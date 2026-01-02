ETV Bharat / bharat

ఒకే అసెంబ్లీ సీటుకు వెయ్యి మందికిపైగా పోటీ- 1032 మంది అభ్యర్థులను ఓడించిన DMK నాయకురాలు!

1996లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మోడక్కురిచ్చి సెగ్మెంట్ వెరీ స్పెషల్- అక్కడి నుంచి 1033 మంది పోటీ- 1032 మంది అభ్యర్థులను ఓడించిన డీఎంకే మహిళా నేత సుబ్బులక్ష్మి జగదీశన్

Tamilnadu Modakurinchi 1996 Elections
Tamilnadu Modakurinchi 1996 Elections (ETV Bharat)
Published : January 2, 2026 at 12:48 PM IST

Tamilnadu Modakurinchi 1996 Elections : ఏదైనా రాష్ట్రంలో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక నియోజకవర్గంలో మహా అయితే ఐదుగురు లేదా 25 మంది, మరి ఎక్కువలో ఎక్కువ 50 మంది వరకు పోటీ చేస్తారు. అయితే 1996లో తమిళనాడులో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓ నియోజకవర్గంలో ఏకంగా 1033 మంది బరిలో నిలిచారు. ఈ విషయంలో అప్పట్లో సంచలనమైంది. అందుకే ఈ స్టోరీలో ఆ ఎన్నికల్లో అంత మంది బరిలో దిగడానికి కారణాలేంటి? పోటీలో గెలిచిన అభ్యర్థి ఎవరు? అంత మందికి ఎన్నికల గుర్తు కేటాయింపు ఎలా జరిగింది? వంటి విషయాలు సవిరంగా ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సక్సెస్ ఫుల్​గా ఎన్నికలు నిర్వహించిన ఈసీ
ఇప్పుడు ఈవీలం ద్వారా ఎన్నికలు జరుగుతున్న కాలంలోనే ఒక నియోజకవర్గంలో 50 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తే పోలింగ్ స్టేషన్‌ కు నాలుగు ఓటింగ్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తోంది. 1996 నాటికి ఈవీఎంలు అందుబాటులోకి రాలేదు. దీంతో బ్యాలెట్ పేపర్లు ద్వారా ఎన్నికలు జరిగేవి. అయినప్పటికీ మోడక్కురిచ్చి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలను ఈసీ విజయవంతంగా నిర్వహించింది.

రైతు సంఘాల నాయకులు భారీ సంఖ్యలో నామినేషన్లు
ఈరోడ్ జిల్లా రైతులు తమ సమస్యలు, పలు డిమాండ్ల సాధన కోసం నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు దృష్టిని ఆకర్షించడానికి రైతు సంఘాల తరపున 1000 మందికి పైగా అభ్యర్థులు మోడక్కురిచ్చి నుంచి బరిలో దిగారు. అలాగే తమిళనాడులో ప్రధాన పార్టీలైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే తరఫున కూడా అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. మోడక్కురిచ్చి నియోజకవర్గంలో మొత్తం 1,033 నామినేషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. దీంతో ఎన్నికల సంఘం ఉలిక్కిపడింది. అంతలోనే పోలింగ్ తేదీ వచ్చేసింది.

దీంతో ఆ ఒక్క నియోజకవర్గానికి మాత్రమే ఎన్నికలను వాయిదా వేసింది. ఆ తర్వాత మోడక్కురిచ్చి నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల కోసం ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈసీ అధికారులు. 1033 మంది అభ్యర్థుల పేర్లతో కూడిన 120 పేజీల బ్యాలెట్ బుక్​ను ముద్రించారు. పోలింగ్ రోజున ప్రతి ఓటరుకు బ్యాలెట్ పుస్తకాన్ని ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఓటర్లు తమకు నచ్చిన అభ్యర్థిని బుక్​లో వెతుక్కుని ఓటేశారు. కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు ఈసీ చిహ్నాలను కేటాయించలేకపోవడం గమనార్హం.

1030 మంది డిపాజిట్ గల్లంతు
ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన 1033 మంది అభ్యర్థులలో 1030 మంది డిపాజిట్ కోల్పోయారు. 88 మందికి ఒక్క ఓటు కూడా రాలేదు. 158 మంది ఒకే ఒక్క ఓటును పొందారు. డీఎంకే తరపున పోటీ చేసిన సుబ్బులక్ష్మి జగదీశన్ 39,540 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. జగదీశన్​కు 64,436 ఓట్లు కాగా, అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థికి కేవలం 24,894 ఓట్లు మాత్రమే పడ్డాయి.

మోడక్కురిచ్చి ఎన్నికల తర్వాతే ఈసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిరోధించడానికి వివిధ ఎన్నికల సంస్కరణలను తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా, అభ్యర్థుల డిపాజిట్ మొత్తాన్ని పెంచింది. అదనంగా, పోటీ చేసే అభ్యర్థికి అదే నియోజకవర్గానికి చెందిన 10 మంది బలపర్చాలని నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల సంస్కరణలను తీసుకురావడానికి మోడక్కురిచి శాసనసభ ఎన్నిక ప్రధాన కారణమని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు.

డీఎంకే భారీ కేతనం
1996లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే) విజయదుంధుబి మోగించింది. 234 సీట్లకుగానూ 221 సీట్లను గెల్చుకుని ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో డీఎంకే నాయకుడు కరుణానిధి సీఎం అయ్యారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఏఐఏడీఎంకే ఘోర పరాభవం చవిచూసింది. కేవలం నాలుగు సీట్లకే పరిమితమైంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

