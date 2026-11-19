రెస్టారెంట్లలో సర్వీస్ ఛార్జీలపై నిషేధం కొనసాగింపు- హైకోర్టు క్లారిటీ
Delhi High Court on Service Charges : వినియోగదారుల నుంచి తప్పనిసరిగా సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు తాము ఎలాంటి తాత్కాలిక ఉపశమనం ఇవ్వలేదని దిల్లీ హైకోర్టు గురువారం స్పష్టం చేసింది.
Published : November 19, 2026 at 6:53 PM IST
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో భోజనం చేసిన తర్వాత బిల్లు చూస్తే చాలు, సర్వీస్ ఛార్జీ పేరుతో అదనపు బాదుడు కస్టమర్లకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. నిబంధనలు ఉన్నా సరే, కొన్ని హోటళ్ల యజమాన్యాలు మాత్రం తమ పద్ధతిని మార్చుకోవడం లేదు. అయితే, తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై దిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అసలు హైకోర్టు ఏం చెప్పింది? రెస్టారెంట్లకు ఎలాంటి షాక్ తగిలింది? అన్న విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సర్వీస్ ఛార్జీలపై హైకోర్టు ఏం చెప్పింది?
కస్టమర్ల నుంచి బలవంతంగా సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు రెస్టారెంట్లకు తాము ఎలాంటి తాత్కాలిక వెసులుబాటు ఇవ్వలేదని దిల్లీ హైకోర్టు గురువారం తేల్చిచెప్పింది. సర్వీస్ ఛార్జీల వసూలును నిషేధిస్తూ గతంలో సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పు అమలులో ఉంటుందని యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ నితిన్ వాసుదేవ్ సాంబ్రే, జస్టిస్ సంజయ్ శర్మల ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. కోర్టు ఆదేశాలను పక్కనపెట్టి కొన్ని రెస్టారెంట్లు ఇప్పటికీ బిల్లుల్లో సర్వీస్ ఛార్జీలను కలుపుతున్నాయని కేంద్రం తరఫు న్యాయవాది చేతన్ శర్మ కోర్టుకు వివరించారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం, రెస్టారెంట్ సంఘాలకు అనుకూలంగా తాము ఎలాంటి రక్షణ ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదని పేర్కొంది. నేషనల్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్ఆర్ఏఐ) ఫెడరేషన్ ఆఫ్ హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎఫ్హెచ్ఆర్ఏఐ) చేసిన అప్పీళ్లను విచారణకు స్వీకరించింది.
అసలు వివాదం ఏంటి?
బిల్లుల్లో ఆటోమేటిక్గా సర్వీస్ ఛార్జీలు కలపొద్దంటూ కేంద్ర వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థ (సీసీపీఏ) 2022 జులైలో ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తమ అనుమతి తీసుకోకుండా రెస్టారెంట్లు సాధారణంగా 5 నుంచి 20 శాతం వరకు సర్వీస్ ఛార్జీలను జోడిస్తున్నాయని పలువురు వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత ఈ మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ రెస్టారెంట్ సంఘాలు వేసిన పిటిషన్లను 2025 మార్చి 28న సింగిల్ జడ్జి జస్టిస్ ప్రతిభా ఎం సింగ్ కొట్టివేశారు. మెనూ కార్డులో రాసినంత మాత్రాన కస్టమర్లు కచ్చితంగా సర్వీస్ ఛార్జీ కట్టాలని బలవంతం చేయకూడదని, అది పూర్తిగా వారి ఇష్టమని అప్పట్లో తీర్పునిచ్చారు. కస్టమర్ల అనుమతి లేకుండా డబ్బులు వసూలు చేయడం వినియోగదారుల హక్కుల ఉల్లంఘన అని పేర్కొంటూ, రెస్టారెంట్ సంఘాలకు రూ.లక్ష జరిమానా కూడా విధించారు. అంతేకాకుండా, సర్వీస్ ఛార్జీ అనే పేరు వల్ల ప్రజలు అది ప్రభుత్వ పన్ను అని పొరబడే ప్రమాదం ఉందని కూడా కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
రెస్టారెంట్ల వాదన ఏమిటి?
గత 80 ఏళ్లుగా హోటల్ రంగంలో సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేసే పద్ధతి ఉందని రెస్టారెంట్ సంఘాలు తమ అప్పీల్లో పేర్కొన్నాయి. ఆర్డర్ ఇచ్చే ముందే కస్టమర్లకు సమాచారం ఇచ్చి, మెనూలో స్పష్టంగా రాసినప్పుడు ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరాయి. ఈ డబ్బును యజమానులు తీసుకోరని, వెయిటర్లు, వంట చేసేవారు, ఇతర సిబ్బందికి సమానంగా పంచుతామని తెలిపాయి. అమెరికా, బ్రిటన్, సింగపూర్, జపాన్ లాంటి దేశాల్లోనూ ఇదే పద్ధతి ఉందని గుర్తు చేస్తూ, సింగిల్ జడ్జి తీర్పును రద్దు చేయాలని డివిజన్ బెంచ్ను కోరాయి.