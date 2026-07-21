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హ్యాండ్​ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్​- పదవి కోల్పోయిన దేశంలోనే యంగెస్ట్​ ఛైర్​పర్సన్!

దేశంలోనే యంగెస్ట్​ ఛైర్​పర్సన్- అవిశ్వాసం నెగ్గడంతో పదవి కోల్పోయిన​ దియా బిను

The country's youngest municipal chairperson, Diya Binu
The country's youngest municipal chairperson, Diya Binu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 3:49 PM IST

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Divya Binu Lost Chairperson Post : దేశంలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన మున్సిపల్​ ఛైర్​పర్సన్​గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కిన దియా బిను తాజాగా తన పదవిని కోల్పోయారు. దీంతో కేరళలోని పాల మున్సిపాలిటీలో యూడీఎఫ్ పాలన అర్ధాంతరంగా ముగిసింది. ఇంతకుముందు కొట్టాయం జిల్లాలోని పాల మున్సిపాలిటీలో యూడీఎఫ్ మద్దతుతో ఓ స్వతంత్ర కూటమి అధికారంలోకి వచ్చింది. దీనికి దియా పులికాకండ నాయకత్వం వహించారు. అయితే ఈ పాలక వర్గంపై తాజాగా లెఫ్ట్​ ఫ్రంట్​ అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది. వైస్​ ఛైర్​పర్సన్​ మాయా రాహుల్​తో సహా నలుగురు కాంగ్రెస్ సభ్యులు పార్టీ విప్​ను ఉల్లంఘించి లెఫ్ట్​ ఫ్రంట్ తీర్మానానికి మద్దతు ఇవ్వడంతో అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గింది. దీనితో గత కొన్ని నెలలుగా సాగుతున్న రాజకీయ నాటకానికి తెరపడింది.

TAGGED:

DIYA BINU NEWS UPDATES
YOUNGEST MUNICIPAL CHAIRPERSON
UDF RULE FALLS IN PALA
DIYA BINU LOST POST
DIVYA BINU LOST CHAIRPERSON POST

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