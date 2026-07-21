హ్యాండ్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్- పదవి కోల్పోయిన దేశంలోనే యంగెస్ట్ ఛైర్పర్సన్!
దేశంలోనే యంగెస్ట్ ఛైర్పర్సన్- అవిశ్వాసం నెగ్గడంతో పదవి కోల్పోయిన దియా బిను
Published : July 21, 2026 at 3:49 PM IST
Divya Binu Lost Chairperson Post : దేశంలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కిన దియా బిను తాజాగా తన పదవిని కోల్పోయారు. దీంతో కేరళలోని పాల మున్సిపాలిటీలో యూడీఎఫ్ పాలన అర్ధాంతరంగా ముగిసింది. ఇంతకుముందు కొట్టాయం జిల్లాలోని పాల మున్సిపాలిటీలో యూడీఎఫ్ మద్దతుతో ఓ స్వతంత్ర కూటమి అధికారంలోకి వచ్చింది. దీనికి దియా పులికాకండ నాయకత్వం వహించారు. అయితే ఈ పాలక వర్గంపై తాజాగా లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది. వైస్ ఛైర్పర్సన్ మాయా రాహుల్తో సహా నలుగురు కాంగ్రెస్ సభ్యులు పార్టీ విప్ను ఉల్లంఘించి లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ తీర్మానానికి మద్దతు ఇవ్వడంతో అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గింది. దీనితో గత కొన్ని నెలలుగా సాగుతున్న రాజకీయ నాటకానికి తెరపడింది.