద్ధతిగా SIR : కాంగ్రెస్ విమర్శలు

దేశ రాజధానిలో 33 లక్షల మందికి ఎస్ఐఆర్ నోటీసులు- వీటిపై తీవ్రంగా స్పందించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ- భారతీయుల ఓటు హక్కును హరించే పద్ధతిగా ఎస్ఐఆర్ మారిపోయింది ఎద్దేవా

Congress On SIR
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 12:51 PM IST

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Congress On SIR : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ (ఎస్ఐఆర్)పై కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఎస్ఐఆర్‌ను భారతీయుల ఓటు హక్కును హరించే పద్ధతిగా అభివర్ణించింది. సర్‌ ప్రక్రియలో భాగంలో సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారంలో వ్యత్యాసాలు ఉండడంతో దేశ రాజధాని దిల్లీలో 33.13 లక్షల మంది ఈసీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు.

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